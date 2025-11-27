台中勤美最強聖誕村開箱！40萬顆燈泡點亮街頭　還有飄雪聖誕樹

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者蘇相云

2025勤美草悟聖誕村於11月21日開村，勤美誠品串聯勤美洲際酒店、勤美術館、教堂、PARK2 草悟廣場、金典綠園道等地標，再次用40萬顆銀白燈泡打造光之道，加碼7米冬日積雪耶誕樹，直接被網友封為台中最強聖誕村，今年跨年過耶誕節，除了2025台中耶誕嘉年華，勤美草悟聖誕村不要錯過了。

▲2025勤美草悟聖誕村於11月21日開村，燈飾和去年大同小異，不過怎麼拍都好浪漫。

地圖導覽圖

交通資訊

今年勤美草悟聖誕村範圍和位置，大多集中在金典綠園道到PARK2 草悟廣場區段，聖誕節期間預計將湧入大量人潮，為避免塞車及尋找停車位的困擾，強烈建議您搭乘大眾運輸工具前往，周末假日要有塞車的心理準備。

光之道Sparkling Lane

最讓人期待的還是用40萬顆銀白燈泡，大規模燈景鋪展約250公尺的散步廊道，動線自台中勤美洲際酒店、勤美術館，延展至金典綠園道商場，成為台中最閃耀的熱門打卡景點，立刻佔據IG臉書等社群平台。

▲勤美術館後方的燈光階梯也是隱藏拍照景點。

▲沿著勤美洲際酒店與勤美術館之間的步道，捕捉光影交織的浪漫瞬間。

▲柳原教會擁有的後壠子教堂由日本建築大師隈研吾設計，以「禱告的手」造型成為教堂的外觀，吸引路過的遊客停留駐足拍照。

▲別忘了低頭看看，光之道上地板的光影投射更是另一大亮點。

▲金色三麥和星巴克前方的聖誕廊道也很有過節氣氛，街邊座位區瞬間變熱門。

7米聖誕樹

今年的聖誕樹The Sculpted Tree以冬季白雪為靈感，約七公尺高，設置於勤美誠品前，活動期間每日傍晚六點至九點，將在整點時段帶來短暫飄雪特效，那短暫的下雪時段，將眾人拍照打卡的焦點。



點燈時間：18：00～21：00（依官方公告為準）

備註：每整點將有約10分鐘的飄雪特效

禮物交易所

去年超夯的「禮物交易所」今年則以雙據點形式回歸，大家可以攜帶500元禮物以及禮物的發票、明細，與陌生人交換心意。金典館區推出「WONDERMINE礦坑」互動遊戲，以探索方式決定獲得哪一份禮物；而勤美誠品館則透過匿名交換與互動科技，讓參與者有收到陌生訊息的神秘驚喜。

聖誕小屋聚落

今年依舊有聖誕小屋、美食市集、品牌聖誕樹與限定快閃店將於PARK2和草悟道沿線登場，等之後開村再幫大家更新。PARK2廣場上用燈泡串起過節氛圍，城市沙漠綠洲也能打造得很有質感。

評價

2025勤美草悟聖誕村作為台中聖誕節的年度盛事，從閃耀的「光之道」、夢幻的「飄雪耶誕樹」，到充滿樂趣的「禮物交易所」與「聖誕小屋聚落」，處處充滿驚喜與浪漫，很適合情侶約會過節，為雙方留下美好的回憶。

2025勤美草悟聖誕村

活動時間：2025年11月21日～2026年1月5日

點燈時間：17：00～22：30（依官方公告為準）

活動地點：台中市西區公益路68號（勤美誠品綠園道周邊及草悟道沿線，串聯勤美洲際酒店、金典綠園道、PARK2 草悟廣場、勤美術館等）

