埔里隱藏版住宿＆美食盤點！清幽森林民宿、獨家臭豆腐滷肉飯

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

位於南投的埔里，不只是前往日月潭的中繼站，更是值得停留的旅行小鎮，這裡融合山城的寧靜與熱鬧的在地文化，從美食小吃、特色住宿到質感小店，都能讓人放慢步調細細感受旅行的溫度。本篇整理了埔里必吃美食、必逛選物店與推薦民宿，只要照著攻略走，就能輕鬆規劃一趟埔里一日遊或兩天一夜的完美行程。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

橫濱拉麵

來到埔里，除了小吃外也能嚐到驚豔的日式拉麵！人氣名店「橫濱拉麵」不僅是在地人和旅客的口袋名單，今年更換上全新寬敞店面，座位數增加，地點還坐落在巧克力街旁，過馬路就能到18度C巧克力工房。這裡主打熬煮數小時的豚骨湯頭，濃郁卻不死鹹，口感溫潤順口，搭配有嚼勁的中細麵與軟嫩入味的叉燒，每一口都能感受到滿滿誠意。

▲品嚐完拉麵後，還可以來一隻霜淇淋，他們的霜淇淋蠻推薦的，口味上很濃郁。

橫濱拉麵

地址：南投縣埔里鎮慈恩街92號

電話：049－2424383

營業時間： 11：00～20：00

小醬臭豆腐

埔里以傳統小吃聞名，從熱騰騰的餡餅到在地人喜愛的草仔粿，都充滿人情味與地方特色，對我而言，這些小吃不只是果腹，更是承載文化與記憶的縮影，而在眾多選擇中，我最推薦的就是「小醬臭豆腐」，除了招牌臭豆腐外，店裡更推出多元的小吃組合，帶來超乎想像的驚喜。

臭豆腐

外皮炸得金黃酥脆，一口咬下還能聽到「卡滋」的聲音，裡頭卻保留綿密軟嫩的豆腐口感，最迷人的是特製的蒜味醬汁，鹹香中帶著一點微辣，讓臭豆腐的風味更加層次分明，搭配清爽解膩的泡菜，完美平衡口感，吃再多也不覺得膩。

臭豆腐滷肉飯

獨家的臭豆腐滷肉飯，把炸得香酥的臭豆腐與鹹香入味的滷肉結合在一起，外酥內嫩的口感碰撞出截然不同的新層次。

豬油拌麵

而那一碗簡單卻充滿靈魂的豬油拌麵，則是老饕們的隱藏最愛，濃郁的油香和Q彈的麵條交織，讓人吃了還想再吃。

小醬臭豆腐

地址：南投縣埔里鎮東榮路147號

電話：049－2998368

營業時間： 11：00～20：30

小山選物

旅行不只是吃與住，有時也想發掘特色小店，而「小山選物」正是埔里少見的文青風選物店，深受年輕旅人與設計愛好者喜愛。這裡不僅是全新的選物空間，更像是南投在地小農產品的集合地，店主精心嚴選各式特色好物，讓旅人不用一家家尋找，就能一次帶走最具代表性的埔里伴手禮。

▲像是來自魚池的日月潭紅茶，茶湯甘醇順口，包裝精美，非常適合作為伴手禮。

▲還有南投在地小農種植的咖啡豆，香氣濃郁，對於愛喝咖啡的人來說，這份禮物最能代表旅行的溫度。

▲埔里盛產的百香果加工品，無論是果乾、果醬還是飲品，都能把酸甜滋味帶回家。

▲至於被譽為美人腿的埔里茭白筍，也有各種延伸商品，像是茭白筍脆片或調理包，方便保存又兼具特色。

DIY體驗空間

在選物區旁還設有DIY體驗空間，深受年輕旅人與親子家庭喜愛，提供多款圖案素材，旅人可依喜好製作專屬的刺繡燙布貼，從可愛動物、地方特色圖樣到簡約文字設計都能自由選擇，在工作人員指導下輕鬆完成。親手完成的作品不僅充滿成就感，更成為旅途中獨一無二的紀念，帶回的也不只是商品，而是一段專屬回憶。



▲逛到一半時突然感到肚子餓也不用擔心，這裡也有提供豐富的餐食選擇，店內不只是一個選物空間，更像是一間融合生活與味蕾的複合式咖啡廳。

餐點

餐點一上桌就令人驚呼澎湃，金黃香酥的炸雞口感酥脆，每一口都滿足味蕾；想吃甜點則有撒上糖粉的法式吐司，鬆軟帶奶香，搭配楓糖漿更加療癒。拼盤中還有以埔里在地茭白筍入菜的清爽沙拉，讓油炸與甜食的比例更平衡。

▲就連甜點，在視覺上的呈現也相當的好拍。

小山選物

地址：南投縣埔里鎮中正路1004號

電話：049－2997971

營業時間：09：30～17：00（周二公休）

麗苑韓式料理

如果你以為埔里只有台式小吃，那可就錯了，「麗苑韓式料理」是當地人氣餐廳之一，不論家庭聚餐或朋友聚會都很適合，餐廳主打正宗韓式料理，石鍋拌飯、韓式烤肉到各式鍋物一應俱全，其中最受歡迎的烤肉系列，選用新鮮食材現點現烤，搭配韓式辣醬與生菜包裹，每一口都能嚐到濃濃韓國風味。

海鮮煎餅

▲金黃焦脆的外皮，一上桌就讓人食指大動，煎餅厚度恰到好處，既不會太薄失去口感，也不會太厚而顯得油膩。

涼拌辣魷魚

絕對是最開胃的一道，魷魚新鮮彈牙，切成薄片後與店家特調辣醬、蔬菜一同拌勻，入口的第一瞬間，先是酸辣的醬汁在舌尖炸開，接著是魷魚的鮮甜與嚼勁，層次分明，越吃越涮嘴。

石鍋拌飯

熱騰騰的石鍋端上桌時伴隨滋滋聲響，米飯與芝麻油的香氣撲鼻而來，上頭鋪滿新鮮蔬菜、炒香肉絲與半熟蛋黃，拌勻後每一口都充滿層次感。最迷人的是鍋底微焦的鍋巴，酥脆香濃令人欲罷不能。對於喜歡飯食的旅人來說，這道料理份量十足，更能吃出韓式料理的精髓。

麗苑韓式料理 Laikorean

地址：南投縣埔里鎮北澤街156號

電話：049－2988560

營業時間：11：00～14：00、17：00～20：30（周二公休）

水泥角生態民宿

位於南投旅遊交通樞紐，北可到清境農場、南能直達日月潭，整棟建築被森林環繞，陽光透過枝葉灑落在水泥外牆上，工業風中添了柔和靜謐感，空氣裡有草木香與鳥鳴，讓人放慢腳步，整棟民宿更像是一件藝術作品，將水泥工業風與木質元素巧妙融合，展現低調迷人的空間美學，設計簡約大方且細節精緻，一走進來就令人心情放鬆。

▲整個空間寬敞明亮，大片落地窗引進自然光線，挑高的空間真的讓前往住宿的人擁有一個絕佳的視野感。

▲這裡的房間數相當多，有四人與六人房的選擇，全棟最多可以睡到26人。

▲這裡的每一間四人房的格局都不同，但不變的就是空間住起來的體驗感都相當的舒適。

▲大部分的房型幾乎都有獨立的陽台空間。

▲我最喜歡這一間設有大落地窗的四人房，推開房門的瞬間，映入眼簾的不是冰冷的牆壁，而是一整片綠意盎然的森林景致。

▲民宿地點方便，距離埔里市區不遠，開車前往各大景點都很便利，這裡沒有過度商業化的氛圍，反而更像回到一個「會呼吸的家」。

水泥角生態民宿

地址：南投縣埔里鎮桃米巷31－8號

電話：0933－697160





*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►鬧中取靜侘寂風民宿 隱身台東市區＋自助入住超便利

►台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

►雜草叢生小路深藏三合院秘境！與世隔絕咖啡廳隱身高鐵隧道旁

