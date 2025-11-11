桃園觀光夜市華僑老闆掌廚炒粿條　道地鑊香氣一口秒回大馬

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

如果曾去過馬來西亞，對炒粿條這道料理一定不陌生，那份帶著鑊氣、略焦香、又拌入蝦與臘腸的濃郁香氣，總是讓人一口回到東南亞，現在在桃園也能吃到那樣熟悉的滋味，位於桃園觀光夜市裡可以內用的美食廣場之中的「大馬檳城炒粿條」，是一家由馬來西亞華僑老闆開設的小吃攤，老闆因為思念家鄉味，特地向朋友學習了道地的炒粿條與肉骨茶，將這份家鄉的溫暖帶進桃園街頭。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊

在桃園觀光夜市裡面後段，搭乘大眾交通工具，從桃園火車站搭乘公車到桃園觀光夜市，步行5分鐘就可以找到黑人鼎邊趖正前方，騎車或開車可以停在附近的私人停車場，如果是停北埔路停車場，步行1分鐘就能抵達。

▲桃園觀光夜市裡的美食廣場其實是方便內用的好地方，這次為了大馬檳城炒粿條終於進去探探了，如果逛夜市累了想休息可以進入，但夏天會覺得有點悶熱就是了。

環境

攤位上掛著醒目的黃色布條，印著「大馬檳城道地美食」幾個大字，搭配幾張餐點照片與吉隆坡雙子星塔的背景，瞬間有種置身馬來西亞夜市的感覺，內用也不用擔心下雨逛夜市，在這裡可以放心用餐。

▲攤位前方擺著幾張木桌椅，只要是內用區的店家都可以使用，逛夜市逛累了可以進來坐坐，這裡的環境雖非豪華餐廳，但卻有一種真誠的小吃溫度。

菜單

菜單簡潔有力，主打檳城兩大經典，炒粿條和肉骨茶，價格親民，風味道地，是追求南洋風味的朋友會想回味的地方，也可以選擇喜歡的鮮蝦或香腸口味。

推薦美食

來到這裡必吃的當然還是炒粿條了，但想試試不同的主食就選了炒麵搭配著肉骨茶，這樣完整的一套東南亞美食，如果想要像我們多一些美食搭配，也可以選擇同樣在美食廣場內的其他店家，或是買杯飲料再進來吃也是沒問題的。

綜合炒粿條110元

這盤可說是店內的招牌代表作，來到這裡都是為了炒粿條而來，綜合口味就能一次吃到蝦子、蛋香和香腸。香而不焦，油潤卻不膩還有著鑊氣，粿條吸飽了醬油與蛋香，每一口都帶著微微焦香與甜鹹平衡，下次吃的話應該會想加點辣更有味道。

雙份鮮蝦炒麵130元

如果說炒粿條是柔滑的代表，那炒麵就是「乾香版」，老闆選用細黃麵，先用大火爆香，再與蝦、蛋與豆芽一起翻炒。麵條吸滿醬汁與海鮮香氣，吃起來鹹香而帶微甜。六尾蝦排得滿滿一盤，視覺與味覺都滿足，吃起來也比較過癮！油麵的Q彈與蝦子的香氣混合在一起口感也不錯，但個人還是喜歡炒粿條多一些。

肉骨茶90元

很少吃到肉骨茶有加香菇和貢丸，湯頭以多種藥材與排骨熬煮，香氣濃郁卻不苦，喝起來有淡淡的甘草、當歸香氣，尾韻帶點回甘，但這湯頭喝起來有點太淡了些，我比較喜歡濃郁口感。

用餐心得

沒有華麗的擺盤，沒有冷氣開放的大空間，但在桃園觀光夜市內可以坐下來享用餐點已經很不錯了，整體來說，大馬檳城炒粿條的料理份量實在、價格合理、風味正宗，是少數能在桃園吃到道地馬來西亞味的小吃攤，無論你是想懷念旅遊時的味道，還是第一次想嘗試東南亞料理，都可以去試試。

大馬檳城炒粿條

地址：桃園市桃園區正康二街163號

電話：0922－025241

營業時間：17：00～23：00（周一／二公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►瀰漫熱騰騰的藥膳香蒸氣！雲林遊子返鄉必吃40年當歸鴨腿麵線

►佇立百年天然冷凍庫！常年保持零度低溫 秋田縣大館市長走風穴

►榮登全台「500甜」！招牌肉桂捲焦脆濃郁 小巨蛋步行僅10分鐘