ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

國家地理震撼畫面　非洲肯亞真實上演

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊、shutterstock

那些曾在《國家地理頻道》及《動物星球頻道》反覆出現的經典畫面——遠方塵土微微揚起，地平線開始顫動，下一秒，成千上萬的身影湧現——其實不是特效，而是非洲肯亞每年真實上演的動物大遷徙自然奇觀！
 

▲▼肯亞,動物遷徙,馬賽馬拉,納庫魯湖,非洲野生,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲馬賽馬拉搭乘熱汽球，從空中俯瞰動物，視野大不同。

每年7到9月，是肯亞動物大遷徙最精彩的時刻。隨著雨水與青草的移動，數以百萬計的動物循著祖先留下的路線前進，這段期間被公認為觀賞大遷徙的黃金季節，草原視野開闊，幾乎天天都能看見遷徙隊伍的身影，整片大地彷彿隨著牠們的步伐一起呼吸。
 

▲▼肯亞,動物遷徙,馬賽馬拉,納庫魯湖,非洲野生,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲遊獵（Safari）帶你用不同的視角與速度，觀看動物。

在這支龐大的遷徙隊伍中，各種動物依序前行。斑馬作為先鋒部隊，先啃食長草，為後方動物開闢道路；角馬是數量最多的主力軍，約有150萬頭，以驚人的規模推動整個遷徙節奏；羚羊則緊隨在後，享用角馬啃食後長出的嫩草。牠們並非盲目的奔跑，而是一套歷經多年演化而成的草原生存法則。
 

▲▼肯亞,動物遷徙,馬賽馬拉,納庫魯湖,非洲野生,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲吃長草的斑馬，是動物大遷徙的先鋒部隊。

真正讓人屏息的畫面，往往出現在馬賽馬拉國家野生動物保護區的馬拉河畔。湍急的水流、陡峭的河岸，以及水面下潛伏的鱷魚，讓每一次渡河都成為生死考驗。動物們在河岸徘徊、聚集，空氣彷彿凝結，接著在某個瞬間，勇氣與本能同時爆發。這場被稱為「天國之渡」的經典場景，不只一次登上國際紀錄片，也成為旅人心中最難忘的瞬間。
 

▲▼肯亞,動物遷徙,馬賽馬拉,納庫魯湖,非洲野生,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲大象可說是非洲草原上體型最大的哺乳動物之一。

搭乘4x4四輪傳動車，行駛在草原上，視野毫無遮蔽，風聲與大地的氣息迎面而來。獅子在草叢中慵懶休息，大象緩慢地穿越車前，水牛成群結隊現身，偶爾還能瞥見行蹤低調的花豹。這樣的距離，讓人不再只是觀看者，而是成為草原節奏的一部分。若選擇從空中俯瞰，熱汽球緩緩升起，整片草原在晨光中展開，遷徙的隊伍像河流般蜿蜒流動，畫面看似靜謐、卻極為震撼。
 

▲▼肯亞,動物遷徙,馬賽馬拉,納庫魯湖,非洲野生,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲非洲五霸-獅子、花豹、大象、犀牛、水牛，是活動期間經典必看。

肯亞的魅力，不只有馬賽馬拉。在薩布魯國家保護區，乾燥而粗獷的地貌孕育出多種特有動物，呈現截然不同的非洲風景；納庫魯國家公園的湖畔，上百萬隻紅鶴聚集，湖面彷彿被染上一層柔和的粉色，與藍天綠意形成鮮明對比。
 

▲▼肯亞,動物遷徙,馬賽馬拉,納庫魯湖,非洲野生,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲納庫魯湖約有200多萬隻紅鶴，占世界總數的三分之一。

當夕陽緩緩沉入草原盡頭，天空被染成橘紅色，旅程也暫時放慢腳步。回到城市後，在非洲動物烤肉餐廳中，炭火的溫度、肉香與笑聲交織，成為草原之外的另一段記憶，也為肯亞的野性體驗畫下美好的驚嘆號。
 

▲▼肯亞,動物遷徙,馬賽馬拉,納庫魯湖,非洲野生,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲Discovery頻道曾推薦Carnivore窯烤大餐，此餐廳排名世界前50大，一串串盡是野味。

●推薦行程：
肯亞獵奇三大國家公園10天（動物大遷徙）
https://reurl.cc/YkDOAD

◎2026/7/24保證出發
◎7-9月動物大遷徙高峰值，最佳旅遊季
◎80天前預購，第二人省$15,000元
◎安排4x4四輪傳動車，增加旅途舒適性，一台車僅能搭乘6人。
◎馬賽馬拉提供自費搭乘熱汽球觀看動物（需事先預約）。
◎肯亞三大國家公園全體驗：馬塞馬拉遊獵、納庫魯湖百萬紅鶴奇觀、薩布魯有機會欣賞肯亞特有三種動物
◎馬賽馬拉住3晚
◎非洲動物烤肉餐廳Carnivore享用窯烤大餐、品嘗特殊野味料理

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 肯亞 動物遷徙 馬賽馬拉 納庫魯湖 非洲野生 七逗旅遊網 鳳凰旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

推薦閱讀

花現中國　在大氣山水中遇見最迷人的春天

花現中國　在大氣山水中遇見最迷人的春天

春夏遊法義、法國最美村莊　限時狂省1萬

春夏遊法義、法國最美村莊　限時狂省1萬

在大氣山水中遇見最迷人的春天

在大氣山水中遇見最迷人的春天

非洲肯亞「震撼畫面」真實上演！

非洲肯亞「震撼畫面」真實上演！

春夏遊法義　限時狂省1萬

春夏遊法義　限時狂省1萬

仁愛鄉互新冬梅賞花季今登場

仁愛鄉互新冬梅賞花季今登場

鬍鬚張48個品項明漲價

鬍鬚張48個品項明漲價

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

全台首座「泰迪熊海上樂園」在台南

全台首座「泰迪熊海上樂園」在台南

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

鬍鬚張48個品項明漲價

在大氣山水中遇見最迷人的春天

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

麻古茶坊公開「冬季熱飲TOP5」　2大系列飲品享免費加料

全台最大「我家牛排」插旗高雄

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

在大氣山水中遇見最迷人的春天

非洲肯亞「震撼畫面」真實上演！

春夏遊法義　限時狂省1萬

仁愛鄉互新冬梅賞花季今登場

鬍鬚張48個品項明漲價

挑戰「500元」吃遍華西街4家老味道！

全台首座「泰迪熊海上樂園」在台南

必比登「阿城鵝肉」漲價！半隻鵝要900元　拌飯貴5元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366