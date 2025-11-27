ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中勤美最強聖誕村開箱！40萬顆燈泡點亮街頭　還有飄雪聖誕樹

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者蘇相云

2025勤美草悟聖誕村於11月21日開村，勤美誠品串聯勤美洲際酒店、勤美術館、教堂、PARK2 草悟廣場、金典綠園道等地標，再次用40萬顆銀白燈泡打造光之道，加碼7米冬日積雪耶誕樹，直接被網友封為台中最強聖誕村，今年跨年過耶誕節，除了2025台中耶誕嘉年華，勤美草悟聖誕村不要錯過了。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲2025勤美草悟聖誕村於11月21日開村，燈飾和去年大同小異，不過怎麼拍都好浪漫。

地圖導覽圖

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

交通資訊
今年勤美草悟聖誕村範圍和位置，大多集中在金典綠園道到PARK2 草悟廣場區段，聖誕節期間預計將湧入大量人潮，為避免塞車及尋找停車位的困擾，強烈建議您搭乘大眾運輸工具前往，周末假日要有塞車的心理準備。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

光之道Sparkling Lane
最讓人期待的還是用40萬顆銀白燈泡，大規模燈景鋪展約250公尺的散步廊道，動線自台中勤美洲際酒店、勤美術館，延展至金典綠園道商場，成為台中最閃耀的熱門打卡景點，立刻佔據IG臉書等社群平台。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲勤美術館後方的燈光階梯也是隱藏拍照景點。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲沿著勤美洲際酒店與勤美術館之間的步道，捕捉光影交織的浪漫瞬間。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲柳原教會擁有的後壠子教堂由日本建築大師隈研吾設計，以「禱告的手」造型成為教堂的外觀，吸引路過的遊客停留駐足拍照。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲別忘了低頭看看，光之道上地板的光影投射更是另一大亮點。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲金色三麥和星巴克前方的聖誕廊道也很有過節氣氛，街邊座位區瞬間變熱門。

7米聖誕樹
今年的聖誕樹The Sculpted Tree以冬季白雪為靈感，約七公尺高，設置於勤美誠品前，活動期間每日傍晚六點至九點，將在整點時段帶來短暫飄雪特效，那短暫的下雪時段，將眾人拍照打卡的焦點。

點燈時間：18：00～21：00（依官方公告為準）
備註：每整點將有約10分鐘的飄雪特效

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

禮物交易所
去年超夯的「禮物交易所」今年則以雙據點形式回歸，大家可以攜帶500元禮物以及禮物的發票、明細，與陌生人交換心意。金典館區推出「WONDERMINE礦坑」互動遊戲，以探索方式決定獲得哪一份禮物；而勤美誠品館則透過匿名交換與互動科技，讓參與者有收到陌生訊息的神秘驚喜。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

聖誕小屋聚落
今年依舊有聖誕小屋、美食市集、品牌聖誕樹與限定快閃店將於PARK2和草悟道沿線登場，等之後開村再幫大家更新。PARK2廣場上用燈泡串起過節氛圍，城市沙漠綠洲也能打造得很有質感。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

評價
2025勤美草悟聖誕村作為台中聖誕節的年度盛事，從閃耀的「光之道」、夢幻的「飄雪耶誕樹」，到充滿樂趣的「禮物交易所」與「聖誕小屋聚落」，處處充滿驚喜與浪漫，很適合情侶約會過節，為雙方留下美好的回憶。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

2025勤美草悟聖誕村

活動時間：2025年11月21日～2026年1月5日
點燈時間：17：00～22：30（依官方公告為準）
活動地點：台中市西區公益路68號（勤美誠品綠園道周邊及草悟道沿線，串聯勤美洲際酒店、金典綠園道、PARK2 草悟廣場、勤美術館等）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

台中新地標綠美圖開箱！環形天橋垂直貫通六層樓　還能逛屋頂花園
全台首間東京風日式生甜甜圈　每人限購3顆、濕潤Q彈會爆漿
無菜單鐵板燒隱身台中七期獨棟豪宅！每個餐期僅開放20席

關鍵字： 勤美草悟聖誕村 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 NINI AND BLUE 玩樂食記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

推薦閱讀

台中50元豆花「配料不限量自加」　裝太少還會被老闆娘退貨

台中50元豆花「配料不限量自加」　裝太少還會被老闆娘退貨

開箱台中海洋館！全台首創360度開放式企鵝缸　珊瑚寶盒必拍

開箱台中海洋館！全台首創360度開放式企鵝缸　珊瑚寶盒必拍

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

大人味「威士忌蛋黃酥」下午茶！藏身台中西區老公寓超隱密

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

台中季節限定甜點！熔岩抹茶山再淋上茶醬　挑戰極限濃郁口感

搭鏡湖遊船看花蓮最美落羽松園區

搭鏡湖遊船看花蓮最美落羽松園區

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃

鼎王麻辣鍋台北長安東店12/2正式開幕　

鼎王麻辣鍋台北長安東店12/2正式開幕　

淡水2飯店「耶誕、跨年活動」一次看

淡水2飯店「耶誕、跨年活動」一次看

77%台灣人用AI規劃旅遊　亞洲最高

77%台灣人用AI規劃旅遊　亞洲最高

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

史努比現身「公館聖誕季」　2日免票

南投「8千坪粉紅山丘」百元拍到飽

台北「13萬盆花海」在中正河濱公園

士林官邸菊展13萬盆花、竹編裝置開箱

全台三井Outlet「超人力霸王聖誕趴」

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

新莊「尤協豐豆干店」歇業

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

「先喝道」開出發票特獎！幸運兒花95元買2杯就中200萬

熱門行程

最新新聞更多

搭鏡湖遊船看花蓮最美落羽松園區

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃

鼎王麻辣鍋台北長安東店12/2正式開幕　

淡水2飯店「耶誕、跨年活動」一次看

77%台灣人用AI規劃旅遊　亞洲最高

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

台東900M滑索飛越樹海俯瞰太平洋！

超商AI科技煮茶　新品買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366