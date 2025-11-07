冬季知床半島7種玩法！沉浸式漫步雪白流冰上　運氣好還能看極光

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳品勻

長達三個月零下的極冬、極寒之地「北海道知床半島」，安靜得連雪水融化的聲音都能聽見，用一句北海道當地原住民愛奴族的話語來說：知床 Shiretoko，意指大地的盡頭的意思，又被稱為日本最後的天然淨土。

尚未被開發的極地景色

地球真的很美。廣闊無垠的天與海，隱隱散發著淡藍色的光，冰雪與浮冰也在陽光下閃耀，隨著偶爾飄落的雪花與冰晶在與外地旅人打招呼，風聲、海浪聲、鳥鳴聲和樹梢聲也充滿了各個角落，只不過，地平面上只有幾戶覆蓋著厚厚白雪屋宅房舍，人的蹤跡實在難尋。

冷冽空氣不斷撲面而來，考驗置身戶外的脆弱意志力，稍有不甚露出肌膚便瞬間凍得發疼，求助無門。生活在這一大片純淨而壯麗的極地之境，唯一的生存智慧就是學會傾聽，懂得尊重，在自己與大自然之間找到和平共處的平衡，不過，更多的是人得向大自然低頭，敬畏她、守護她，這也是長年滑雪所習得到的道理。

北海道道東的知床半島

知床半島位於日本北海道東北部，距離北海道札幌市中心約420公里，開車約6.5小時，是一處深入鄂霍次克海，保留無數自然寶藏的窄長型半島。長70公里，寬25公里，面積為1,230平方公里，相當於半個宜蘭大小，長年受板塊運動、火山與海蝕地形作用等影響，形成許多怪石、瀑布、湖沼、海岬與綿延數里的宏偉山岳。

世界自然遺產

知床半島隨處都是絕景，知床五湖、知床岬、知床嶺、雙美瀑布、一之瀑、乙女淚瀑布、羅臼湖、羅臼溫泉等各式各樣四季分明的海陸空景色，再加上鮮少人為干預與開發破壞的自然生態與原始野外環境，1964年成為日本第22座國立公園－知床國立公園，2005年亦以「位於北半球所能看見浮冰的最南地區之一」正式登錄世界自然遺產。

四季皆不同

知床半島四季都是開放的。春季時分，冰雪融化，萬物復甦，知床五湖和森林綠意盎然，野生動物也具備極強的活力與生命力；夏季則是氣候最溫暖的季節，此時的處處蔥綠成茵，百花盛開，最適合徒步旅行、露營和觀賞海洋生物；而秋季是最夢幻、最浪漫的季節，山谷湖泊在變葉植物的妝點之下，紅黃交錯，色彩斑斕，腦中奔騰思緒的靈感和創意直接拉滿；到了冬季，這是屬於知床半島的季節，冰湖、雪瀑、冰柱、雪牆、流冰，成為銀白世界裡唯一的主角，如果運氣好，甚至還有機會見極光。

極地樣貌

時至今日，知床的生活核心區仍只有宇登呂溫泉鄉與羅臼，除了這兩個小鎮，其他地方幾乎都是國家公園與未開發區，罕有人為干預與破壞，這樣的原生態風貌，讓知床半島成為世界上少數幾個可以輕易進入，但又讓屬於真正野生、原始、無法被人工雕琢的領地。

與大自然和諧共處

身為世界自然遺產地之一，知床半島的自然環境涵蓋海洋、陸地和淡水三大類別，是研究北半球寒冷地區生態系統的典型場所，也是夏季從事登山、健行、划艇，或冬季觀賞流冰、雪瀑、泡溫泉等戶外冒險體驗的最佳勝地；近年更是隨著全球旅行趨勢注重生態旅行、綠色旅行等主題旅遊方式，鼓勵人們與大自然接觸，通過徒步旅行、自然環境觀察、野生動物觀察等項目，重拾人類與大自然和諧共存的尊重和同理心，讓知床半島出現愈來愈多喜愛沉浸大地原始自然之美的旅行者。

冬季知床半島的7種玩法

冬季，海面上漂浮著壯觀的流冰，陸地則是厚厚積雪，壟罩一片寒冷的氣候，時不時就能遇見都會區不常見的野外生物，知床半島絕對是絕佳的冒險體驗之地。雪和冰都是主角，戶外的有雪地健行、冰瀑步道、流冰漫步、夜間觀星，室內的有溫泉、美食。從山林到海洋、樹林到流冰、清晨曙光到傍晚晚霞，即便是一個半天只有一個行程的安排，選擇一趟不同步調與視角深度走入雪地，我都覺得收穫滿滿、心靈富足。

知床世界遺產中心

在出發探索知床前，先了解這片土地為何被世界認可。知床世界遺產中心位於北海道知床半島區域，鄰近宇登呂（Utoro）地區的「道之驛（休息站）」旁，作為知床地區的資訊中心與解說中心，提供與世界自然遺產知床有關的發展歷史、背景故事、保育政策、生態資訊與旅遊規範等的展示與解說，就像是一座自然博物館或教育型解說中心。

中心展間也提供最即時的知床地區資訊，包括觀光遊船的時刻表、自然現象（如流冰、動物出沒狀況）等資料，休息站內同時設有紀念品店、漁產市場、外帶食物區、餐廳等，方便遠赴而來的人們休憩與補給。

知床自然中心

進入知床半島展開旅途之前，一定會經過位於知床五湖入口與知床橫斷道路中段（靠近森林與登山口）的知床自然中心。就像是一座森林登山前哨站，陳列許多知床半島旅遊資訊，如地圖、指南和推薦步道路線，也有開放預約專業生態導覽、裝備租借如雪鞋、雨鞋、望遠鏡與冬季保暖物品等遊客服務。除此之外，知床自然中心也設有講座工作坊、影片觀賞劇場、紀念品商店和咖啡廳，讓大家休息、飲食和購物的場所。

冬季知床玩法1｜冰瀑步道 乙女的淚

從知床自然中心出發，沿著步道的清晰標識向流冰海域的那頭前進。 與自然的第一聲對話，是雪鞋踩在積雪上發出咯吱的聲響，第二聲是自己的呼吸聲，第三聲則只剩下耳邊風聲和偶爾傳入遠方的鳥鳴；隨著足跡逐漸深入フレペの滝遊歩道之中，步道兩旁樹木覆蓋的白雪愈來愈厚，腳下積雪愈來愈少被踩過的足跡，在陽光照射下閃閃發光著，如同進入了一個冰雪童話世界。

フレペの滝遊歩道（Furepe Waterfall Trail）

步道全程約2公里，往返需時約60分鐘，是一條不需要任何雪地嚮導，適合能夠獨立步行的旅行者獨自探索​；這條長廊濃縮森林區、草原區、海岸區等多重北國才有的雪地環境，終點迎接你的是壯觀的鄂霍次克海與乙女の淚雪瀑展望台。

冬季知床玩法2｜知床五湖的雪原健行

冬天的五湖完全結冰，只有雪鞋步行才能進入，步道上的積雪能達到腰部高度，挑戰性極高，務必充足準備再出發，不過當人一旦進入湖區，周圍的寂靜與冰雪世界的純粹感，會讓人真正感受到世界遺產的壯闊。

冬季知床玩法3｜流冰漫步

與其他觀賞流冰的地方不同，知床是世界唯一可以親身走上流冰的地方。每年1月底至3月初，鄂霍次克海的流冰每年從西伯利亞漂來，覆蓋知床半島的海岸，形成日本境內唯一的冰海景觀，這段期間是體驗流冰健行的最佳時機。你可以穿上專門的乾式防水衣，直接走上海面漂浮的流冰，親身感受腳下的冰塊如何隨著海流輕微起伏，當踩在流冰上的冰冷感、聽見冰塊摩擦的低鳴、感受周圍海水的流動，整體氛圍感根本是對感官的極限挑戰！實在太酷。

冬季知床玩法4｜星空觀測，在世界的盡頭，看見最純粹的夜空

離開市區後，知床半島的天空變得深邃無比，尤其是冬季夜晚，幾乎沒有光害，晴朗時可以清楚地看到銀河，甚至偶爾能觀察到低緯度極光（Aurora）。冬季星空導覽是當地熱門的體驗活動，帶領遊客在雪地中躺下，仰望滿天星斗，耳邊只有風聲與自己的呼吸聲。

冬季知床玩法5｜宇登呂溫泉與KIKI自然風知床渡假村

如此一個地處極凍、極寒的知床半島，卻有一個療癒人心的宇登呂溫泉鄉。宇登呂溫泉位於知床半島心臟地帶與知床國立公園邊緣，她像是一個被綠意森林、蔚藍海洋包圍的溫暖避世天堂，而作為一間貼近知床半島自然風情的豪華渡假村，KIKI知床自然渡假村KIKI Shiretoko Natural Resort（KIKI知床ナチュラルリゾート）便是其中一間風評極高的一泊二食宿泊地點。

提供一泊二食

一個既隱世又現代的豪華渡假村一泊二食方案，包含58平方米多人鄂霍次克海景客房、露天森林溫泉浴、北國桑拿屋、海鮮燒烤晚餐自助吧、知床風味早餐自助吧與媲美精品家具展示屋的電影劇院交誼廳，連泊二晚，5個人平均分攤之下，一人一晚19100日圓，這是一個屬於冬日北國的最棒度假方式。

▲知床的冬天是極端的，當戶外的風雪呼嘯，你會更加珍惜熱氣騰騰的一切，這正是冬季旅行最令人上癮的對比感。

▲露天風呂區不能拍照，照片引用官網。

▲露天風呂區不能拍照，照片引用官網。

▲露天風呂區不能拍照，照片引用官網。

冬季知床玩法6｜冬日限定的北海道鄉土料理

KIKI Shiretoko自助晚餐提供多樣化的北海道產美食，特別是海鮮料理如魚蝦貝蟹與道產肉類蔬菜，配上當地特有的烹飪方式，如油漬、涼拌、鐵板燒、燻炙菜餚等料理手法，讓人們享受到最地道的北海道風味。

舉凡北海道產帆立貝與燻鮭魚沙拉、羅臼產油漬章魚野菜、知床產醬烤鰤魚、根室產花蟹散壽司、增毛產甜蝦鮭魚卵散壽司、蝦夷鹿漢堡包、北海道產豚豆乳鍋、知床產赤豚、知床式烤雞、釧路風味炸雞、海膽海鮮飯、現煮知床醬油雞湯拉麵，都是極具地方特色的料理，或是冬季前來，有機會品嘗知床鹿肉漢堡或鹿肉味噌鍋。

冬季知床玩法7｜雪地自駕 通往天堂的道路

後記

遠赴知床，走進一片純粹的世界，並不只是為了看流冰，更是為了體驗極寒與極暖的交錯節奏，學會在野性與寂靜中找到屬於自己在地球上的那個位置。如果你也正在尋找一場不只是旅遊，而是在記憶長河之中，留下真切痕跡的冬日冒險，我想，北海道知床半島的極寒之境，絕對值得你專程遠赴而來。

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

