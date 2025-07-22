開箱星野集團OMO7大阪飯店！萬博展覽、光雕秀、泡澡堂一次擁有

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者蘇相云

隨著2025大阪萬博正式開幕，關西地區的住宿需求明顯攀升，特別是鄰近交通樞紐又能兼顧城市觀光的飯店更成為旅人首選。其中，星野集團旗下以城市探索為主題的OMO系列飯店，「OMO7大阪by星野集團」憑藉城市綠洲的設計概念，融合萬博主題活動、寬敞綠地景觀、充滿巧思的客房設計與深入當地文化的導覽行程，已然成為參觀萬博旅客與深度體驗大阪「新世界」地區的絕佳據點，讓你一入住就進入歡樂的慶典模式！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲作為星野集團OMO系列的最高等級飯店，OMO7大阪擁有超過400間客房，是結合設計與機能的大型都會旅宿。

▲一踏進OMO7大阪就被萬博氛圍包圍，連專屬諮詢櫃檯都幫你準備好了，真的有夠貼心。

▲夜間時段提供免費現做章魚燒，入住旅客皆可享用，展現在地風味與飯店誠意。

▲串炸是來大阪不能錯過的經典美食，而飯店所在的新世界地區，更是匯集了超過40間串炸專門店！

交通與地理位置

大阪地鐵出了名的複雜，但住進OMO7大阪，真的能減少不少迷路焦慮。從關西機場搭乘特急列車直達「新今宮站」僅需36分鐘，出站步行2分鐘即可抵達飯店，對拖著行李的旅人超級友善，前往萬博會場也很順暢，只需轉乘一次地鐵，約30分鐘車程即達，此外，不論是逛難波、拍通天閣，或走訪熱鬧的新世界地區，全都在飯店周邊步行可達，便利性滿分！

▲大阪地標通天閣就在飯店附近，散步到新世界就能找到拍整根通天閣的完美角度。

萬博主題限定活動

走進OMO7大阪，濃濃的萬博歡樂氛圍撲面而來，身為2025大阪萬博PR銅牌合作夥伴，飯店將萬博精神巧妙融入日常空間，不僅夜間有外牆光雕秀呈現萬博動畫，館內也設有「萬博諮詢櫃台」、舉辦萬博講座，甚至打造小型展覽館，展示 1970 年大阪萬博文物與先進的空中飛車模型，濃濃懷舊感與未來感並陳，成為住客爭相打卡的熱點。

▲懂日文的話，不妨參加飯店大廳舉辦的EXPO講座，輕鬆掌握大阪萬博的第一手情報。

▲OMO Base裡的萬博迷你展覽，帶你穿梭時空，細細品味大阪萬博的珍貴歷史與未來展望。

▲飯店夜晚燈光秀精彩絢麗，還能欣賞到以大阪萬博為主題的動畫投影。

限定套餐

飯店還推出「穿越時空的萬博套餐」，靈感來自當年日本的美式風潮，以漢堡、薯條與玻璃瓶可樂為主角，套餐價格更定為「1970 日圓」，向舊時光致敬超有梗！另有販售大阪燒風味的玉米熱狗（700 日圓），絕對是懷舊控不能錯過的趣味體驗。

▲漢堡多汁鮮美，薯條搭配三種沾醬—經典番茄醬、獨特咖哩醬與清爽優格醬，還有復古風格的玻璃瓶可樂，滿滿的懷舊風情。

▲不得不佩服星野集團在期間限定料理上的用心，有故事、有美學也好吃。

大阪燒風味的玉米熱狗 ＄700日圓（約台幣138元）

▲墊在下方的紙也設計的好用心，太有味道了。

開箱Corner Twin Room：雙地標盡收眼底的夢幻窗景

這次入住的是35平方米的Corner Twin Room，空間設計強調簡潔實用，配色沉穩，擁有L型大面窗景，視野極佳，採光極好，白天陽光灑進房內，讓人精神飽滿，夜晚則能欣賞萬家燈火，璀璨美麗。最大亮點，是窗外同時看得到大阪兩大地標：通天閣與日本第二高樓「阿倍野HARUKAS」，襯著綿延青山作背景，從早到晚都有不同風情，該房型最多可容納三人（第三人使用沙發床），無論是雙人旅遊還是親子同行都非常適合。

▲Corner Twin Room一隅，設有沙發區與開放式盥洗空間，動線寬敞舒適。

▲沙發區與開放式盥洗台之間設有拉簾，保留空間通透感之餘，也兼顧與朋友同住時的更衣隱私。

▲採用雙面L型大窗設計，帶來極佳採光與開闊視野，入住舒適愜意，讓人倍感放鬆。

▲以綿延青山為背景將大阪地標「通天閣」盡收眼底，是最棒的窗景。

▲夜幕低垂，通天閣與阿倍野HARUKAS燈火閃耀，青山剪影映出迷人城市光影。

夜晚限定：賞煙火＋吃章魚燒＋喝在地啤酒

各家OMO飯店紛紛推出精彩的夜間體驗，OMO7大阪的特別具慶典歡快感！每天19：30～22：00，建築外牆會上演名為「PIKAPIKA煙火」的光雕投影秀，除了煙火綻放，還會依季節與活動主題而有不同版本，像是春季的櫻花、萬博特別版等等，滿滿驚喜。草坪廣場旁還有章魚燒攤位，由大阪老字號「會津屋」師傅現場製作，供房客免費品嚐，搭配一杯在地精釀啤酒或無酒精飲品，在草地上提燈籠席地而坐，欣賞燈光流動，彷彿參加一場城市祭典！

▲飯店外牆上演「PIKAPIKA煙火」光雕秀，絢麗奪目。

▲現場邀請當地「會津屋」的師傅親手現做章魚燒，免費提供給房客品嚐。

▲章魚燒搭配在地精釀啤酒或無酒精飲品，樂享大阪夜晚的美好氛圍。

都市泡湯新體驗：設計感十足的多邊形浴池

雖然不是溫泉旅館，但這裡設有一座極具設計感的湯屋公共浴池，每人1000日圓（約台幣198元），但非常值得一試，票券還可至OMO Cafe兌換雪糕一支，泡完再吃超療癒！這座多邊形建築外觀宛如城市版「界 波羅多」溫泉屋，室內設計極具巧思，泡在熱水中仰望煙囪狀的通透天井，既通風又富有詩意，耳邊傳來電車聲與遠處城市喧囂，形成一種奇妙的靜與動對比，令人瞬間放鬆。

▲公共浴池獨立設置於一座多邊形小屋內，與主建築分開，打造獨特泡湯體驗。

▲每天最期待的時刻，就是來這裡泡泡獨立浴池，享受放鬆時光（註：公共浴池一般禁止拍照，本次特別由飯店公關引領攝影取材）

▲泡湯時抬頭見通透天井，閉眼聽得見電車呼嘯聲。

▲泡湯換冰棒，不要錯過了。

OMO Ranger導覽體驗：走進新世界的前世今生

每次入住星野集團的OMO飯店，我都很期待這項活動，在這裡每天下午都有「走吧，內行人的新世界散步」導覽，只需一小時，從飯店出發，一路深入大阪庶民文化的精華地帶—新世界商圈， 整個散步行程還會搭配平板與可愛道具，讓旅人能用輕鬆又有趣的方式，發掘這座城市的另一面。導覽中透過平板與仿古手繪地圖，帶你穿越時空對照今昔，沿路還會介紹在地咖啡館、個性酒吧、平價壽司店，每一站都值得日後再細細探索。

▲帶給旅人豐富生動的在地故事與旅遊情報。

▲古今對照，非常有趣。

超級串炸之旅

新世界一帶可說是大阪串炸的心臟地帶，光是通天閣周邊就有超過40間串炸名店，OMO7大阪的導覽行程「超級串炸之旅｜めっちゃ串カツどっぷりツアー」帶你深入其中精華，每人只要1000日圓（不含餐費），採預約制、最多三人小團制，專屬又私房，如果你愛吃、又喜歡聽老店的故事，這趟結合文化與味蕾的冒險之旅絕對值得納入行程清單。

▲大尊的金色Billiken，逛新世界的打卡必拍。

▲每家串炸店風格各異，各有特色。

▲什麼都能炸、什麼都不奇怪！首次嚐到炸草莓（左一），很棒的美食體驗。

▲飯店人員會用即拍相機，為參加者留下串炸之旅的珍貴回憶。

▲跟著達人腳步，深入大阪巷弄，品味道地串炸的獨特風味與街頭魅力。

超級串炸之旅

導覽費：1000日圓／人（不含餐點費用）

付款提醒：部分店家僅收現金

參加資格：OMO7大阪房客限定

人數限制：最低成行人數 1 人，名額最多 3 人

報名時間：舉辦日的6個月前～前一天10：00PM為止

▲飯店合作的串炸店專為房客推出限定版菜單，帶來獨一無二的美味體驗。

心得

不論是為了萬博而來，還是單純想體驗更深層次的大阪，OMO7大阪都會是一家讓旅途回憶更深刻的旅宿選擇！從超便利的地點、無敵窗景、夜間光雕與章魚燒祭典，到設計感十足的都市泡湯與豐富的OMO Ranger導覽活動，這裡每個角落都讓人充滿驚喜、回憶滿載，在這裡，旅遊不只是「住」，更是一場充滿故事的城市冒險。

▲飯店推廣在地好物，與大阪當地咖啡店合作，客房裡提供中烘焙的掛耳包，此外也有提供日本茶包。

OMO7 大阪 by 星野集團

地址：556－0003大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号

電話：＋81 50－3134－8095

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

【你可能也想看】

►重新與自然對話！一泊五食擁抱大地餽贈 新竹8萬坪園林童樂會

►知本溫泉「台東光祭」將登場！3展區打造夢幻聲光展 還能逛市集

►彷彿置身南法莊園 距高鐵台中站15分鐘VNV 甜點店