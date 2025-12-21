破解大阪最容易迷路車站！梅田站掌握8個地標守則走出地下迷宮

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳品勻

每當看到觀光客在梅田某個出口，開朗地說：「大家先原地解散，三小時後再集合吧！」我都會在心裡默默替他們捏一把冷汗。阪急大阪梅田站、阪神大阪梅田站、JR大阪梅田站，每個地方都叫做「大阪梅田站」，究竟哪一個才是我要去的那個大阪梅田站！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

車站宛如迷宮

對第一次來大阪自由行的人來說，梅田真的像一座多層次的巨型迷宮。大阪梅田擁有四大鐵道系統：JR大阪站、阪神大阪梅田站、阪急大阪梅田站、大阪地下鐵梅田站，無論你要在大阪市區移動，或前往京都、神戶、姬路、岡山、和歌山，抑或關西各大城市，所有人都會在這裡匯集碰撞。

四大鐵道系統

四大鐵道系統彼此各自營運、方向完全不同，JR連接大阪市環狀線與京都、奈良方向，是最多旅客使用的鐵道系統；阪急電鐵則往返京都、寶塚、神戶北側的生活圈，月台深藏在北側商場群後方；阪神電鐵專走大阪到神戶的海線；而大阪地鐵御堂筋線更能南北直通難波、中之島、天王寺等地。

商場、街區環繞

不僅如此，這些鐵道外圍還包著層層商場LUCUA Osak、大丸百貨、阪急百貨、阪神百貨、友都八喜，以及觀光客必訪的熱門地標，時空廣場、紅色摩天輪、梅田藍天大廈、綠意盎然的Grand Green Osaka；若是再加上周邊街區，還有中崎町的復古巷弄、中之島的優雅河岸、茶屋町的潮流小店、北新地的深夜食堂，以及福島、東梅田、西梅田， 似乎這座梅田迷宮永遠都走不到盡頭。

上上下下的梅田大魔王

梅田車站真正可怕的其實不是規模，而是那種因五花八門的櫥窗陳列、垂直動線，導致方向感被抽離的魔幻感。經常只是想找一個出口，卻在走著走著的途中，被櫥窗、香氣或新鮮感一再誘惑，心想都來了，不如順路多看幾個地方吧。偏偏梅田不同樓層的通道，常常直接通往另一棟百貨、另一條地下街或另一個未知的購物戰場，明明以為前方就是車站出口，抬頭卻發現，自己站在另一家美食街的入口。

就算是Google Maps強人或只是想在梅田內吃飯、購物、會面，也同樣會被搞得心很累，每一座電梯、扶手梯、階梯都像一個魔王關卡。最終，跟旅伴走散、找不到月台，集合時間一延再延，早已成了梅田自由行一再上演的經典日常。

梅田不再迷路指南

▲正準備出發的你，不妨先記住以下8個好認又好找的集合點，讓走出梅田迷宮的勝算，至少多一點點。

1、給即將搭電車的你

集合地點：JR中央南口旁

推薦原因：最多觀光客的地方，提供一目了然的月台指引分布，視覺清楚，JR、地鐵、阪急、阪神、百貨幾乎都能找到，是整個梅田的心臟地帶。

2、給等候迷路朋友集合的你

集合地點：時空廣場

推薦原因：搭乘電扶梯至JR大阪站五樓的時空廣場，玻璃天棚下的寬廣空間，有不少木質長椅，可眺望月台，是等人、轉乘、休息的絕佳點，也經常舉辦小型展覽或季節布置，陽光灑落非常舒適，適合焦急的人冷靜一下。

3、給去梅田藍天大廈空中庭園展望台或Grand Green Osaka的你

集合地點：Ted Hyber 綠色泰迪熊

推薦原因：綠色泰迪熊辨識度極高、可愛又吸睛，過個馬路就是梅田藍天大廈空中庭園展望台與Grand Green Osaka。

4、給去HEPFIVE紅色摩天輪或阪急32番街空庭Dining吃飯的你

集合地點：梅田椅

推薦原因：巨型紅椅子為標誌，很多人會在周圍吃吃喝喝，拐個彎就是直達27樓、28樓阪急32番街空庭Dining的電梯搭乘口。

5、要搭大阪地下鐵御堂筋線去難波的你

集合地點：梅田阪急百貨本館一樓大廳入口廣場

推薦原因：只要曾在梅田轉乘，一定都經過梅田阪急百貨一樓大廳廣場的南北長廊陳列展示區，雖然人來人往，富麗堂皇的裝潢設計相當好認。

6、要搭阪神電車去神戶的你

集合地點：梅田大丸百貨南門大樓前廣場

推薦原因：梅田大丸百貨正門口是歐風古典的氣派大門，清楚明確，站在門口就能一眼找到同行者。

7、要去茶屋町或中崎町的你

集合地點：HEP FIVE紅色摩天輪

推薦原因：網美拍照地，只要走上平面道路，問人指路很快就能找到。

8、要去西梅田或北新地或中之島的你

集合地點：Osaka Garden City地下通道中的植物花圃

推薦原因：西梅田與JR之間的交界地標，有冷氣，很多上班族會在這約人。

大阪玩家都怎麼形容梅田

「大阪梅田車站」的轉乘挑戰性，絕對值得被寫進每一個自助旅行的里程碑。就算是方向感超強、熟練Google Maps的高手，迷路或找不到出口，也真的只是「剛好而已」。

後記

某天早晨，從大阪梅田車站出發，集合、搭車、轉乘，再找另一個出入口、換另一台列車，中間歷經無數次折返與繞圈，終於成功找到回飯店的路時，拜託，請務必給自己一個熱烈的掌聲，因為這一切，你真的值得。

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

【你可能也想看】

►冬季知床半島7種玩法！沉浸式漫步雪白流冰上 運氣好還能看極光

►整座公園就是一件雕塑作品！距離札幌市區僅30分鐘寧靜白雪世界

►開設溫泉已有150多年歷史 「札幌後花園」定山溪一日遊攻略