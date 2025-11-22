開箱宮古島米其林渡假村！石灰牆體融入自然　無邊際泳池眺望大海

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳品勻

抵達宮古島時，陽光明亮得幾乎要滲進空氣，迎接我的，是一台被譽為「陸上頭等艙」的Lexus LM，車內送上的冰毛巾恰到好處地瞬間帶走熱氣，也預告了這趟旅程的節奏將是從容與優雅。車子緩緩駛向島嶼北岸、面向西北海面的那一端，沿途的椰影與遠方的海色漸漸疊合，那片熟悉的藍再次映入眼簾。目的地，是今年三月誕生的宮古島瑰麗（Rosewood Miyakojima），瑰麗酒店集團在日本的第一座據點。這座度假村自開幕以來便備受矚目，不僅是沖繩最頂級的旅宿，也是一場建築與自然共生的實驗。

▲宮古島瑰麗入口外觀，以琉球石灰岩與簡約幾何構成。

▲俯瞰宮古島瑰麗度假村，55座獨立Villa依地形鋪展，綠意延伸至海天交界。

▲主泳池區結合海景與石材建築語彙，象徵飯店的自然共生設計核心。

米其林二星鑰

而在今年10月甫揭曉針對旅宿評鑑的2025米其林「星鑰」名單中，宮古島瑰麗更榮獲二星鑰殊榮。這項評鑑代表飯店在建築設計、服務品質與在地精神等面向皆達卓越水準，成為日本南島地區少數入選的頂級度假村之一。負責宮古島瑰麗整體設計的是知名荷蘭事務所Studio Piet Boon，其以低矮量體與琉球石灰岩牆構築出極簡的秩序，以融入自然為核心理念，讓綠意一路延伸至海天交界。設計大量運用在地素材，呼應瑰麗的「Sense of Place」精神：與土地共呼吸，而非凌駕其上。

▲低矮的Villa與海岸線自然銜接，從沙灘望去，整座度假村彷彿隱入宮古藍的懷抱。

▲Villa區配置以琉球石灰岩為主要建材，延續Studio Piet Boon的極簡結構語言，呼應「Sense of Place」理念。

▲主泳池區以水平延伸的設計連結天空與海面。

Villa 玄關的日式靜謐

這裡共有55間獨立Villa，全都是獨棟形式並配有私人泳池，強調絕對的隱私與度假氛圍。推開門首先映入眼簾的是玄關落塵區，這個保留日式起居動線的空間，以細緻的左官工藝牆面為主角，近看能見一道道鏝紋痕跡，像是光影流動的肌理，讓人感受到職人的手作溫度。牆邊的花器與木托盤擺設延續自然質感，使這段過渡空間帶有淡淡的禪意。負責設計的Studio Piet Boon巧妙地將建築量體壓低，透過在地素材與光線層次呼應海島風景，這樣的克制與純淨，也成為整體空間最動人的節奏。

▲細看牆面可見左官職人以鏝刀一層層推抹的痕跡，光影掠過時浮現柔和的手作溫度。

▲Villa玄關採日式落塵區設計，搭配自然光與簡約家具，展現 Studio Piet Boon 對空間比例與留白的拿捏。

環境

坦白說，造訪前我曾在網路上看過少數的開箱影片，當時並未特別驚艷，但等到親身推了門、脫了鞋，用眼睛觀看、實際用肌膚感受所使用的材質，才能真正明白，目光所及的簡約就是其不凡之處，透過顏色、線條、材質的選用，讓室內與戶外能自然的過渡並融合一起。

▲室內空間以自然色系與手作質感貫穿設計，從木質層架、金屬櫃面到柔光窗景，體現極簡中隱藏的奢華。

Ocean View Villa的沉靜奢華

這次入住的Ocean View Villa雖只是宮古島瑰麗的入門房型，但空間規模卻毫不含糊。室內約 18 坪、露台 21 坪，並配有專屬私人泳池，形成一場完整的度假場景。室內以大地色與淺木色為基調，搭配古銅細節，呈現低調的輕奢氣息。大片落地窗引入柔和自然光，讓室內暖調與窗外海色相互映照。沙發、吧台、茶具與迎賓點心皆延續品牌一貫的細膩格調，甚至連皮革杯墊與遙控器套也展現對細節的執著。

▲客廳區以淺木色與橄欖綠為主調，搭配古銅細節與圓弧線條，展現瑰麗品牌一貫的細膩質感。

▲每間Villa皆設有私人泳池，能直接欣賞宮古藍層次分明的海景。

▲連筆套與杯墊都呼應同色系，體現瑰麗對工藝細節與質感統一的堅持。

房內擺飾

房內的藝術品同樣耐人尋味。牆上的掛畫取材自宮古島的傳統工藝「宮古上布」，以Kasuri（絣織）的圖樣為靈感，透過墨色層層暈染的質感，呼應著島嶼的海洋律動。當代設計語彙重新演繹了古老織品，讓空間在設計之外，多了一份文化的深度。 或許這就是Rosewood的魅力吧，不需要繁複裝飾，而是讓材質、工藝與藝術，自然而然地把屬於當地的故事帶進每一間Villa，這份以靜見雅的質感，正是瑰麗的魅力所在。

傳統工藝與現代相結合

臥室牆上藝術品以宮古島傳統工藝「宮古上布」為靈感，運用絣織圖樣轉化為當代畫作，展現在地文化與現代設計的融合。

私人泳池

Villa外的私人泳池是最奢華的延伸。白天，陽光在水面閃爍，海風徐來，時間彷彿被拉長。夜晚燈光映照下的水面呈現深邃藍色，宛如海中藍洞，泡在水裡仰望星空，浪漫與寧靜交融，成為專屬於島嶼夜的片刻。浴室同樣令人印象深刻。雙洗手台設計與精選石材、五金細節相得益彰。夜裡回到房間放水、灑入草本浴鹽，一躺下便能感受到放鬆的極致。

▲陽光灑在水面上，微風拂過的聲音與遠方的浪同頻，十分療癒。

▲在沒有聲音的瞬間，海與人之間，只剩下呼吸的頻率。

▲浴室採用天然石材與雙洗手台設計，延續空間質感與自然光線的協調。

▲圓鏡、古銅燈與石材洗手台組成極具質感的搭配，呈現Rosewood品牌的設計語彙。

▲夜裡放水、撒上草本浴鹽，享受與自己對話的靜謐時刻。

從建築到服務的細節

這裡的服務體系延續品牌一貫的貼心與精準，代步的高爾夫球車（Buggy）採用科技化管理，入住後可直接透過房內電視上的QR Code掃描加入飯店官方帳號，接著以Line或WhatsApp進行溝通即可快速派車，整個過程不需撥打電話，操作直覺便利。

▲以Buggy代步系統串聯全區，低矮建築與琉球石牆交織出島嶼獨有的路徑景觀。

▲夜間小徑以隱藏式照明設計導引動線，結合24小時隨叫隨到的Buggy服務，體現瑰麗式的貼心與精準。

健身房

健身房也體現度假村的新穎水準，全區24小時開放，採用義大利頂級品牌Technogym設備，不論跑步機、飛輪還是重量訓練器材都一應俱全。最讓我驚喜的是，這裡還放有一台可攜式的量血壓與脈搏監測器，這是第一次在飯店健身房裡見到這樣的設備，不只運動，還能隨時了解自己的身體狀態。對我來說，能在旅途中享受這樣完整又便利的運動環境，真的非常加分！

▲健身房採用義大利Technogym設備，兼具專業性能與流線設計，滿足多元訓練需求。

▲健身房24小時開放，適合各時段運動者。

▲貼心提供可攜式健康監測裝置，隨時檢測運動後心率與血壓，結合科技與貼心服務。

免費運動課程

此外，每日安排多場免費運動課程，從瑜伽到核心訓練皆有，課表同步公布於官網與健身房現場。那天一早8點，我準時到健身房的Movement Studio，上了一堂 45 分鐘的Slow Flow Yoga小班制課程，老師專業且節奏穩定，讓身體在伸展與呼吸間重新喚醒。

▲晨光透過百葉窗灑進教室，隨著呼吸流動，身體逐漸找到屬於自己的節奏。

▲Slow Flow Yoga小班制授課，透過緩慢動作與深層呼吸，達到全身伸展與心靈平衡。

▲在老師溫柔引導下，大家的節奏逐漸一致，空氣裡瀰漫著安靜的專注與能量。

半自助早餐

早餐在Nagi餐廳享用，採半自助形式，主餐可選日式或西式料理，取餐檯上備有多種麵包與沙拉。每一道餐點的呈現都兼具精緻與品味，從擺盤到香氣都讓人心情愉悅。可選擇坐戶外或室內，不管哪個座位，相信都能獲得好心情作為一日開始。

▲Nagi餐廳早餐以半自助形式供應，多款手工麵包與當地食材沙拉，結合日式與西式風味。

▲餐檯擺設以自然色調與石材質感呼應整體建築語彙，展現瑰麗品牌一貫的優雅細節。

▲主餐提供日式與西式選擇，包含烤鮭魚、玉子燒、豆腐與現煮粥品，呈現精緻島嶼風味。

隱藏版的極致奢華

在結束開箱前，我特別參觀了館內最神秘的房型「Kamii House」。這棟未公開販售的 Villa 名稱取自日文「海龜」，象徵守護與永續。房價高達每晚二百五十萬日圓，可同時欣賞日出與日落，並擁有大型私人泳池與戶外BBQ空間，甚至能邀請專屬主廚到 Villa 料理。當時據說下一位入住的客人，正是搭乘私人飛機從台灣前來。站在露台邊，望著碧海藍天的無際邊界，那一刻我終於明白：這裡的奢華，不只是價格的象徵，而是能讓人回歸純粹、與自然靜靜共存的極致。

▲Kamii House擁有大型私人無邊際泳池，可遠眺宮古島海岸線與珊瑚礁海域，展現極致私密的度假尺度。

▲從露台可同時欣賞日出與日落，綠意與碧海相映，體現Rosewood融入自然的設計理念。

▲室內以自然材質與當代工藝打造，融合在地文化與極簡線條，是瑰麗品牌美學的精粹體現。

夜幕下的安然寧靜

夜裡園區沉靜而柔亮，回到房間，開床服務早已妥貼，雙層電動窗簾輕輕闔上，只需按下床邊的總開關，整個房間便緩緩暗去，如舞台謝幕般優雅。「宮古島瑰麗」以極簡之姿詮釋奢華，以自然為核心延伸出層層細節，那是一種不需多言、只要身處其中就能感受的質地。從建築到光線、從泳池到晨光，每個片刻都像在提醒旅人：真正的瑰麗，就來自於與自然共呼吸的片刻寧靜。

▲夜幕下的光線如絲綢般柔順，水面映照著寧靜的奢華。

▲客房以自然色系與織物層次營造寧靜氛圍，夜間備有開床服務與電動窗簾系統，一鍵即可轉換休憩模式。

▲在靜謐中體現奢華，這份從容讓人放鬆而滿足。

宮古島瑰麗酒店（Rosewood Miyakojima）

地址：沖繩縣宮古島市平良長鳥1068－1號906－0008

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

