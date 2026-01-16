王品集團1月展3家新店　青花驕、肉次方首進嘉義

▲肉次方嘉義中山店1/20開幕。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團1月再展新店，「青花驕」、「肉次方」首度插旗嘉義，1月20日同步開幕，而「阪前鐵板燒」則是進駐台北SOGO忠孝百貨，3家品牌同時推出開幕優惠，分別是消費滿千贈菜3選1、4人可享85折、2人同行送海鮮珠寶盒。

看好嘉義市消費動能，王品集團近年在嘉義市積極展店，除了已有陶板屋、石二鍋、西堤、和牛涮、聚等品牌外，青花驕與肉次方也將於1月20日，插旗最熱鬧的中山路商圈。

▲青花驕首度插旗嘉義。（圖／王品提供）

「青花驕」歡慶新店落成，全台門市即日起到4月30日，不分內用外帶、消費滿千元，出示指定畫面，可獲得多肉排骨酥、椒麻口水雞或綜合特色丸3選1。王品瘋美食嘉義地區會員，1月20日至3月1日還能領鴛鴦鍋底升級券。

燒肉吃到飽霸主「肉次方」嘉義中山店，1月20日至1月30日推出在地優惠，凡加入品牌Line好友領券，憑券至嘉義中山店開烤，消費2客進擊的肉以上套餐、憑券享88折，消費4客享85折。1月20日至1月31日，周一至周五下午2點、2人以上進場，能一路烤到5點。

「阪前鐵板燒」同樣也有新據點，台北SOGO忠孝店將於1月20日試營運，並於1月24日前套餐9折、1月25日至2月28日2人同行消費款待黑鑽海鮮珠寶盒。

▲紫木槿台中公益店熄燈轉型，原址中央韓鍋酒舍進駐。（圖／築間餐飲提供）

另外，築間餐飲集團引進韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，台灣首店去年12月30日進駐台北信義區ATT 4 FUN，並規劃第1季在台北、台中各開1家分店。根據人力銀行資訊，台中店地點是已歇業的紫木槿台中公益店舊址，將趕在農曆春節前開幕。

▲築間引進韓國名店「中央韓鍋酒舍」。（圖／記者黃士原攝）

看好韓食市場，築間餐飲集團趕在年底前引進中央韓鍋酒舍，全台首店選址台北信義區ATT 4 FUN，鎖定都會消費族群與國際客群，提供「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗。築間表示，為了忠實呈現韓國在地傳統風味，韓國總部技術團隊親自來台監製，導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，消費者不必飛往韓國，也能在台灣品嚐到道地的韓式醒酒湯。