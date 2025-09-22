MINI攜手勤美洲際酒店推試駕專案　享受純電休旅馳騁+豪華住宿

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

二訪臺中勤美洲際，我是為了MINI而來！從今夏一路延續到秋天，臺中勤美洲際酒店攜手MINI推出「MINI Green Traveling都會探趣．純電啟程」，把MINI的潮流態度與洲際一貫的國際待客之道結合，讓入住不只是休憩，而是一段同時能駕馭與體驗的旅程。

▲潮流MINI×洲際待客之道，駕馭的不只是車，更是一種生活風格。

▲全新世代純電MINI，靜謐座艙搭配直覺化螢幕操作， 隨時還能變換主題、增添駕駛樂趣。

▲MINI主題房的小驚喜，旅用收納包、迎賓點心飲品。

▲入住專案包含的采月鍋品雙人套餐，是一場五星級的鍋物饗宴。

雙品牌打造房內驚喜

走進房間，抱枕、MINI吉祥物、車體設計草圖與迎賓小物處處點綴MINI的符號，卻也同時維持了洲際客房原有的優雅基調，呈現大地色系和溫潤燈光勾勒出的舒適氛圍，桌上擺放的迎賓禮是這次的專案驚喜，兩只MINI旅用收納包以及飯店準備的點心與飲品，這份豐盛禮物可說是雙品牌交融後的用心設計，既有MINI的DNA，也有洲際的精緻待客，讓人從第一刻便感受到兩種風格的對話。

▲MINI專屬抱枕以黃、綠色調呼應客房的大地色系與溫潤燈光，低調卻搶眼，為優雅氛圍增添一抹潮流趣味。

▲Mini Bar一隅，搭配MINI相框，讓細節也成為品牌語彙的延伸。

▲專案限定迎賓禮，MINI旅用收納包×洲際甜點飲品，兩種品牌精神的精緻交融。

▲MINI吉祥物成為房內點綴，若喜歡、可以上MINI官網憑活動專屬代碼可享85折優惠。

初次駕馭MINI Countryman SE

專案的核心體驗是當MINI的一日車主，這也是我人生第一次駕駛MINI，沒想到竟是以純電休旅MINI Countryman SE 作為初體驗，上路的第一印象是電動車特有的煞車感，這是我較不適應的地方，但很快那份MINI專屬的靈巧操控便讓我忘卻不習慣，轉向輕盈、加速俐落，每一次推進力都迅速而直接。

▲打開車門，那道落在地板上的MINI光影，是專屬於車主的低調驚喜。

▲雙手握緊方向盤，感受MINI靈巧又直接的駕馭回饋。

▲車內色彩與材質的細節搭配，將MINI的潮流美學延伸進每一寸座艙。

▲洲際與MINI純電休旅，形成一幅都會優雅的畫面。

首駕體驗之旅

作為這輛車的首位駕駛住客，我特別挑了一個心裡想了很久的目的地－台豐高爾夫俱樂部，從勤美洲際出發，約40分鐘車程可達，可惜天公不作美，沒能親眼看見葡萄牙建築大師、普立茲克獎得主阿爾瓦羅・西薩（Álvaro Siza） 作品在陽光下的光影交錯。不過，坐在球場咖啡館裡，看著雨絲灑落，啜飲一杯兆兆冷泡茶，也自有另一種寧靜的滿足，心裡暗自期待，下一次能在晴空下感受建築的張力，甚至來一場揮桿來獲得最完整的體驗。

▲Álvaro Siza筆下的極簡線條，即使在雨天，也展現沉穩的力量。

▲在球場咖啡館，伴雨絲、啜飲兆兆冷泡茶，靜靜體會一份難得的閒適。

▲雨霧籠罩的球場，多了一份低調的寧靜。

早餐裡的臺中味

能用一頓臺中勤美洲際早餐開啟一天是種幸福，餐檯上不只有以義式優雅方式呈現的臺中街頭小吃，還有能自己DIY的鮮榨蔬果汁，更驚喜的是，我首次在飯店早餐看到的蜜瓜火腿，鹹甜交織，是我想念的義大利滋味！當然，最對臺中人胃口的清粥小菜也少不了，樸實卻最能療癒味蕾，而且還有必須打卡的靈魂組合：東泉辣椒醬和金蘭甘醇油膏，淋在蛋餅上就是記憶裡最道地的中台灣味。

▲舀一碗粥，是我在台灣各大飯店早餐的重要儀式。

▲五星級餐檯上有著最接地氣的在地調味。

▲蛋餅淋上東泉辣椒醬與醬油膏，對味了。

▲製作一杯現榨果汁，清爽的維他命能量，替旅程注入滿滿元氣。

▲沒想到在臺中勤美洲際的早餐裡，竟能嚐到我最懷念的義大利味道。

晚餐壓軸

入住專案中包含一頓在「采月鍋品」的雙人套餐，五星級飯店裡的火鍋，本身就帶著一種與眾不同的氣場，當天的海鮮套餐一如預期地澎湃，但我另外加點了一份日本信州A5和牛翼板，油花細緻、肉質軟嫩，入口即化，這份奢華滋味果然不負期待，這餐最讓我驚喜的是一款澎湖海菜蝦漿，蝦肉紮實，融合海菜鮮香，口感彈牙又獨特，是我推薦來采月必點的隱藏亮點。

▲海鮮上桌的瞬間，澎湃感滿點。

▲專屬桌邊服務，從醬料調配開始，就能感受到五星飯店的細膩。

▲日本信州A5和牛翼板，油花均勻細緻，涮起來就是入口即化的奢華滋味。

▲匠心手作，精緻如藝術品般的擺盤。

▲鮮魚片晶瑩剔透，品質相當好，放入湯中便是最純粹的海味饗宴。

▲山藥細麵的清爽感與鮭魚卵的鮮香鹹味交織，為整場鍋物饗宴揭開優雅序幕。

▲這裡最打動人的，除了食材，還有細緻入微的桌邊服務。

▲細緻的豆皮滑入口中，吸滿湯底精華，一口下去滿是溫潤香氣。

▲大草蝦肉質厚實飽滿，入口緊實彈牙。

▲壓軸甜品由服務人員在桌邊完成，繽紛水果與冰淇淋還可自己選料。

MINI×洲際：雙重夢幻的交會

入住一家飯店，我期待的是舒適與美食，若是試駕一台車，那是速度與掌控感的體驗，這次的特別之處，在於MINI與洲際把兩種不同的期待放進同一個專案，MINI帶來駕馭的快感，洲際則以一貫的高規格待客之道，讓體驗完整而優雅，從房間裡的細節到道路上的奔馳，從早餐的在地味到晚餐的精緻鍋物，成為一段從內到外、由靜至動的風格旅程。

▲專案不只是一場試駕，更把MINI的精神帶進客房，從色彩呼應到細節擺設，面面俱到。

▲專屬的MINI充電停車位，滿滿的儀式感。

▲洲際的早餐檯上，不只是國際飯店的多元選擇，也看見了台中人的日常滋味。

臺中勤美洲際酒店

地址：台中市西區館前路77號

電話： 04－23281268

