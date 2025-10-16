整座公園就是一件雕塑作品！距離札幌市區僅30分鐘寧靜白雪世界

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

「莫埃來沼公園」位於札幌市東北側，是一座結合藝術設計、自然景觀與都市休憩功能的現代化公園，園區由日裔美籍雕塑家野口勇操刀設計，秉持「整座公園就是一件完整的雕塑作品」的理念，將公共綠地轉化為可被使用、可被感知的藝術空間，藝術真正參與城市的詮釋，這也是札幌得以被稱為一座有文化溫度城市的原因之一。

生活喘息之境

雕塑常常被限制在美術館或廣場上，屬於靜態的、仰視的觀看經驗，而公園則被視為綠地、作為市民休憩的日常場域。野口勇打破這個區分，他認為人類為了尋找生活中能夠喘息的地方，建造出各式各樣的空間容器，而這些容器不該被分類、切割，而應該交織、滲透，於是莫埃來沼公園就誕生了。

在這裡，山丘是雕塑的地形語彙，玻璃金字塔成為光的容器；冬季的滑雪軌跡、夏日的野餐布與奔跑的孩童，都是這座雕塑的一部分，一切日常的生活痕跡與足跡，共同書寫了一座更棒的城市喘息之地。

北國冬日的近距離雪景

談起北海道的雪景，人們第一時間想到的，往往是遠方的大雪山旭岳、富良野的廣闊雪原、定山溪的雪見溫泉，又或者是小樽運河與札幌雪祭的彩燈景致，這些風景的確經典，卻往往伴隨長距離交通與繁複行程。而對時間有限的旅行者來說，莫埃來沼公園就是那個夢寐以求的近距離雪景秘境。

從札幌市區出發僅需30分鐘車程，卻能抵達一處廣袤純淨的白雪世界，冬季的積雪讓聲音被悄然吸收，整座公園被一層柔和的寧靜包圍，即使遊客不少，依然能感受到一種與世界脫節的安定感。

莫埃來沼公園介紹

莫埃來沼公園（Moerenuma Park）這個名字來自所在地的自然地名「モエレ沼（Moere-numa）」，其中「Moere」一詞源自北海道原住民愛努語，有「流動的水」之意，表達自然豐沛的地貌特徵；「ぬま（沼）」意指濕地與低地。這裡原為流入豐平川的天然濕地，後因城市發展而被用作垃圾掩埋場。

如今這座公園以野口勇的設計理念重生，象徵這座公園的轉化過程，不僅保留了土地原始的名字「Moere-numa」，更以當代設計與公共理念重新賦予意義，象徵著札幌對未來城市文化、自然復興與藝術共生的實際行動。

曾是垃圾掩埋場的這片土地

如今重生為札幌市民的公共樂園，也是攝影愛好者、藝術愛好者與戶外運動族群的熱門去處，公園總面積達約189公頃，佔地相當遼闊，公園內有不少處是一望無際的空曠，可以悠閒欣賞蔚藍天空與純白雪地，處處可見幾何對稱的人造美學布局，使得整座公園宛如一件超大型的藝術雕塑作品。

公園三大指標景觀作品

莫埃來山（Mt. Moere／モエレ山）

公園內最高的人工山，相當於20層樓高，山丘以規整的幾何形狀呈現，坡道設計為螺旋式與直線交錯，讓攀頂者可以從不同高度欣賞公園的布局。遠遠接近莫埃來山，就情不自禁被吸引，山體被積雪覆蓋後，如同冰雪世界裡一座巨大的白色金字塔，四周圍一片寂靜，幸好不少當地家庭或朋友帶著雪橇登頂，一邊嬉鬧一邊準備從山頂滑下來，才想起自己人在札幌。

鋼骨三角錐與土台（TETRAMOUND PLAZA／テトラマウンド廣場）

公園重要的大型雕塑藝術作品之一，由三座鋼製三角錐形結構組成，隨光線與天氣變化呈現不同氛圍，繞行雕塑，拍攝不同角度的對稱美，特別是在冬季，鋼結構在雪地中的反光效果，與陰影、積雪與周圍林地融為一體，格外迷人，也很有科技未來感的美學。

玻璃金字塔（Glass Pyramid HIDAMARI）

園內最大建築，作為一個多功能建築空間，建築內部包含展覽空間、咖啡廳、禮品店和觀景台，內部溫暖開闊，玻璃的透光性使得陽光與雪景自由穿透入室，如畫般展現在眼前，不只是入內參觀者，也有不少在此閱讀、工作的人。

後記

為了一睹原始而唯美的銀白山巒，聆聽冰晶在樹枝間的閃爍，或感受細雪緩緩飄落的廣袤大地，往往需要經歷一段不算短的路程，看過這篇就知道，其實不必遠行，僅離札幌市區30分鐘車程，就隱藏一片廣闊的雪景秘境！

莫埃來沼公園（モエレ沼公園／Moerenuma Park）

地址：北海道札幌市東區莫埃來沼公園1－1

開園時間：07：00－22：00

