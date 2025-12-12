超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！越南闆娘好手藝　還有香甜米酒蝦

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者蘇相云

內壢隱藏版的百元美食，就在隱密的巷子裡面！超大份量的豬肝麵，居然只要80元，真的太誇張了；而且只有老闆娘一人掌廚，上菜時也不會等太久，真的超強！

▲芃原小館之前在別處，後來才搬過來復華三街這裡，老闆娘是越南人，來台灣生活二十多年了。

菜單

這間營業時間很早，一大早就有熱湯可以喝，而且品項很多，要飯要麵，甚至是炒泡麵或是河粉都有。這邊不但有主食之外，還有熱炒、水餃跟滷肉飯，感覺上真的是應有盡有！

決明子茶

▲老闆娘自己煮的決明子茶，是無糖的，我看她好像每一桌都會送，但我不知道是不是每天都會送，畢竟我第一次來。

▲他們家的辣椒醬還蠻香的，不過辣度頗高，請小心添加。

牛肉河粉130元

讓我意外的是，這個河粉的湯頭超甘甜，非常好喝，我喝到欲罷不能，問了老闆娘才知道，她說裡面有加羅漢果（增加甜味）下去熬湯，超好喝！河粉的份量頗大，大概是一般小吃店的1.5倍，牛肉片雖然沒有越南當地那麼薄，吃起來也比較有厚度，沒有裹粉，但牛肉片數量超多的，真的非常超值，值得一點。

▲會隨湯附上兩顆小金桔，可以直接現擠，味道會更酸甜可口。

▲吃越南河粉一定要加這個海鮮醬跟越南辣醬才道地，喝起來味道更不一樣，但我覺得原本湯頭就很清甜了，再加這兩種醬下去，也是別有一番風味。

豬肝麵80元

豬肝麵真的好大一碗，豬肝的厚度你們看到了，就是這麼厚，原本我以為我們拍完可能會變硬，沒想到不會，還非常的嫩，老闆娘的功力真的很強。不過豬肝麵的湯頭就比較淡了一點，就是一般的大骨湯，很意外，跟牛肉河粉的湯頭完全不一樣，豬肝湯裡面的豬肝，是一般小吃店的2～3倍之多，想問老闆娘真的有賺嗎？

羊肉炒飯100元

炒麵的份量也很多，而且那個醬油香很棒，吃起來一點都不會覺得乾，粒粒分明，乾爽好吃，鑊氣也很足很好吃。雖然我們選的是羊肉炒飯，但是我們不會覺得羊肉有什麼膻味，羊肉的口感也有，不會有落差感，這樣100元很可以。

泰式牛肉泡麵110元

既然有炒泡麵，那一定要吃看看，還是泰式口味，那個顏色就是醬香味很夠的代表，這個泰式牛肉吃起來就是走酸辣路線，但因為我怕辣，所以在點菜時，大家都很貼心的幫我跟老闆娘改成不辣，這個泰式牛肉炒泡麵吃起來就是酸酸甜甜的滋味了，建議大家這一款可以做小辣，那麼味道一定會更夠更好吃，牛肉給得也很多。

牛肉炒河粉140元

▲這個是朋友後來到現場點的，只是我就沒有吃了，重點是要給大家看一下，這裡的主食餐點，份量真的很多，真的非常親民。

苦瓜牛肉200元

這邊也有熱炒的選項，我們選了苦瓜來試試，苦瓜處理的還不錯，籽都有清乾淨，沒啥苦味，但是因為老闆娘的牛肉片都沒有裹粉，所以一旦冷掉就會覺得過硬不好咀嚼，我覺得很可惜。

米酒蝦200元

我就是看到菜單上有這個特別的米酒蝦，所以一直念著要點來試看看，老闆娘說這道菜比較麻煩，如果客人點了，他就要馬上把蝦子泡進去米酒裡面，泡了一陣子之後才會開始大火快炒，所以這一道菜是最後才上桌的。這個米酒蝦因為有泡過米酒，反而那個蝦肉吃起來更甜了，闆娘說他有把酒氣給燃燒掉了，所以不用擔心會有殘留在嘴裡的困擾，吃起來是有淡淡酒香而已，這一道很驚艷，推薦給大家。

芃原小館

地址：桃園市中壢區復華三街91號

電話：03－4630023

營業時間：08：30～20：00

