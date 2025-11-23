ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
萬華超低調「105歲」最中餅老店！直擊手工現做過程香氣撲鼻

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

一直想百年老店系列，台灣可能比較不切實際，但最少可以先從大台北開始，思前想後「萬華」和「大稻埕」應該是質和量最平均的，而萬華因為離我住的地方比較近相對可行。前陣子有一位萬華在地朋友知道我有這個想法便送了我一盒「台北堂餅行摩那卡餅」，就他的說法是家百年老店，問我有沒有聽過，答案是汗顏，我一無所知。

回家打開吃過後覺得一點也不輸日本的，於是找一天再去買一盒，順便拍了一下，沒想到老闆居然在店裡現場製作最中，而我去時剛巧就看到，是我在日本也從來沒見過的畫面。當下的感動，猜想就是我一直想要的，希望這個系列可以順利的進行下去。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

位置
店家位於萬華靠近中華路二段的周邊，這一帶可能是一般人比較不會經過的地方（除了開車經過），店裡的外觀讓我想起在日本很喜歡逛的「甘味處」、「菓子舖」。台北，不知何時這樣的街景越來越少，又或越來越不受重視。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

萬華百年老店
查了一下這家店創立於1920年的日據時代，算起來有105年的歷史，我不知道台北，甚至是整個台灣，還有比他們老的「最中」菓子店？想想，可以單賣這一味傳承百年，真的蠻佩服店家的堅持，畢竟在這個時代已然早早不是主流的甜品，即便在日本這種的老店也不容易生存，何況在台北數屬難能可貴。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

最中餅
一般來說在日本較少見的最中，多半還是以紅、白豆餡為主，最中的造型那就是千變萬化，除了傳統的圓形，多半會配合當地的人化和風俗習慣，少說在日本我吃過不下100家最中，畢竟也是我所好之物。台北堂，以梅花和貝殼的外型為主。不曉得有沒有辦法客製化？

在日本，現在不少高端的餐廳，尤其是日料，很常用到最中，或當前菜當容器順便就吃，或當最後的甜點，包紅豆、水果、冰淇淋等。台灣那麼多高端的餐廳，真的可以跟他們家合作，好吃好用又有故事，也可以提高專業度，說不定還可以多賣上幾塊錢。

店家手工製作
當天正巧看到老闆（應該是）在做最中，這個手作最中的畫面我在日本吃過上百家最中也沒見過。然後這時我才知道原來最中的皮是糯米，是透過這樣的機器做出來的。我想來這光是看到這個畫面就值回票價了。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲牆上有不少名人、節目採訪的照片。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這裡的最中餅有多種不同味道、不同顏色，12入、18入、24入各種包裝，外型除了梅花外，還有一種如鈴鐺的圓形。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲夏天很受歡迎的貝殼外型冰淇淋最中，可惜當下沒那麼早回家，只好下次再來買。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這是12入禮盒，一半是紅豆餡，另一半是堅果。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這裡的最中和日本以伴手禮銷售一樣是餅和餡分開裝，回來可以自行充填，家中有小朋友也可以動手DIY增加樂趣。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

紅豆最中
先來試試紅豆最中，最中皮真的是霹靂叭啦的酥＋脆，當真半點不輸我在日本吃到的，裡面的紅豆比較偏綿細，不是那種帶顆粒如小倉，甜度對我來說算是剛剛好，即便不配菜單獨吃也不會過於甜膩，倒是會有一點乾口，所以還是配茶比較適合，畢竟人家日本的和菓子就是設計出來配茶的。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

堅果最中
禮盒的另一半是堅果最中，有南瓜子與杏仁片兩種口味，兩種都脆到很討喜，和外層最中皮有兩種不同層次的酥脆，純就口感來說簡直是滿分，南瓜子和杏仁片的香氣在咀嚼端也令人滿意，完全超乎我預期的美味，超涮嘴。

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼台北堂餅行摩那卡餅。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

台北堂餅行摩那卡餅

地址：108台北市萬華區艋舺大道52號
電話：02－23362024
營業時間：09：00－18：00（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

