ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開設溫泉已有150多年歷史　「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

CJ夫人

CJ夫人 CJ夫人

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳品勻

100年前的定山溪古樹、石頭、舊樑和裸露古燈泡，聚集成一座傳統風呂浴場，在100%天然溫泉水與時光緩慢流逝之下，人們心平氣和地沐浴、冥想、休養，隱隱上升的蒸氣之中，一點一滴得到來自北海道大地的大自然治癒能量。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

古川
「泡在溫泉水的時候，總不自覺想到以前的歷史、記憶裡的事，溫泉水宛如一道古河，什麼都不想，卻什麼都能勾勒出來。」定山溪溫泉給人的感覺，就是這樣幽幽的、靜靜的，就好像來到了屬於自己在山中、林中的療養之地。

1866年，在愛奴族帶領之下，美泉定山找到定山溪溫泉並開設溫泉，當時的溫泉都是直接從源頭流出，人們從80度的溫泉源頭中，吸取溫泉蒸氣，這是傳統溫泉池特有的沐浴方式；而今，在被稱為溫暖之宿古川（ぬくもりの宿 ふる川），也能體驗得到。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

定山溪溫泉鄉
距離札幌市區開車約1小時的定山溪溫泉鄉，被札幌人稱為「札幌後花園」開設溫泉已有150多年，定山溪溫泉鄉範圍共分成三個區域：熱鬧的定山溪地區、擁有獨特泉質的小金湯地區，以及被深山森林環繞的豐平峽地區，每一區都有著開放式的露天溫泉亭、日歸溫泉設施和各種等級溫泉飯店。

其中定山溪地區觀光景點特別多，泡湯或住宿前後，也能安排到二見公園、二見吊橋、白絲瀑布、河童大王像、定山溪神社、定山溪手湯與足湯等地走走，值得散步慢遊待完一個周末。雖然這趟旅行時間無法安排在定山溪住一晚，但日歸溫泉一日遊是肯定能排出時間的！

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

溫暖之宿古川（ぬくもりの宿 ふる川）
位於北海道札幌市南區定山溪溫泉鄉的定山溪地區，距離月見橋數步之遙，是一家充滿傳統日式風格為特色的溫泉旅館，提供溫泉、住宿、餐食、品茶、歷史文化、藝術作品等項目，沉浸式融入北海道和定山溪的生活習慣與地方溫泉特色。

保留最原始的泉水
在眾多的定山溪溫泉飯店之中，溫暖之宿古川最突出的是它充分利用定山溪的天然溫泉資源，保留泉源豐富的礦物質和傳統溫泉療癒氛圍，於館內設立多種不同的溫泉設施與沐浴泉池；包括日式客房內的露天溫泉、開放預約的個人湯屋、日歸溫泉（室內浴場與露天溫泉）、桑拿室、冥想室，公共空間亦有休息室、圖書區、畫廊與食堂等，營造出溫馨如故鄉的氛圍。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

日歸溫泉方案
溫泉設施與浴池設計貼近自然景觀與元素，充分利用當地石材和木材，與周圍環境融為一體，每個細節擺置讓人感受到設計中的心思。

開放時間、費用
日歸溫泉開放時間是中午12：00至下午3：00，每人1500日圓（約新台幣300元），包含月地の湯、花天の湯，亦可使用湯森休息室。須預約且額外付費的個人湯屋是檜風呂，每室2200日圓（約新台幣435元），限時50分鐘，開放時間是中午12：00至午夜00：00與上午6：00至上午10：00；而位於地下1樓的半戶外冥想浴場，每人也酌收500日圓（約新台幣100元），開放時間是下午03：00至晚間11：00。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

花天の湯
現代感十足的明亮室內浴場，印象中應該有5到6個不同溫度與療效的泉池，而戶外風呂則屬於保有古色古香和四季更迭景色的古樸氛圍，眼前就是森林和雪地景象，有戶外風呂就是最高！

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲特別提醒！溫泉區域並不開放任何手機或攝影器材，照片皆引用官網。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲特別提醒！溫泉區域並不開放任何手機或攝影器材，照片皆引用官網。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲特別提醒！溫泉區域並不開放任何手機或攝影器材，照片皆引用官網。

戶外冥想浴場
因為時間關係，下午三點才開放的戶外冥想浴場沒有辦法前往，但我真的好喜歡這種幽靜氛圍，誰即將去定山溪旅行的人，去幫我泡一泡！

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲特別提醒！溫泉區域並不開放任何手機或攝影器材，照片皆引用官網。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲特別提醒！溫泉區域並不開放任何手機或攝影器材，照片皆引用官網。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲特別提醒！溫泉區域並不開放任何手機或攝影器材，照片皆引用官網。

湯森休息室
三樓提供日歸溫泉客人相當寬敞、舒適與定山溪森林落地景觀的湯森休息室，大量引入大面積自然採光，讓定山溪森林風光以柔和、自在的方式進入室內；除了免費飲水，休息室內也有看起來相當厲害的音響揚聲器、按摩椅、風格搖椅和沙發區，地板上的地暖源源不斷暖和著身體，讓人捨不得離去。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

公共空間
喜歡日式古樸或藝術文化氛圍的人，一定會被溫暖之宿古川的文化氣息所吸引，館內有不少開放逗留的展示廳、小型畫廊或藝術展覽區，展示北海道藝術家作品、精緻傳統工藝品、定山溪歷史資料，以及收藏超過千冊日文書籍，供大家自由翻閱，每個角落都能挖掘屬於北海道的文化與歷史，值得細細推敲。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

一個溫暖的地方
溫暖之宿古川，從命名來看，不難感受到一股溫暖、又具懷古風情的氛圍。彷彿與世隔絕般的寧靜與雅致，當進入玄關，木質地板發出輕微的聲響，處處盡是木頭元素與香氣，包括木製走廊、榻榻米地板、木作天花板與各個展現日本傳統木匠工藝的木作家具，有的多了歲月的刻痕、有的紋路已經失了光澤，但每一處皆是光滑潔淨，被好好悉心照料著，就如同千里迢迢至此的旅人一般，也即將被好好悉心照料著。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

關於交通
以往都是跟團形式來到定山溪溫泉鄉，並沒有太閒適時間可以多加停留；這次剛好在札幌車站的遊客中心發現札幌市區－定山溪一日遊的巴士乘車往返＋日歸溫泉方案，每人是2200日圓（約新台幣435元），可以從札幌、大通公園或薄野上車、下車，並於定山溪溫泉鄉的三大溫泉地區區間段任意上下車，也就是說，你可以上午先在小金湯地區、豐平峽地區觀光遊賞，下午再到定山溪地區泡日歸溫泉。

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼溫暖之宿古川。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

溫暖之宿古川（ぬくもりの宿 ふる川）

地址：061-2303札幌市南區定山溪溫泉西4－353

CJ夫人。喜愛度假。部落格FB粉絲團

【你可能也想看】

►大阪世博必看展館！走進千年後的未來社會　體驗與仿生人共存
►富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天　坐躺榻榻米吊床望山景
►海中流冰觀測塔喝咖啡！360度望海窗景太浪漫　北海道冬季必訪

關鍵字： 溫暖之宿古川 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 CJ夫人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

推薦閱讀

寧靜Lounge慢慢欣賞東京鐵塔！極簡風膠囊旅館30min就到羽田機場

寧靜Lounge慢慢欣賞東京鐵塔！極簡風膠囊旅館30min就到羽田機場

神樂坂「石畳小路」尋寶！秘境茶屋慵懶而寧靜　抹茶蒙布朗是招牌

神樂坂「石畳小路」尋寶！秘境茶屋慵懶而寧靜　抹茶蒙布朗是招牌

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本、躺榻榻米通鋪看漫畫

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本、躺榻榻米通鋪看漫畫

滑雪新手玩「越後湯澤」必注意的8件事！一定要隨身攜帶紙本地圖

滑雪新手玩「越後湯澤」必注意的8件事！一定要隨身攜帶紙本地圖

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

出國保險別省　駐日處：買對最重要

出國保險別省　駐日處：買對最重要

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

宜蘭「村華麵包店」試營運

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

新北10大秋季活動　碧潭將迎國際IP

15元滷肉飯隱身萬華老市場

桃園「南瓜谷魔法村」免費拍到10/31

「伏見稻荷大社」很陰的真相

台中50元豆花「配料不限量自加」

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

熱門行程

最新新聞更多

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

出國保險別省　駐日處：買對最重要

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

全聯推出「香菜馬卡龍」還有鹹食

全家集結「褲褲兔、蠟筆小新」周邊鮮食齊發

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366