ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

冬季知床半島7種玩法！沉浸式漫步雪白流冰上　運氣好還能看極光

CJ夫人

CJ夫人 CJ夫人

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳品勻

長達三個月零下的極冬、極寒之地「北海道知床半島」，安靜得連雪水融化的聲音都能聽見，用一句北海道當地原住民愛奴族的話語來說：知床 Shiretoko，意指大地的盡頭的意思，又被稱為日本最後的天然淨土。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

尚未被開發的極地景色
地球真的很美。廣闊無垠的天與海，隱隱散發著淡藍色的光，冰雪與浮冰也在陽光下閃耀，隨著偶爾飄落的雪花與冰晶在與外地旅人打招呼，風聲、海浪聲、鳥鳴聲和樹梢聲也充滿了各個角落，只不過，地平面上只有幾戶覆蓋著厚厚白雪屋宅房舍，人的蹤跡實在難尋。

冷冽空氣不斷撲面而來，考驗置身戶外的脆弱意志力，稍有不甚露出肌膚便瞬間凍得發疼，求助無門。生活在這一大片純淨而壯麗的極地之境，唯一的生存智慧就是學會傾聽，懂得尊重，在自己與大自然之間找到和平共處的平衡，不過，更多的是人得向大自然低頭，敬畏她、守護她，這也是長年滑雪所習得到的道理。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

北海道道東的知床半島
知床半島位於日本北海道東北部，距離北海道札幌市中心約420公里，開車約6.5小時，是一處深入鄂霍次克海，保留無數自然寶藏的窄長型半島。長70公里，寬25公里，面積為1,230平方公里，相當於半個宜蘭大小，長年受板塊運動、火山與海蝕地形作用等影響，形成許多怪石、瀑布、湖沼、海岬與綿延數里的宏偉山岳。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

世界自然遺產
知床半島隨處都是絕景，知床五湖、知床岬、知床嶺、雙美瀑布、一之瀑、乙女淚瀑布、羅臼湖、羅臼溫泉等各式各樣四季分明的海陸空景色，再加上鮮少人為干預與開發破壞的自然生態與原始野外環境，1964年成為日本第22座國立公園－知床國立公園，2005年亦以「位於北半球所能看見浮冰的最南地區之一」正式登錄世界自然遺產。

四季皆不同
知床半島四季都是開放的。春季時分，冰雪融化，萬物復甦，知床五湖和森林綠意盎然，野生動物也具備極強的活力與生命力；夏季則是氣候最溫暖的季節，此時的處處蔥綠成茵，百花盛開，最適合徒步旅行、露營和觀賞海洋生物；而秋季是最夢幻、最浪漫的季節，山谷湖泊在變葉植物的妝點之下，紅黃交錯，色彩斑斕，腦中奔騰思緒的靈感和創意直接拉滿；到了冬季，這是屬於知床半島的季節，冰湖、雪瀑、冰柱、雪牆、流冰，成為銀白世界裡唯一的主角，如果運氣好，甚至還有機會見極光。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

極地樣貌
時至今日，知床的生活核心區仍只有宇登呂溫泉鄉與羅臼，除了這兩個小鎮，其他地方幾乎都是國家公園與未開發區，罕有人為干預與破壞，這樣的原生態風貌，讓知床半島成為世界上少數幾個可以輕易進入，但又讓屬於真正野生、原始、無法被人工雕琢的領地。

與大自然和諧共處
身為世界自然遺產地之一，知床半島的自然環境涵蓋海洋、陸地和淡水三大類別，是研究北半球寒冷地區生態系統的典型場所，也是夏季從事登山、健行、划艇，或冬季觀賞流冰、雪瀑、泡溫泉等戶外冒險體驗的最佳勝地；近年更是隨著全球旅行趨勢注重生態旅行、綠色旅行等主題旅遊方式，鼓勵人們與大自然接觸，通過徒步旅行、自然環境觀察、野生動物觀察等項目，重拾人類與大自然和諧共存的尊重和同理心，讓知床半島出現愈來愈多喜愛沉浸大地原始自然之美的旅行者。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

冬季知床半島的7種玩法
冬季，海面上漂浮著壯觀的流冰，陸地則是厚厚積雪，壟罩一片寒冷的氣候，時不時就能遇見都會區不常見的野外生物，知床半島絕對是絕佳的冒險體驗之地。雪和冰都是主角，戶外的有雪地健行、冰瀑步道、流冰漫步、夜間觀星，室內的有溫泉、美食。從山林到海洋、樹林到流冰、清晨曙光到傍晚晚霞，即便是一個半天只有一個行程的安排，選擇一趟不同步調與視角深度走入雪地，我都覺得收穫滿滿、心靈富足。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

知床世界遺產中心
在出發探索知床前，先了解這片土地為何被世界認可。知床世界遺產中心位於北海道知床半島區域，鄰近宇登呂（Utoro）地區的「道之驛（休息站）」旁，作為知床地區的資訊中心與解說中心，提供與世界自然遺產知床有關的發展歷史、背景故事、保育政策、生態資訊與旅遊規範等的展示與解說，就像是一座自然博物館或教育型解說中心。

中心展間也提供最即時的知床地區資訊，包括觀光遊船的時刻表、自然現象（如流冰、動物出沒狀況）等資料，休息站內同時設有紀念品店、漁產市場、外帶食物區、餐廳等，方便遠赴而來的人們休憩與補給。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

知床自然中心
進入知床半島展開旅途之前，一定會經過位於知床五湖入口與知床橫斷道路中段（靠近森林與登山口）的知床自然中心。就像是一座森林登山前哨站，陳列許多知床半島旅遊資訊，如地圖、指南和推薦步道路線，也有開放預約專業生態導覽、裝備租借如雪鞋、雨鞋、望遠鏡與冬季保暖物品等遊客服務。除此之外，知床自然中心也設有講座工作坊、影片觀賞劇場、紀念品商店和咖啡廳，讓大家休息、飲食和購物的場所。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

冬季知床玩法1｜冰瀑步道 乙女的淚
從知床自然中心出發，沿著步道的清晰標識向流冰海域的那頭前進。 與自然的第一聲對話，是雪鞋踩在積雪上發出咯吱的聲響，第二聲是自己的呼吸聲，第三聲則只剩下耳邊風聲和偶爾傳入遠方的鳥鳴；隨著足跡逐漸深入フレペの滝遊歩道之中，步道兩旁樹木覆蓋的白雪愈來愈厚，腳下積雪愈來愈少被踩過的足跡，在陽光照射下閃閃發光著，如同進入了一個冰雪童話世界。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

フレペの滝遊歩道（Furepe Waterfall Trail）
步道全程約2公里，往返需時約60分鐘，是一條不需要任何雪地嚮導，適合能夠獨立步行的旅行者獨自探索​；這條長廊濃縮森林區、草原區、海岸區等多重北國才有的雪地環境，終點迎接你的是壯觀的鄂霍次克海與乙女の淚雪瀑展望台。

冬季知床玩法2｜知床五湖的雪原健行
冬天的五湖完全結冰，只有雪鞋步行才能進入，步道上的積雪能達到腰部高度，挑戰性極高，務必充足準備再出發，不過當人一旦進入湖區，周圍的寂靜與冰雪世界的純粹感，會讓人真正感受到世界遺產的壯闊。

冬季知床玩法3｜流冰漫步
與其他觀賞流冰的地方不同，知床是世界唯一可以親身走上流冰的地方。每年1月底至3月初，鄂霍次克海的流冰每年從西伯利亞漂來，覆蓋知床半島的海岸，形成日本境內唯一的冰海景觀，這段期間是體驗流冰健行的最佳時機。你可以穿上專門的乾式防水衣，直接走上海面漂浮的流冰，親身感受腳下的冰塊如何隨著海流輕微起伏，當踩在流冰上的冰冷感、聽見冰塊摩擦的低鳴、感受周圍海水的流動，整體氛圍感根本是對感官的極限挑戰！實在太酷。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

冬季知床玩法4｜星空觀測，在世界的盡頭，看見最純粹的夜空
離開市區後，知床半島的天空變得深邃無比，尤其是冬季夜晚，幾乎沒有光害，晴朗時可以清楚地看到銀河，甚至偶爾能觀察到低緯度極光（Aurora）。冬季星空導覽是當地熱門的體驗活動，帶領遊客在雪地中躺下，仰望滿天星斗，耳邊只有風聲與自己的呼吸聲。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

冬季知床玩法5｜宇登呂溫泉與KIKI自然風知床渡假村
如此一個地處極凍、極寒的知床半島，卻有一個療癒人心的宇登呂溫泉鄉。宇登呂溫泉位於知床半島心臟地帶與知床國立公園邊緣，她像是一個被綠意森林、蔚藍海洋包圍的溫暖避世天堂，而作為一間貼近知床半島自然風情的豪華渡假村，KIKI知床自然渡假村KIKI Shiretoko Natural Resort（KIKI知床ナチュラルリゾート）便是其中一間風評極高的一泊二食宿泊地點。

提供一泊二食
一個既隱世又現代的豪華渡假村一泊二食方案，包含58平方米多人鄂霍次克海景客房、露天森林溫泉浴、北國桑拿屋、海鮮燒烤晚餐自助吧、知床風味早餐自助吧與媲美精品家具展示屋的電影劇院交誼廳，連泊二晚，5個人平均分攤之下，一人一晚19100日圓，這是一個屬於冬日北國的最棒度假方式。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲知床的冬天是極端的，當戶外的風雪呼嘯，你會更加珍惜熱氣騰騰的一切，這正是冬季旅行最令人上癮的對比感。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲露天風呂區不能拍照，照片引用官網。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲露天風呂區不能拍照，照片引用官網。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲露天風呂區不能拍照，照片引用官網。

冬季知床玩法6｜冬日限定的北海道鄉土料理
KIKI Shiretoko自助晚餐提供多樣化的北海道產美食，特別是海鮮料理如魚蝦貝蟹與道產肉類蔬菜，配上當地特有的烹飪方式，如油漬、涼拌、鐵板燒、燻炙菜餚等料理手法，讓人們享受到最地道的北海道風味。

舉凡北海道產帆立貝與燻鮭魚沙拉、羅臼產油漬章魚野菜、知床產醬烤鰤魚、根室產花蟹散壽司、增毛產甜蝦鮭魚卵散壽司、蝦夷鹿漢堡包、北海道產豚豆乳鍋、知床產赤豚、知床式烤雞、釧路風味炸雞、海膽海鮮飯、現煮知床醬油雞湯拉麵，都是極具地方特色的料理，或是冬季前來，有機會品嘗知床鹿肉漢堡或鹿肉味噌鍋。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

冬季知床玩法7｜雪地自駕 通往天堂的道路

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

後記
遠赴知床，走進一片純粹的世界，並不只是為了看流冰，更是為了體驗極寒與極暖的交錯節奏，學會在野性與寂靜中找到屬於自己在地球上的那個位置。如果你也正在尋找一場不只是旅遊，而是在記憶長河之中，留下真切痕跡的冬日冒險，我想，北海道知床半島的極寒之境，絕對值得你專程遠赴而來。

▲▼北海道知床半島。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

CJ夫人。喜愛度假。部落格FB粉絲團

【你可能也想看】

►整座公園就是一件雕塑作品！距離札幌市區僅30分鐘寧靜白雪世界
►開設溫泉已有150多年歷史　「札幌後花園」定山溪一日遊攻略
►北海道雪地自駕「5大提醒」　避免下午4點後行駛

關鍵字： 北海道知床半島 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 日本特色系列 CJ夫人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

推薦閱讀

大阪世博必看展館！走進千年後的未來社會　體驗與仿生人共存

大阪世博必看展館！走進千年後的未來社會　體驗與仿生人共存

富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天　坐躺榻榻米吊床望山景

富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天　坐躺榻榻米吊床望山景

海中流冰觀測塔喝咖啡！360度望海窗景太浪漫　北海道冬季必訪

海中流冰觀測塔喝咖啡！360度望海窗景太浪漫　北海道冬季必訪

寧靜Lounge慢慢欣賞東京鐵塔！極簡風膠囊旅館30min就到羽田機場

寧靜Lounge慢慢欣賞東京鐵塔！極簡風膠囊旅館30min就到羽田機場

谷關溫泉吊橋深呼吸

谷關溫泉吊橋深呼吸

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展韓國館機票天天抽

ITF旅展韓國館機票天天抽

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

台南晶英推出港式早午茶吃到飽

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

王品集團搶普發現金商機大方送菜

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

谷關溫泉吊橋深呼吸

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展韓國館機票天天抽

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

旅遊業：今年團費便宜2成、美國團近20年最低

饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366