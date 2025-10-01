ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
中壢299元菲式料理吃到飽！只開放周日　經典菲律賓烤雞必拿

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳品勻

2025年了中壢居然還有299元吃到飽，然後還不收服務費，這真的太誇張了！「Lechon Deli餐館」位置還蠻好的，就在中壢火車站附近，錢櫃KTV旁邊，大家是不是準備要衝了！

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

299吃到飽周日限定
這家餐館有299吃到飽的消息，也是我們無意間發現的，後來打電話去問，才知道只有周日才有吃到飽的活動。其餘的時間沒有，雖說打電話預約是基本保障，但是要叮嚀大家一下，裡面的工作人員，都是國外人士，會中文的不多，所以打電話在溝通上會比較吃力一點喔！最好是讓英文比較好的人打電話訂位會保險一些。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

吃到飽和單點樓層不同
我覺得挺妙的，雖說地址是寫2樓，不過2樓是平時單點的地方；要先在2樓付錢之後，再走到4樓才是用餐的地方，所以大家請記得付完錢拿到單據後，再走到四樓。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

每周皆有不同菜色
裡面的空間我是覺得沒有很大，可以坐的座位大概也就近30人吧，他們食物就是放在這種L型的吧台上，是熱食不用擔心會冷掉，我算了一下，熱菜的部分大概是9道，我們問工作人員，他是說每一周的菜色都不會一樣。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這邊有白飯也有麵食提供，像今天就有義大利麵，有三種醬料：番茄肉醬、咖哩醬、牛肉醬自行拿取。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲咖哩醬還不錯，裡面放的是豬肉塊，牛肉醬就比較鹹了點，但牛肉塊給得還不少。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這邊還有一道熱菜，所以就差不多是十道熱菜的，然後義大利麵旁邊的炒冬粉還不錯吃。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這邊還有魚露跟一些調味料，我看不少人都會在炒冬粉上面再淋上金桔汁。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲飲料的部分我就覺得不太行，只有白開水跟可樂，可樂放久了就變成糖水，所以大家就自己考慮一下囉！

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲意外的是，他們的湯品出乎意料的好喝，那個糯米椒雞湯好喝到爆，我連喝了兩碗，超甘甜的啦！

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲熱菜的部分，青菜比較少，偏多都是肉食，也是有碎肉塊，我個人是比較喜歡那個四季豆燉肉。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲炸物我個人比較不推，因為放在這個盤子裡面就容易冷掉。

菲式烤雞
菲式烤雞還算不錯，而且我在現場，是有看到他們會補菜，幾乎都是有肉的熱食，所以倒是不用擔心，只是這家是菲律賓料理，所以口味上就真的是見人見智了！

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲299元還有淡菜跟蝦子可以吃，這道菜很好吃，我吃了不少淡菜，後續這道菜有再補滿！

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這個也算是主食，有點像是冬粉，上面放了不少鳥蛋，番茄肉醬的味道。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這邊還有自助式的剉冰，可以自己DIY想吃什麼就自己夾。

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這邊也還有冰淇淋可以挖！

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼Lechon Deli餐館。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

用餐心得
基本上我是覺得東西不難吃，只是口味較重，如果不愛東南亞的食物，那我覺得就不要來這邊冒險。菲式烤雞是我個人覺得可以狂拿的部分，雞腿的部分最嫩也很香，299元吃到飽，也沒有限時，更不收服務費，如果你有興趣的話，不妨來嘗鮮看看！

Lechon Deli餐館

地址：桃園市中壢區中央東路112號2樓
電話：0930－968121
營業時間：10：00－22：00

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： Lechon Deli餐館 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 民宿女王芽月

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

