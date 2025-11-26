ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
【廣編】「深度汶萊 × 趣玩沙巴」一次收藏雙國風情　跨國海島旅遊首選

▲▼ 沙巴,旅遊,汶萊,跨國,海島假期,生態旅遊 。（圖／啟示旅遊提供）

▲放鬆海島假期，深度體驗沙巴與汶萊。

圖、文／雙盈國際旅行社提供

最受矚目的跨國海島行程「沙巴＋汶萊」正式亮相！旅行社推出5日、6日、8日三大產品，滿足輕度假、跳島控到深度文化旅客的不同需求。從《沙巴FUN鬆5日》主打神山、溫泉與樹頂吊橋，到《汶萊＋沙巴6日》結合天空之鏡、水上村與沙巴秘境生態，再到《汶萊＋沙巴漫遊8日》以輕鬆步調融入文化、海灘與手作體驗，各款路線都以「放鬆 × 探索」為核心，打造更彈性的渡假選擇。

來到沙巴，旅客最期待的莫過於藍天海景與熱帶生態。《沙巴FUN鬆5日》囊括必訪景點——擁有夢幻倒影的水上清真寺，潔白建築與湛藍天空相映，是沙巴最浪漫的經典畫面；喜歡自然體驗的旅人則不能錯過長鼻猴＋螢火蟲生態巡禮，傍晚搭船遊河，近距離尋找野生長鼻猴身影，夜幕降臨再欣賞點點螢光，彷彿置身童話世界。此外，樹頂吊橋、神山公園與溫泉更讓旅程在冒險與放鬆間取得完美平衡。

與沙巴僅一水之隔的汶萊，擁有截然不同的文化魅力。《汶萊＋沙巴6日》與《汶萊＋沙巴漫遊8日》兩款行程皆安排汶萊經典巡禮，其中最不能錯過的是被譽為「東南亞最美清真寺」的奧瑪哈里清真寺，金色圓頂在水池倒影下氣勢壯麗；同樣令人驚豔的還有汶萊天空之鏡，退潮時海面如鏡，拍照效果夢幻滿分；想貼近當地生活，則可走訪水上村、市集與夜市，感受純樸又獨特的國度風情。

