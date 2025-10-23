開箱OMO5熊本設計感旅宿！熊本城窗景與在地夜生活體驗

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者柯珮萱

從別府搭火車約三小時，來到九州之旅的最終站─熊本！這座城市本身就充滿魅力，而這次入住的 OMO5 熊本 by 星野集團，更為整趟旅程畫下完美句點。這間於 2023 年 4 月開幕的 OMO 飯店，正好滿兩週年，不僅設施新穎、地點超方便，還擁有能遠眺熊本城的景觀房，以及每日限定的在地活動，從早餐到夜生活，都能一步步認識這座城市的日常與靈魂。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



▲坐在凹凸露臺遠望熊本城，市景與古蹟交織眼前，展現 OMO5 熊本的獨特地理優勢。

▲從窗檯望出去，是熊本的街景日常，行人、電車、城跡交織出屬於這座城市的步調，也悄悄收進旅人的記憶中。

▲住在這裡真的太方便！出門就是熱鬧的上通商店街，血拼、美食、咖啡廳一條街打包完成。



地點無敵便利！下飛機或返程前的最佳選擇

OMO5 熊本的地理位置真的給滿分！飯店正對著熱鬧商圈「上通商店街」，逛街、吃飯超方便，而過個馬路就是機場巴士站（通町筋站），搭乘利木津巴士直達熊本機場只需 45 分鐘，車資日幣1000円（約台幣202元），大型行李也能輕鬆擺放。

我這次搭的是中午的返程班機，早餐後還能回房整理行李，悠悠哉哉退房，完全不需趕行程，對行程緊湊或需要快速移動的旅人來說非常友善。而若是剛抵達熊本，也很適合作為九州行的第一站。

▲第一次來到熊本，因為入住這間飯店，讓我對這座城市有了深刻又美好的第一印象。

▲房間裡的馬克杯以熊本城為設計靈感，有辨識度又好看。

住在熊本城對面是什麼感覺？實景 vs 鏡頭魔法

我這次入住的是可看到熊本城的房型，打開窗簾就是繁華市景還有讓我驚喜的熊本城也是我的窗景，肉眼欣賞雖然沒有這麼近，但氣氛超好。還是要坦承，照片中左邊是我用 Xiaomi 15 Ultra 的 400mm 長焦鏡頭拍攝，實際觀看請參考右邊的原圖。不過話說回來，能從房間裡看到熊本城，本身就是一種奢侈，而這樣的視角，也延伸到了飯店的公共空間。

▲空間不大，但設計俐落、機能齊備，住起來一點也不侷促。

▲不僅巧妙利用空間，也成為客房內的視覺亮點。

▲我坐在窗檯，享受好一會兒的攝影時光。

OMO Base 與凹凸露臺：設計獎加持的公共空間

每間 OMO 都有專屬的住客空間－OMO Base，而熊本這一間的設計還獲得北美設計大獎！明亮又充滿層次感的空間，擁有一大亮點，是能遠眺熊本城的 「凹凸露臺」！

下午辦完入住，我就忍不住衝來這點了份義式冰淇淋，可以自由選口味與配料。入住期間建議趁著好天氣來到露臺座位坐坐躺躺，陽光灑落、微風吹拂，以臨空之姿享受這座城市的流動，是蠻不一樣的感覺。

▲義大利冰淇淋成為我這趟美好的開胃點心。

▲露台不僅擁有遼闊視野，陳設亦別具巧思，無論坐臥皆舒適，是旅途中值得駐足的靜謐角落。

熊本 Go－KINJOBAR：為你量身打造的微醺之夜

驚訝得知熊本市中心居然藏有 100 多間酒吧！？若喜小酌或享受酒吧氛圍，入住期間，別錯過 OMO Base 每天 17：00－18：00 的 「熊本 Go-KINJOBAR」活動，有專業的 OMO BAR 專家可根據你的喜好，推薦一間最適合你的熊本酒吧。

當場還會有不同酒吧輪番提供熊本特製調酒的免費試飲，不只玩得在地，還喝得有深度，這種 OMO 式的文化體驗總讓我欣賞與佩服。

▲想探索熊本夜生活，「Go－KINJOBAR」活動提供每日限定試飲與酒吧推薦，超適合初訪旅人。



▲品嚐每日不同的熊本特調。

▲Go－KINJOBAR 為旅人精選當地酒吧，乾杯也是文化體驗的一環。

夜晚限定：OMO Base 現場 Live 演出

OMO5 熊本晚上 08：00－10：00 有現場音樂表演，喜愛欣賞 live 演出的我當然入住的連續兩晚都來報到！一晚是爵士鋼琴，另一晚則加上了演唱，氣氛非常棒。

建議來這邊點一杯熊本特調搭配甜點，感受微醺放鬆時光。飯店人員還特別介紹我杯子上那句日文，是熊本當地用來形容「超酷」的說法，這種在地文化的小細節，真的讓人印象深刻。

▲熊本城居高臨下守護這座城市，是動人的夜景。

▲喜歡爵士樂的旅人，絕對會愛上這樣的夜晚：音符流轉、微醺氣氛，城市靜靜陪你聽完一首又一首。

▲點完特調後，服務人員笑著介紹杯子上的日文是熊本人形容「超酷！」的方式，讓我又多學到一個在地小知識。

▲原來這晚彈奏的是熊本在地知名鋼琴家，能在飯店裡聆聽如此動人的演出，真的很幸福。

熊本風味早餐：從方塊吐司開始的一天

OMO Café 提供的早餐總非常有地方特色，這回熊本推出的是以當地名物 「辛子蓮根」為靈感的方塊吐司：外層酥炸蓮藕、中間夾著奶油燉菜和微辣芥末，溫潤又有層次感。還有其他口味的餐點可供選擇，即使連泊也不會膩。

▲以在地風味喚醒味蕾，用一場從舌尖開始的相遇，展開熊本的一天。

▲OMO5 熊本精心設計多款早餐，風味多元且具在地特色，讓每位旅人都能挑選喜歡的美味開啟早晨。

跟著 OMO Ranger 出走城市日常

我一直很喜歡 OMO 系列的「OMO Ranger 活動」，透過這些導覽，就像有個熟門熟路的朋友幫你畫出城市重點。這次我記下了一家他們推薦的咖啡店「colour coffee / カラーコーヒー」，當天雖然錯過營業時間，但我隔天一早七點特地去拜訪。

▲OMO 飯店的靈魂地圖－Go－KINJO MAP，濃縮了在地人的私房口袋名單，吃喝玩樂全收錄。

▲和OMO Ranger 一起散步，會發現原來城市的故事，就藏在轉角的風景裡。

▲一位老奶奶彎著腰、專注製作當地名物：蜂樂饅頭，歲月在她手中化為溫熱的香氣。

坐在窗邊喝著熱咖啡

看著清晨街道緩慢甦醒，那瞬間，我和熊本、和這整趟九州旅行，好好地道了個別。感謝旅行賜予我這樣靜謐、溫柔又充滿風味的時刻。

▲早起的幸運，包場享受這座城市晨光中的咖啡香，靜謐又美好。

▲溫暖的早餐，配上一杯現沖咖啡，成為旅途中最幸福的時光。

OMO5 熊本 by 星野集團

地址：5－1 Tetorihon－cho, Chuo－ku, Kumamoto 860－0808

交通：自阿蘇熊本機場搭乘利木津巴士約40分鐘，於「通町筋」下車後步行約1分鐘 自熊本車站搭乘路面電車約17分鐘，於「通町筋」下車後步行約1分鐘

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

【你可能也想看】

►MINI攜手勤美洲際酒店推試駕專案 享受純電休旅馳騁+豪華住宿

►米其林一星法式精緻料理盛宴！夏季限定融合五感的美食藝術之旅

►開箱星野集團OMO7大阪飯店！萬博展覽、光雕秀、泡澡堂一次擁有