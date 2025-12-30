遊日最新情報！體驗栃木縣「光之花、幻之竹、夢之湯」深度療癒之旅　享受冬春限定雪景、世界遺產、草莓的獨特魅力

▲從足利的光之花、宇都宮的禪意竹林到鬼怒川的暖心湯泉，栃木縣已準備好以深度感官饗宴，征服每一位台灣旅人的心。（圖／業者提供，下同）

當多數台灣旅人的足跡仍逡巡於東京、大阪等繁華都會的喧囂時，日本關東一隅的秘境——栃木縣，正以其靜謐且深邃的姿態，向渴望靈魂休憩的行者遞出邀請。日前，栃木縣府與觀光業者親赴高雄，以一場溫暖且誠摯的「TOP SALES」推廣活動，宣告這片土地已準備好成為重遊日本者的心靈首選。栃木縣府深刻察覺台灣旅人對「深度體驗」的渴求，特別鎖定冬末至早春的自遊行族群，期盼透過慢活的步伐，讓更多人在此駐足、留宿，在光影與溫泉的浸潤中，重新發現日本的靈魂。

三大業者領銜：冬春限定的視覺與感官饗宴

栃木縣在本次推廣中，以三家各具千秋的頂級業者，為台灣旅人勾勒出一幅精緻且療癒的冬春行旅圖。

▲（左起）足利花卉公園社長早川公一郎、若山農場社長若山太郎、鬼怒川夢之季酒店董事長波木惠美，三位重量級推手攜手來台，誠摯邀請台灣旅人走入栃木縣，親身體驗光之花、幻之竹與夢之湯交織出的深度深度之旅。（圖／記者林敬旻攝）

足利花卉公園：跨越時空的「五感」光影詩篇

足利花卉公園向來以春天那株樹齡逾160年的「奇蹟大藤」聞名遐邇，八十公尺長的白藤隧道彷彿一場通往夢境的洗禮。然而，早川公一郎社長指出，足利的美絕不僅止於那一抹紫。在這裡，花卉是一曲動人的樂章，隨四季遞嬗變換旋律：從早春帶來如童話世界夢幻的鬱金香、與藤花同時綻放如煙如霧的杜鵑花，到盛夏盛開的花菖蒲與睡蓮，再到秋日時分形成紫色花毯的鼠尾草以及眾多品種齊放的玫瑰，一年四季皆能欣賞到不同丰姿。

▲足利不僅擁有奇蹟大藤，更是一座一年四季皆有不同風采的感官仙境。圖為白色藤花。

▲未來園方還計畫讓2500株，超過500品種的玫瑰持續以震撼視覺挑戰花卉藝術的極限。

即便走入冬日，早川董事長更親自引領園區挑戰「五感體驗」。被譽為日本三大點燈之一的「光之花庭園」，動用五百萬顆璀璨LED燈飾，精巧地在冬夜重現藤花盛開的姿態。這裡的浪漫不僅止於視覺，更延伸至嗅覺；透過與大阪科技公司的研發，旅人在觀賞夜燈時，鼻尖竟能捕捉到春天紫藤的幽香，早川社長笑稱：「這項技術是為了讓遊客在非花季期間，也能透過香味產生回憶」；這份跨越季節的嗅覺驚喜，精準地取悅了佔園區客群七成的女性旅人，讓冬夜的追光之旅更添一抹浪漫風情。

▲即便在繁花休眠的冬日，足利花卉公園仍以五百萬顆璀璨LED燈飾，精巧重現春季藤花盛開的夢幻姿態。

▲足利花卉公園曾在2014年被CNN選為世界十大夢幻旅遊景點。

▲足利花卉公園代表早川公一郎，憑藉對美學的極致追求，成功將冬季點燈昇華為視覺與嗅覺共鳴的五感詩篇。（圖／記者林敬旻攝）

若竹之杜若山農場：百年傳承下的翠綠幽靜竹林秘境

在宇都宮市的一隅，若山家族已默默守候這片土地長達三百五十年。這座廣達二十四公頃、約五個東京巨蛋大的竹林祕境「若竹之杜若山農場」，曾是《神劍闖江湖》等影視作品中劍影流轉的地點；農場的歷史可追溯至江戶初期，歷代家主在缺水的荒地不懈努力，從第二代家主善三將栽培技術普及全國，到前一代家主幸央專注於品種改良，奠定了這片傲視全日的竹林根基。若山太郎社長受訪時風趣直言，農場位居栃木中央，雖然旅人常直奔「日光」，但從東京開車僅需兩、三小時，「非常歡迎大家開車路過時，進來農場上個廁所、稍作休息，順便看看這片比京都嵐山更震撼的竹林」。

▲若山太郎董事長風趣表示，這片曾是影視大作取景地的竹海，給人的第一印象正是京都嵐山的幽遠。

農場維持著最原始的自然脈動，直到九年前才對外揭開神祕面紗。只要事先預約和服體驗服務，旅人不但可以換上和服，在翠色參天的隧道下漫步，拍下猶如旅遊雜誌封面的美麗照片，發上IG、Threads保證美得讓朋友大吃一驚。也可以手握「新鮮現砍竹子製成」的茶器品一盞抹茶，還能把茶杯帶回家。

▲旅人可手握新鮮現砍竹子製成的茶器品一盞抹茶，感受竹林帶來的寧靜禪意。

這裡的「竹林點燈」更是一場屬於大地的光影工藝，利用竹子內部潔白的反射特性，「即使是微弱燈光也能達到極佳的反射與放大效果」。臨別前，務必嚐一口那顏色極具反差、揉入竹碳製作的特色霜淇淋，在黑與白的極端視覺對比中，將百年的土地傳承化作口中甘甜，感受這片被若山家族視為珍寶的綠色秘境。

▲▼「竹林點燈」在夜色中透射出具間接照明質感的視覺震撼，洗滌旅人塵囂。

▲若竹之杜若山農場代表若山太郎，致力將這片比擬嵐山的禪意祕境，化作旅人心靈休憩的溫暖中繼站。（圖／記者林敬旻攝）

鬼怒川GRAND HOTEL夢之季：隨季節流轉的湯宿藝術

位於鬼怒川溫泉區高台上的「夢之季」，是一座隨四季更迭日本庭園而動人的靜謐殿堂。波木惠美董事長分享，從東京眺望的話，日光東照宮正好位處北極星的方位且靈脈連結富士山，象徵「不動與守護」，她期待旅客在此觀光之餘，更能獲得滿滿的「正能量與磁場祝福」。在暖湯中洗滌身心的塵囂。為了讓投宿的遊客感受更純粹的放鬆，酒店不僅提供「選擇僅住宿而不含餐」的彈性方案，更推出整修開幕的「Premium Stay静龍」(別館)，將傳統日式美學與當代居住機能無縫融合。別館行政客房不僅擁有寬敞的客房空間，更附設「Premium Lounge」，旅人可在雅致的氛圍中無限品味精選的啤酒、日本酒與葡萄酒。

▲鬼怒川溫泉區的山水景色十分優美。

▲鬼怒川GRAND HOTEL夢之季有著周邊其他旅宿中難得一見的庭園景觀。

對於追求極致私密感的旅客，夢之季設有五間充滿風情的私人湯屋，讓旅人在不受打擾的時光中，享受溫潤湯泉洗滌塵囂的奢華。餐飲更是夢之季最溫柔的犒賞，由曾參與萬博展示、刀工精湛的主廚掌勺，擺盤「繽紛如畫」呈現精緻會席料理。波木董事長特別推薦一場跨界的味覺聯乘：旅客可持在若山農場現採的鮮筍，由酒店簡單燒烤後作為晚餐提供，這道「最花功夫的時令美味」，讓旅人在視覺、聽覺與味覺的繽紛交織中，感悟大地的鮮甜與湯宿的匠心。

▲旅館房間融合日式美學與現代機能，為遊客提供極具彈性的私密住宿選擇。

▲主廚以精湛刀工將栃木時令珍饈化作視覺盛宴，展現鬼怒川GRAND HOTEL夢之季最溫柔的湯宿犒賞。

▲鬼怒川GRAND HOTEL夢之季代表取締役波木惠美，將山岳信仰的正能量注入湯宿哲學中。（圖／記者林敬旻攝）

文化與味蕾交織：地底神殿、草莓王國與在地美食

栃木縣的行旅清單遠不止於此。走進「日光東照宮」，在江戶時代極致的木雕工藝前駐足，感悟德川家康遺囑背後的風水神祕。隨後轉往華嚴瀑布目睹冬日冰瀑的壯麗，或潛入大谷資料館的地底石窟，感受兩萬平方公尺、宛如地底神殿般的冷冽肅殺，體驗一場地表與地底的極致視覺拉鋸。

▲冬日去栃木玩，務必親眼目睹冰瀑傾瀉而下的磅礴壯麗，感悟大自然鬼斧神工的冷冽美學。（圖／翻攝自「Welcome！Visit Tochigi,Japan」臉書）

▲從日光東照宮極致的木雕工藝，到大谷資料館兩萬平方公尺的壯闊石窟，栃木演繹了一場地表與地底的極致視覺展演。（圖／翻攝自「Welcome！Visit Tochigi,Japan」臉書）

美食則是這趟旅程最溫柔的慰藉。來到宇都宮，務必展開一場「餃子巡禮」，在煎與蒸之間探索庶民美味的極致。此外，油脂如大理石般細密的「栃木和牛」與濃郁的在地拉麵，亦是老饕靈魂的救贖。而最能象徵栃木靈魂的，莫過於那顆紅寶石般的「栃愛果」草莓。身為全日產量第一的草莓之鄉，春季造訪栃木，在溫室中親手摘下一顆甜美多汁、溢滿春日芬芳的果實，那份最新鮮、甜度最高的感動，正是這趟療癒之旅最甜美的句點。

▲穿梭於「餃子之都」宇都宮，在香脆煎餃與清爽水餃間展開一場味蕾冒險，探索極致的庶民美味。（圖／翻攝自「Welcome！Visit Tochigi,Japan」臉書）

▲仔細品味油脂如大理石般細密的「栃木和牛」，完全是老饕靈魂的療癒救贖。（圖／翻攝自「Welcome！Visit Tochigi,Japan」臉書）

▲走進草莓之鄉的溫暖溫室，親手摘下最新鮮多汁的草莓吧！（圖／翻攝自「Welcome！Visit Tochigi,Japan」臉書）

而這份遠方的魅力，近日更在高雄美麗島站掀起一股旋風，為了讓南台灣民眾搶先預習栃木的美味，主辦單位誠意奉上頂級和牛試吃，以及甜美誘人的鮮紅草莓、清脆多汁的梨子，還有以當地名米揉捏而成、散發純粹米香的三角飯糰，每一口都盈滿大地的恩惠。現場更設有VR體驗區，讓民眾透過虛擬實境瞬移至當地的美景之中；最令人驚喜的莫過於，頂著討喜腮紅、活力四射的吉祥物「栃丸君」也親臨現場，超萌的身影瞬間奪取眾人目光，成為大小朋友爭相合影的焦點。

▲高雄美麗島站活動現場人潮洶湧，透過VR體驗與美食試吃，讓民眾近距離感受栃木縣的深度魅力。（圖／記者林敬旻攝）

▲吉祥物「栃丸君」以超萌身影親臨現場，成為眾人爭相合影的焦點，傳遞栃木縣的熱情邀請。（圖／記者林敬旻攝）

縣府最後發出熱情邀請：「我們誠摯歡迎所有台灣朋友，無論是初次訪日還是重遊客，都能將栃木縣列為下一站目的地。從花卉點燈、禪意竹林到頂級溫泉，栃木縣已準備好為您帶來一場耳目一新的療癒行旅！」喜歡與眾不同、新奇探點的旅人們，栃木縣正在等著你。