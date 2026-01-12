ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
春夏遊法義、法國最美村莊　限時狂省1萬

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

2026春夏，走進法、義二國最美時節，同時收納法國的浪漫優雅、義大利的熱情時尚、普羅旺斯的香氣與蔚藍海岸的陽光。無論是在山城漫步、湖畔賞景，或飽覽藝術、花田之美，都能發現不同的感動與驚喜！

在法國，為守護人口少、卻擁有珍貴歷史遺跡的小村落，特別設立民間組織，並評選出「法國最美村莊」，保留完整的文化樣貌，以提升旅遊吸引力，勾禾德、伊瓦爾、雷波，都是法國最美村莊的代表。
 

▲▼法國村莊,普羅旺斯,蔚藍海岸,薰衣草,檸檬節,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲勾禾德榮獲全法最美村莊的頭銜，更是電影《美好的一年》拍攝地。

勾禾德之美，被彼得梅爾寫入《山居歲月》一書中，灰白色石屋與教堂鐘樓，如螺旋般建於石灰岩上，與綠色植被交織出柔美層次，小店裡販售蟬形紀念品與手工香皂，鐵鑄門飾雕花細緻，窗邊葡萄藤垂落，石板路上不時偶遇慵懶的貓影，迷人的景觀，也吸引電影《美好的一年》前來取景。


▲▼法國村莊,普羅旺斯,蔚藍海岸,薰衣草,檸檬節,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲伊瓦爾有木陽台的石屋、開滿紫藤和天竺葵的小巷，被稱為「日內瓦湖的明珠」。

另一座法國最美村莊伊瓦爾，有木陽台的石屋、開滿紫藤和天竺葵的小巷，被稱為「日內瓦湖的明珠」。古老的城堡和城牆，至今仍守護著村莊，穿梭其中，彷彿走進一頁未翻完的中世紀故事，湖風輕拂，時間靜靜流動。
 

▲▼法國村莊,普羅旺斯,蔚藍海岸,薰衣草,檸檬節,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲雷波村內沿途都是白色石路，為南法中世紀古鎮之一，也是隱藏版打卡熱點。

雷波是南法最具戲劇感的小鎮之一，白色石板路、裸露奇岩塑造出震撼視野。據說但丁曾在此獲得靈感，寫下《神曲》的地獄篇。站在高處遠望，普羅旺斯田野層層展開，風景壯闊而深遠，讓人明白為何這裡能啟發史詩級篇章。
 

▲▼法國村莊,普羅旺斯,蔚藍海岸,薰衣草,檸檬節,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲走進普羅旺斯的光影採石場，印象派大師的筆觸與色彩太震撼了。

南法處處令人著迷，就連曾經的採石場，如今也搖身一變為光影流動的藝術殿堂。這裡以沉浸式數位藝術顛覆觀展方式，影像不再受限於框架，觀賞者彷彿穿越到畫裡，隨著音樂緩步前行，在大師的名畫作包圍中，投入一場無邊界的藝術幻夢中。
 

▲▼法國村莊,普羅旺斯,蔚藍海岸,薰衣草,檸檬節,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲檸檬小鎮芒通，坐擁蔚藍海岸，黃橙色的鮮豔建築，洋溢度假氛圍。

而在蔚藍海岸最東端，有一座以檸檬聞名的芒通小鎮。全年平均日照高達355天，是歐洲檸檬的最大生產地，每年二月「芒通檸檬節」期間，街道上可見使用檸檬妝點的大型裝置藝術，就算在非檸檬節活動期間來訪，也隨時能在市區找到各式檸檬周邊商品，堪稱最可愛的「檸檬小鎮」！

▲▼法國村莊,普羅旺斯,蔚藍海岸,薰衣草,檸檬節,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲雪儂克修道院前的薰衣草田，展現普羅旺斯的美麗色彩與芳香。

若選夏日來普羅旺斯，正好趕上夢幻的薰衣草季！雪儂克修道院前的薰衣草田，彷彿是專為南法譜寫的讚美詩，紫色花田與空氣中的芳香，令人心曠神怡。另一處瓦朗索勒，小鎮居民世代多以種植薰衣草、提煉精油維生，被視為法國的薰衣草村，也為訪客綻放最迷人的香氣。

