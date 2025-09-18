開設溫泉已有150多年歷史　「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳品勻

100年前的定山溪古樹、石頭、舊樑和裸露古燈泡，聚集成一座傳統風呂浴場，在100%天然溫泉水與時光緩慢流逝之下，人們心平氣和地沐浴、冥想、休養，隱隱上升的蒸氣之中，一點一滴得到來自北海道大地的大自然治癒能量。

古川

「泡在溫泉水的時候，總不自覺想到以前的歷史、記憶裡的事，溫泉水宛如一道古河，什麼都不想，卻什麼都能勾勒出來。」定山溪溫泉給人的感覺，就是這樣幽幽的、靜靜的，就好像來到了屬於自己在山中、林中的療養之地。

1866年，在愛奴族帶領之下，美泉定山找到定山溪溫泉並開設溫泉，當時的溫泉都是直接從源頭流出，人們從80度的溫泉源頭中，吸取溫泉蒸氣，這是傳統溫泉池特有的沐浴方式；而今，在被稱為溫暖之宿古川（ぬくもりの宿 ふる川），也能體驗得到。

定山溪溫泉鄉

距離札幌市區開車約1小時的定山溪溫泉鄉，被札幌人稱為「札幌後花園」開設溫泉已有150多年，定山溪溫泉鄉範圍共分成三個區域：熱鬧的定山溪地區、擁有獨特泉質的小金湯地區，以及被深山森林環繞的豐平峽地區，每一區都有著開放式的露天溫泉亭、日歸溫泉設施和各種等級溫泉飯店。

其中定山溪地區觀光景點特別多，泡湯或住宿前後，也能安排到二見公園、二見吊橋、白絲瀑布、河童大王像、定山溪神社、定山溪手湯與足湯等地走走，值得散步慢遊待完一個周末。雖然這趟旅行時間無法安排在定山溪住一晚，但日歸溫泉一日遊是肯定能排出時間的！

溫暖之宿古川（ぬくもりの宿 ふる川）

位於北海道札幌市南區定山溪溫泉鄉的定山溪地區，距離月見橋數步之遙，是一家充滿傳統日式風格為特色的溫泉旅館，提供溫泉、住宿、餐食、品茶、歷史文化、藝術作品等項目，沉浸式融入北海道和定山溪的生活習慣與地方溫泉特色。

保留最原始的泉水

在眾多的定山溪溫泉飯店之中，溫暖之宿古川最突出的是它充分利用定山溪的天然溫泉資源，保留泉源豐富的礦物質和傳統溫泉療癒氛圍，於館內設立多種不同的溫泉設施與沐浴泉池；包括日式客房內的露天溫泉、開放預約的個人湯屋、日歸溫泉（室內浴場與露天溫泉）、桑拿室、冥想室，公共空間亦有休息室、圖書區、畫廊與食堂等，營造出溫馨如故鄉的氛圍。

日歸溫泉方案

溫泉設施與浴池設計貼近自然景觀與元素，充分利用當地石材和木材，與周圍環境融為一體，每個細節擺置讓人感受到設計中的心思。

開放時間、費用

日歸溫泉開放時間是中午12：00至下午3：00，每人1500日圓（約新台幣300元），包含月地の湯、花天の湯，亦可使用湯森休息室。須預約且額外付費的個人湯屋是檜風呂，每室2200日圓（約新台幣435元），限時50分鐘，開放時間是中午12：00至午夜00：00與上午6：00至上午10：00；而位於地下1樓的半戶外冥想浴場，每人也酌收500日圓（約新台幣100元），開放時間是下午03：00至晚間11：00。

花天の湯

現代感十足的明亮室內浴場，印象中應該有5到6個不同溫度與療效的泉池，而戶外風呂則屬於保有古色古香和四季更迭景色的古樸氛圍，眼前就是森林和雪地景象，有戶外風呂就是最高！

▲特別提醒！溫泉區域並不開放任何手機或攝影器材，照片皆引用官網。

戶外冥想浴場

因為時間關係，下午三點才開放的戶外冥想浴場沒有辦法前往，但我真的好喜歡這種幽靜氛圍，誰即將去定山溪旅行的人，去幫我泡一泡！

▲特別提醒！溫泉區域並不開放任何手機或攝影器材，照片皆引用官網。

湯森休息室

三樓提供日歸溫泉客人相當寬敞、舒適與定山溪森林落地景觀的湯森休息室，大量引入大面積自然採光，讓定山溪森林風光以柔和、自在的方式進入室內；除了免費飲水，休息室內也有看起來相當厲害的音響揚聲器、按摩椅、風格搖椅和沙發區，地板上的地暖源源不斷暖和著身體，讓人捨不得離去。

公共空間

喜歡日式古樸或藝術文化氛圍的人，一定會被溫暖之宿古川的文化氣息所吸引，館內有不少開放逗留的展示廳、小型畫廊或藝術展覽區，展示北海道藝術家作品、精緻傳統工藝品、定山溪歷史資料，以及收藏超過千冊日文書籍，供大家自由翻閱，每個角落都能挖掘屬於北海道的文化與歷史，值得細細推敲。

一個溫暖的地方

溫暖之宿古川，從命名來看，不難感受到一股溫暖、又具懷古風情的氛圍。彷彿與世隔絕般的寧靜與雅致，當進入玄關，木質地板發出輕微的聲響，處處盡是木頭元素與香氣，包括木製走廊、榻榻米地板、木作天花板與各個展現日本傳統木匠工藝的木作家具，有的多了歲月的刻痕、有的紋路已經失了光澤，但每一處皆是光滑潔淨，被好好悉心照料著，就如同千里迢迢至此的旅人一般，也即將被好好悉心照料著。

關於交通

以往都是跟團形式來到定山溪溫泉鄉，並沒有太閒適時間可以多加停留；這次剛好在札幌車站的遊客中心發現札幌市區－定山溪一日遊的巴士乘車往返＋日歸溫泉方案，每人是2200日圓（約新台幣435元），可以從札幌、大通公園或薄野上車、下車，並於定山溪溫泉鄉的三大溫泉地區區間段任意上下車，也就是說，你可以上午先在小金湯地區、豐平峽地區觀光遊賞，下午再到定山溪地區泡日歸溫泉。

溫暖之宿古川（ぬくもりの宿 ふる川）

地址：061-2303札幌市南區定山溪溫泉西4－353

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

