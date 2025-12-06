星級飯店中餐廳吃到飽整理　八里禧粵樓片皮鴨無限供應回歸

▲「八里福朋喜來登酒店」中餐廳吃到飽再度回歸。（圖／取自八里福朋喜來登酒店官網）

記者黃士原／台北報導

今年多家星級飯店在暑假期間祭出港點吃到飽搶客，近期台北凱撒大飯店王朝中餐廳也加入戰局，八里福朋喜來登的禧粵樓則是再度回歸，由於多數活動只到年底，想大飽口福的民眾要把握最後機會。

▲禧粵樓各式港點也能吃到飽。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

八里福朋喜來登酒店「禧粵樓」

位於新北八里福朋喜來登酒店「禧粵樓」，再度推出「櫻桃片皮鴨饗宴」，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應外，主廚新創熱炒、港點與甜品也都可以吃到飽，合計48道料理都是無限供應，成人每位1180元+10%，7到12歲兒童為590元+10%，3到6歲幼兒為300元+10%。

吃到飽菜單包括明爐掛鴨/燒臘、開胃冷菜、湯品、經典熱菜、主食、點心及甜品水果，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應，還有芥籽淡燻鴨胸、五味鮑魚、貴妃藥膳蝦、蔬果沙律蝦球、經典黑椒牛仔骨、避風塘沙蟹身，及大家熟悉的海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚子燒賣、叉燒包等。

▲台北凱撒中餐廳推午間吃到飽。（圖／取自台北凱撒臉書）

台北凱撒大飯店「王朝中餐廳」

台北凱撒大飯店館內的「王朝中餐廳」11月底推出全新「美饌港點吃到飽」，菜單供應50款港式與中華料理，從開胃菜、海鮮料理、港式點心、經典熱炒、湯品到甜品都有，吃得到燒椒牛腱、潮汕醉蝦、燒椒皮蛋凍、清蒸鮮魚、蜜汁中卷、果律沙拉蝦球。

港點愛好者則不能錯過叉燒腸粉、手工蝦餃皇、蝦皇蒸鳳爪、蜜汁叉燒酥、荷香糯米雞等經典菜色；熱炒類則有宮保雞丁、椒鹽排骨、黑椒五花、咖哩排骨。甜品方面，提供杏仁豆腐、楊枝甘露、抹茶芝麻球、椰汁西米露供民眾選擇。

美饌港點吃到飽平日周一、周二開放，活動預計到明年2月底，每人餐費1080元+10%，用餐時間為90分鐘。業者也提到，此方案須兩人以上同行適用。

▲蘊泉庄「日蘊堂」推出港點吃到飽。（圖／蘊泉庄提供）

蘊泉庄「日蘊堂」

蘊泉庄位處淡水河畔唯一的紅樹林台地，可遠眺觀音山、近瞰淡水河。日蘊堂為館內新派粵菜餐廳，之前推出的「蘊食香傳・暢饗港點好時光」港式點心吃到飽活動只到12月30日，周一至周五午晚餐、周六日午餐時段供應，每人788元+10%，而且4人同行第4人可享半價優惠，5人同行第5人免費。

日蘊堂港點吃到飽提供超過50道經典粵式菜色，從冷菜、湯品、港式炸烤點、港點到甜品涼飲都有，像是胭脂蝦皇餃、荷葉糯米雞、港式叉燒包、錦繡魚翅餃、彈牙牛肉丸、腐皮鮮蝦捲、蜜汁叉燒酥、黑金奶黃流沙包等，更有招牌玫瑰油雞、避風塘大蝦、陳皮無錫排骨、明爐燒鴨以及奶油蟹粉焗菜膽等現點菜色。

▲福容台北一館「福粵樓」推吃到飽。（圖／福容台北一館提供）

福容台北一館「福粵樓」

福容台北一館福粵樓「食全食美」吃到飽活動將於12月30日結束，周一至周五午、晚餐時段供應，從冷盤、湯品、熱炒、港點到茶品涼飲都有，包括柚香拌蓮藕、紹興醉雞捲、南瓜海皇羹、左宗棠嫩雞、果律鮮蝦球、剁椒比目魚、君度橙汁排骨、金沙鮮蝦球、蔥爆嫩肥牛等菜色。每人午餐999元、晚餐1099元。

▲台北福華的珍珠坊續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／取自台北福華官網）

福華大飯店「珍珠坊」

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」方案持續到年底，由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色，官網上有詳細菜單。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%。