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知本溫泉「台東光祭」將登場！3展區打造夢幻聲光展　還能逛市集

▲「2024台東光祭」完美落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2025台東光祭即將登場。圖為過去活動畫面。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「2025台東光祭」將從6月13日起登場，今年展場位於知本溫泉，並分為3大展區，不僅規劃有橋樑光雕展演，還有光泉市集、跳跳島樂園，並提供限量台東光祭限量小提燈讓民眾領取。

今年台東光祭以「沐光泉」，將知本溫泉打造成一處水、光與自然交融的長時感知之場。三大展區各自聚焦不同主題，如「源湧之境」聚焦水的療癒起點，呼應知本溫泉自地底湧現、蘊藏能量的自然景觀。

▲▼2024台東光祭 10/25點亮知本，5大精彩作品搶先看。（圖／Ean提供）

▲▼台東光祭運用藝術品為溫泉鄉增添不同氛圍，圖為過去活動作品。（圖／Ean 的世界大旅攝授權提供，請勿翻攝）

▲▼2024台東光祭 10/25點亮知本，5大精彩作品搶先看。（圖／Ean提供）

「光現之境」則以光為引導感知的媒介，帶領旅客穿越森林、溫泉之間，感受其中奧妙；「永續之泉」展區則藉由之本的地貌、溫泉，省思人與自然共生，並透過藝術家的作品，串連各處，讓人透過藝術角度，重新發現知本溫泉之美，並加深與這片土地的連結。

▲▼2024台東光祭 10/25點亮知本，5大精彩作品搶先看。（圖／Ean提供）

▲台東光祭每年都會邀請藝術家打造特色作品，圖為過去活動作品。（圖／Ean 的世界大旅攝授權提供，請勿翻攝）

「2025台東光祭」從6月13日至7月27日為止，開幕當天規劃沈浸式火舞劇，勇男橋在活動期間每天下午5點30分起至9點30分為止，每半小時展出一次光雕演出，每次約6分鐘，活動期間也規劃有市集、跳跳島樂園，閉幕當天更有煙火秀能欣賞，讓泡溫泉不只是冬日限定的旅程，透過藝術角度，在這個夏日，邀請民眾走進東部代表溫泉鄉中。

關鍵字： 台東旅遊 台東光祭 知本溫泉

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