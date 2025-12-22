職人親授蒔繪與金繼！「虹夕諾雅」攜手百年漆藝品牌推限定企畫

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者蘇相云

虹夕諾雅谷關（HOSHINOYA Guguan）於2025年冬季推出限定專案「漆脈相傳」，攜手台中百年漆藝品牌「光山行」，將在地瀕臨遺忘的漆器歷史，轉化為三天兩夜的頂級文化旅程。從客房內的漆藝午茶、職人親授的蒔繪與金繼手作，到料理長川西和人以台灣隱味演繹的會席料理，這趟旅程不僅是身心的休憩，更是一次對「時間藝術」的深刻致敬。

跋山涉水，只為追尋那抹溫潤

說來慚愧，身為一個在台中長大的孩子，十年前我曾受邀遠赴日本北陸取材，專程報導知名的「輪島塗」，並對其工藝之美讚嘆不已。然而，我卻直到今日才恍然大驚，原來我從小生長的家鄉台中，竟也曾是、甚至一直都是台灣的漆器重鎮，這份遲來的文化覺醒，發生在虹夕諾雅谷關。

▲這次是我第10次造訪虹夕諾雅 谷關，每一次的經驗都不同，但那種被山林溫柔擁抱、將身心完全交付給自然的感覺，始終如一。

▲這份專注在手作上的寧靜，讓心靈也得到修復。

▲浸浴在氤氳水氣中，凝視窗外層巒疊翠的壯闊谷景，享受身心徹底的放鬆與充電。

漆脈相傳

這回受邀體驗12月1日啟動的冬季限定專案「漆脈相傳」，是飯店團隊耗時兩年，在無數次田野調查與拜訪後，才從在地歷史的長河中，將屬於台中的「漆藝」脈絡重新爬梳、包裝而成的頂級工藝體驗。當我辦理完入住，坐在面向峽谷的大面積落地窗前，凝視著眼前層巒疊翠的壯闊谷景，心中突然湧現一種強烈的體悟：「跋山涉水而來，為的就是要在這裡走這一段路。」而這段路，是一條通往時光深處，探索漆器溫潤質感的尋根之道。

▲專案限定的漆藝午茶，搭配案上關於台灣漆器的歷史書冊，讓你一入住就沉浸在台中作為漆器重鎮的輝煌過去。

▲走進水之庭園，這裡的植物與靈感，不僅是散步的最佳景緻，更蘊藏在「蒔繪手作」中的創作素材。

▲專案活動提供的「蒔漆朝食」，是使用台灣藝術家吳樹發親手打造的櫻花漆器食盒盛裝。

以漆器盛裝的「非日常」

旅程的序幕，始於客房內的一席午茶。當服務人員輕聲將茶點送入房內，那不僅是一份迎賓禮，更是一場微型的藝術策展。目光所及，最吸睛的莫過於盛裝著「錦玉羹」的器皿，那是台灣知名漆器藝師吳樹發親手創作的蒔繪漆盤。晶瑩剔透、透著酒釀桂花香氣的和菓子，在沈穩內斂的黑色漆面上，彷彿凝結了時間，再翻閱案上《臺灣天然漆百年史》的同時，我彷彿看見了百年前那個作為漆器工藝重鎮的台中縮影。這種將工藝真正融入生活的儀式感，正是虹夕諾雅最擅長的魔法。它讓藝術不再是被供奉在博物館裡的展品，而是能被觸摸、被使用、甚至被品嚐的溫度。

▲旅程的序幕，從一杯好茶開始。

▲親手捧起漆藝師吳樹發的蒔繪漆盤，感受那份用時間堆疊出的質感。

▲沈穩內斂的黑色漆面，與晶瑩剔透的和菓子形成絕美對比。

▲只漆器花瓶，和午茶漆盤一樣，都出自台灣漆藝師吳樹發之手只漆器花瓶，和午茶漆盤一樣，都出自台灣漆藝師吳樹發之手。

漆藝講堂：四千層的堆疊，是時間的重量

這趟專案的靈魂人物，是台中「光山行」的第三代主理人—賴信佑，在他漆藝講堂上，我像個小學生般，貪婪地吸收著那些關於家鄉、卻又陌生的故事。賴老師帶來了傳家之寶，其中一件「千層堆漆」作品讓我震驚不已。那看似自然的紋理，竟是工匠歷經數月、一層一層刷上漆料，堆疊了超過4,000層後，再經由精準的切削與打磨才得以顯現。那一刻，我才真正理解：「漆器，是一項用時間堆疊的藝術。」

另一個視覺上的衝擊，來自一只巨大的花瓶。它的量體看似沈重無比，但當我實際將其抱起，那意外的輕盈感讓我大開眼界。原來，這是使用了高難度的「脫胎」技法，以布為胎骨，層層上漆後脫去原型而成。我們也聊到了日治時期風靡一時的「蓬萊塗」。有別於日本傳統的松竹梅圖案，當年的台中工匠大膽地將鳳梨、香蕉、原住民圖騰融入創作，創造出屬於台灣的獨特美學，這在當時可是非常熱門的台灣伴手禮。這種「在地化」的勇氣，與今日虹夕諾雅谷關試圖連結在地文化的精神，竟是如此跨越時空的契合。

▲這裡展示的作品，有堆疊超過4,000層漆料的「千層堆漆」，也有以布為胎骨的脫胎技法成品。每一件器皿，都承載著數月、甚至數年的時間重量與精準工藝。

▲台中「光山行」第三代主理人賴信佑老師親授漆藝講堂，這不只是知識傳授，更是聽著家鄉卻又陌生的故事。

手作：擷取自然意象，畫下「谷關塗」

知識的洗禮後，是手感的實踐。我們進行了「蒔繪」與「金繼」的手作體驗。這並非一般的DIY。我們手中的漆器杯，是光山行經過14道繁複工序、耗時一個月製成的半成品。賴老師帶領我們運用虹夕諾雅 谷關「水之庭園」裡的植物作為素材與靈感，將其拓印在漆杯上，再撒上金粉。當金粉落在漆上，植物脈絡瞬間變得立體並具意境，這不就是最具紀念意義的「谷關塗」嗎？

而在「金繼」的修復體驗中，我們學習用金粉修補破碎的陶片。這項源自15世紀的技藝，教導我們直面不完美，將裂痕轉化為更耀眼的藝術。在年末之際專注於此，彷彿也是在修復自己過去一年疲憊的心，相當療癒。

▲專注於指尖的修復，是找回內心平靜的儀式。在金繼的過程中，享受全心投入當下，讓心靈獲得療癒。

▲將源自15世紀的技藝付諸實踐，親手將裂痕轉化為更耀眼的藝術。

▲將自然界中捕捉到的意象，轉化為蒔繪創作的設計。

▲知識的洗禮後，是手感的實踐，我手中的漆器杯，是光山行經過14道繁複工序、耗時一個月製成的半成品。

饗宴：舌尖上的濃重秋色與台灣隱味

夜幕低垂，味蕾的探索才正要開始。這是料理長—川西和人帶來的秋冬會席料理。我對這場饗宴的註解是：「濃重秋色中有台灣在地隱味。」川西料理長以日式懷石為骨架，卻巧妙地將台灣在地食材揉入其中。晚宴的開端「寶樂盛（八寸）」一上桌就極具視覺衝擊力，食材被盛裝、擺放在粗獷的樹皮器皿上，宛如一幅立體而狂野的秋日畫作。其中那枚不起眼的銀杏，表面竟裹上了「刺蔥」麵衣油炸，一口咬下，那股特殊的辛香氣息瞬間在口腔迸發，將台灣山林的隱味帶入日式小點的精髓。

▲會席料理的「寶樂盛」，是新任料理長創新在地化的代表作。使用粗獷樹皮作為餐盤，將日式懷石的精髓與台灣在地食材巧妙結合，極富巧思。

▲這枚炸銀杏，表面竟裹上了「刺蔥」麵衣。一口咬下，特殊的辛香氣息瞬間迸發，將台灣山林的隱味帶入日式小點的精髓。

▲油花分布均勻的和牛，在鍋中輕涮幾下即可入口。

精妙餐酒搭配

這場饗宴的另一大亮點，是精妙的餐酒搭配。餐廳準備了四款清酒，讓美味昇華成一場精妙的對話：首款以「水芭蕉 純米大吟釀」開場，其清爽的口感負責喚醒味蕾；緊接著是第二款「三諸杉」，其明亮的酸度正適合與寶樂盛中多樣的小點進行碰撞，激盪出豐富層次。

來到中段，搭配的是「土田12」，這款酒精度僅 12% 的清酒口感輕盈，帶有優雅的葡萄香氣，作為入門系酒款，恰如其分地襯托中段料理而不搶戲。而壓軸登場的第四款「IWA 5」則令人印象深刻，它採用香檳釀造方式，由 5 種酵母與 20 多種大吟釀綜合調配，其中最長熟成達四年，帶有細緻的微氣泡感與深度，足以與兩道濃郁的主菜抗衡並帶來解膩效果。

主食的季節釜飯同樣精彩，使用了「幽庵燒」技法。鰤魚先以醬油、味醂和柚子醃漬再烤，讓魚肉帶有清新的柑橘香氣，與米飯的溫潤口感完美融合。最後的甜點「和三盆糖布丁」則為這場饗宴畫下溫柔句點。這款布丁使用的是源自四國地區、需經過反覆揉捻三次的傳統「和三盆糖」，那股高雅輕柔的甜度，完美呼應了整場料理「在地隱味」的主題。

▲餐廳準備了四款清酒進行搭配，每一口酒都與料理進行著深度的對話，讓味蕾在酸度與香氣間起舞。

▲首款「水芭蕉 純米大吟釀」的清爽口感，正適合喚醒味蕾，迎接這道海膽與鮑魚的奢華開場。

▲中段搭配的是「土田12」，這款酒精度僅 12％的清酒口感輕盈，帶有葡萄香氣，恰如其分地襯托這道魚料理而不搶戲。

▲最後的甜點「和三盆糖布丁」與當令的甜柿為這場饗宴畫下溫柔句點。

晨光：藝術品裡的朝食與京都既視感

在月見房型那兩倍大的專屬溫泉區，我讓身體浸潤在24小時不循環的純淨湯泉中，看著純粹山景，這是屬於谷關的奢侈。8點一到，專案重頭戲「蒔漆朝食」準時送達客房。這次「漆脈相傳」專案的朝食，有別一般是前往餐廳用餐，而是將整套饗宴送至客房內享用。當我看著服務人員大費周章地將精緻料理與器皿送入房內，在窗邊細心地調整擺盤位置時，一股強烈的既視感油然而生。

我突然想起了幾年前在虹夕諾雅 京都的那個早晨。那時，服務人員也是這般，在房內備妥了暖呼呼的朝食火鍋，接著將窗前的障子一扇扇卸下。那一刻，原本被遮掩的嵐山紅葉如畫卷般在眼前鋪展開來，室內與戶外的界線彷彿消融，那種「早餐限定的全開窗景，儀式感的完美展現」，至今仍是我心中對於頂級旅宿的標竿。

▲晨光中的谷關山景，雲霧繚繞，自帶仙氣。

▲我最喜愛的「月見」房型，擁有一般客房兩倍大的溫泉專用區，寬敞的空間感讓人能更徹底地放鬆身心。

▲約定的時間一到，服務人員準時將整套早餐送入客房，並在窗邊細心擺盤。這份大費周章的細膩，將用餐昇華為一場充滿儀式感的展演。

▲服務人員親切的解說，讓這份早餐更增添了人情的溫度。

喚醒五感的奢華展演

而今日在谷關，這份感動被完美復刻，並注入了台灣的靈魂。雖然沒有嵐山的紅葉，但眼前是谷關墨綠深邃的山巒與氤氳水氣。服務人員端上的，是由台灣漆藝家吳樹發親手打造的「櫻花漆器食盒」。黑色的漆面上，白粉色的櫻花蒔繪在晨光下閃耀，彷彿呼應著窗外的自然光景。掀開盒蓋，川西和人料理長設計的山海朝食如珠寶般陳列其中。

坐在窗前，不需要與其他房客共享空間，只有我、美食、工藝與峽谷。這種將「食」昇華為「藝」，將「服務」內化為「儀式」的細膩規格，確實是虹夕諾雅獨有的 DNA。這不只是一頓早餐，而是一次喚醒五感的奢華展演。

▲這套早餐的靈魂，是由台灣漆藝家吳樹發親手打造的「櫻花漆器食盒」。黑漆上閃耀的白粉色櫻花蒔繪，櫻花圖案呈現出立體而溫潤的質感。

▲食盒內盛裝的是結合山珍海味的日式朝食，每一道料理都經過精心設計，色彩與擺盤皆呼應著漆器的美感。

▲川西料理長設計的山海朝食如珠寶般陳列其中。這不只是一頓早餐，更是藝術與美食的結合。

▲透過大面積落地窗，將谷關的峽谷美景盡收眼底，在這樣的環境下用餐，是本次冬季專案最難忘的體驗之一。

價值，在於連結

就在退房前，管家送來了這兩天乾燥完成的作品。打開盒裝的那一刻，我看著那組運用蒔繪技法繪製的漆器杯盤，還有親手完成金繼修復的陶瓷盤，那份質感讓我忍不住驚呼。看著金粉在漆面上閃耀，那份專注手作的記憶又湧上心頭。我不禁讚嘆，虹夕諾雅 谷關不只是提供活動，他們用這份對細節的堅持，又再次為台灣飯店的手作體驗，提高了天花板的高度。

▲專案體驗的最後驚喜，是在退房前收到成品，經過乾燥，金粉與生漆完美結合，展現出令人驚艷的高級質感。

▲虹夕諾雅 谷關再次用這份對品質的堅持，刷新了台灣飯店手作體驗的天花板。

▲透過生漆與金粉的黏合，裂痕不再是瑕疵，而是獨一無二的裝飾，賦予器皿全新的生命。

▲運用「蒔繪」技法完成的漆杯，植物拓印的紋理清晰可見。

虹夕諾雅谷關究竟貴在哪裡？

若單看房價與硬體，或許各有評斷。但當我看見他們願意花兩年時間，去考據、去田野調查，只為了把一個被遺忘的在地工藝故事說好；當我看見賴信佑老師眼中對傳承的熱光；當我觸摸到漆器上那經過數千層堆疊的溫潤質感。我知道，這7萬台幣（雙人／專案費）買到的，不只是一場頂級度假體驗而已，更是一張通往台灣文化深處的入場券。這份對土地的敬意與文化的厚度，才是奢華旅宿難以複製的靈魂。

▲最棒的手作體驗，就是能將成果帶回日常繼續使用。

▲虹夕諾雅品牌Logo換新，谷關的泡湯攜行袋成為該飯店的首發周邊。

▲與今年三月甫上任總經理吉田裕之合影，吉田總經理曾在沖繩服務多年，期待他將海島的熱情帶入谷關的山林之中。

Q&A：關於「漆脈相傳」冬季限定專案的常見問答

Q1：這次漆脈相傳專案的進行時間？是否有限制參加人數？

A：專案時間為2025年12月1日至2026年2月11日（特定除外日除外）。為了確保體驗品質，專案採每周一限定一組，須於官網預約。

Q2：專案費用 NT$ 70,000 是否包含所有費用？

A：NT＄70,000為專案體驗費用（包含所有活動、四餐會席料理、限定早餐等），不包含住宿費與10%服務費。

Q3：專案的核心體驗有哪些？與一般入住有何不同？

A：核心體驗包含使用漆藝大師吳樹發作品的「漆藝午茶」、台中「光山行」第三代賴信佑老師的【漆藝講堂】、蒔繪與金繼【手作體驗】、以及專案限定的【蒔漆朝食】。這是將文化深度和工藝實踐完美融入頂級旅宿的限定行程。

Q4：文章提到的手作作品（蒔繪杯、金繼盤）可以帶回家嗎？

A：是的，這是最棒的紀念品。作品會在體驗後送至乾燥室進行處理，並在退房前完成包裝，讓你帶回收藏。

Q5：文章中提到「蒔漆朝食」的亮點為何？

A：亮點在於「儀式感」與「工藝結合」。早餐將在客房內享用，由服務人員精心佈置。食物盛裝在吳樹發大師創作的櫻花漆器食盒中，創造出與京都嵐山遙相呼應的私密晨之儀式。

Q6：這次專案的核心精神與價值在哪裡？

A：核心價值在於「連結」。它連結了台灣在地工藝（台中漆器史）與頂級旅宿服務；連結了「藝術家」與「旅人」；最終讓旅客意識到，這份昂貴的費用，買到的是一張通往台灣文化深處的入場券。

▲這份「谷關塗」，將是我此行最珍貴的收藏。

虹夕諾雅 谷關

地址： 424臺中市和平區東關路一段溫泉巷16號

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

