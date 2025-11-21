ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
中壢499元「甜點吃到飽」太狂！整櫃手作蛋糕開放自由選

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者柯珮萱

吃到飽向來就是一個非常吸引人的名詞，很多什麼火鍋吃到飽、燒肉吃到飽，桃園就是沒有甜點吃到飽啊！後來我發現，中原大學這家雨林甜點，他們有推出甜點吃到飽，還蠻久了，我一直很想去，但就沒有人陪我去，這次我總算找到好姊妹可以陪我了！

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

從腳踏車賣到有店面
其實我很早就知道雨林了，追過我文章很久的人一定知道，我很多年前曾寫過一家用腳踏車賣著甜點的女孩，那時我曾經點了一個金元寶檸檬磅蛋糕，那個就是雨林的前身，現在騎著腳踏車的女孩有了自己的店面，也真的是為她感到開心。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲蛋糕櫃裡面滿滿的蛋糕，如果你是參加499吃到飽的方案，這邊的蛋糕你通通都可以一直吃一直續。

參加集點活動
點數到了就可以免費參加吃到飽活動一次，在這裡要特別叮嚀提醒大家一下，他們甜點吃到飽的方案是沒有含飲料的，而在雨林吃蛋糕的低消是一杯飲料，所以大家這個部分要記得。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲價格有點變動，一切以店家當下的價格為主。

提供單點或預購
雖然有吃到飽方案，但是現場還是可以用單點方式購買想吃的甜點，吃到飽的方案，最低人數限額要兩人以上，一個時段（兩個小時）只能有一組參加，所以想用吃到飽方案的人，記得要提早到粉絲團預約。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

小籠包
當這個甜點用蒸籠上桌時，我跟妮妮都瞪大了眼，因為一打開那乾冰散發出來的白煙，緩緩飄散出來，真的很仙。這個小籠包吃起來的味道相當不錯，外表是白巧克力，裡面夾著百香果果凍，吃起來不會膩，非常清爽好吃！

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

聖多諾黑

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲最近聖多諾黑還蠻多甜點店有出，這個有點像是小泡芙，上面淋了脆脆的糖霜，再加了鮮奶油，這個口感還蠻好的。

傑利鼠起司
這個起司蛋糕好可愛，我真的是吃顏值的，看到可愛就點了，原本我以為可能奶味會很重，但吃起來不會耶，外面的巧克力有中和了奶味，我喜歡。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

一抹綠

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲這個也是看起來好美，外面是好吃的抹茶巧克力。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲裡面是酸甜酸甜的檸檬奶霜，配上外面微苦的抹茶巧克力。這個一抹綠真的很有層次，我個人很推。

大卡龍
一般馬卡龍的口感是外表走外酥內軟的口感，但雨林採取的是酥脆的做法，配上裡面的水果，倒也不錯，私心覺得奶油可以再少一點，會更棒。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲把馬卡龍做大，然後裡面加了滿滿的綠葡萄，看起來就是爽。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

水果塔

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲這就有點像是千層派的作法，現在就剛好是綠葡萄正好吃的時候，滿滿的綠葡萄真的好吃。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

水果天使
來雨林吃甜點就是可以享受滿滿的儀式感，這一上桌又是仙氣飄飄了，這個女生怎麼能不被擄獲，像有的人比較不愛吃太多蛋糕的，那麼這個水果塔就很適合你，海綿蛋糕的份量不會很多，重點都是水果跟鮮奶油。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

烤布蕾

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲換個烤布蕾來轉換一下口感，烤的脆脆的焦糖就是好吃。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

瑪德蓮

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲像瑪德蓮這種小西點，可以選擇要吃幾塊，我們都各選一塊來試味道，口感不錯，不會乾澀。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

紅烏龍千層

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲千層派也一定要來吃一塊看看，蛋皮煎得還不錯，那個奶油吃起來有淡淡的茶香，好吃。

提拉米蘇
這個提拉米蘇就很有創意了，向來咱們在一般蛋糕店吃到的提拉米蘇都是一整杯的，可是在雨林甜點這邊，板娘是把食材都分離出來了，是不是有另一番新奇的感受。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲連手指餅乾都分離出來，直接放在蛋糕杯上面。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲可以拿手指餅乾沾點咖啡酒＋咖啡，咬一口之後再挖一口蛋糕送入嘴裡。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

▲像這個咖啡就給的比較多，可以把咖啡酒加入咖啡裡面，像有人是不喝酒的，就可以自由調整。

▲▼中壢499元甜點吃到飽。（圖／部落客芽月提供）

雨林 法式甜點x客製化蛋糕

電話：0958－582485
地址：桃園市中壢區日新路63巷3號
營業時間：10：00－20：00（周三公休、周二營業至17：00）

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

