貓空新景點！「天空綠洲觀景平台」12月亮相　遙望101跨年煙火

記者彭懷玉／台北報導

怕跨年人擠人的民眾注意了！貓空站頂端，12月新設置「Sky Green天空綠洲」觀景平台，站上平台可俯瞰台北夜色、遠望101煙火，而貓空車站迎賓牆「貓空之戀—LOVE鋼纜藝術」也全新亮相，拉開距離、從不同高度，感受山林與都市交會的跨年風景。

▲▼位於貓空站頂端的觀景空間，可俯瞰台北夜色、遠望101煙火。



城市跨年免不了喧囂擁擠，喜歡寧靜的旅客，不妨移動到貓空纜車遊憩區。台北捷運遊憩公司表示，「VIP星光跨年車廂」專案雖已售罄，跨年仍可登上12月全新開放的「Sky Green天空綠洲」觀景平台。

北捷指出，位於貓空站頂端的觀景空間，平台面積約835平方公尺（約252坪），規劃可容納約500人，可俯瞰台北夜色、遠望101煙火，預計將成與家人、好友共度跨年時光的新據點。

北捷進一步說明，目前該區域定位為多功能戶外活動平台，尚未正式對外開放，部分相關設施仍在持續優化與精進中。待整體設施完善，未來將視情況規劃舉辦多元文藝活動，例如小型音樂會、戶外電影院、茶文化體驗與相關研習活動等。

▲貓空車站迎賓牆全新亮相的「貓空之戀—LOVE鋼纜藝術」，以報廢鋼纜再生創作而成。



此外，貓空車站迎賓牆全新亮相的「貓空之戀—LOVE鋼纜藝術」，以報廢鋼纜再生創作而成，象徵愛的堅定與歷久彌新，讓情侶留下甜蜜合影。

▲「Sky Green天空綠洲」觀景平台今日正式亮相。



跨年當晚，平時不對外開放的纜車儲車區亦化身音樂舞台，舉辦「樂響貓空夜」音樂會，由薩克斯風重奏在星空下演出，爵士與古典交織出溫暖旋律。音樂會限「VIP星光跨年車廂」及「纜車一日票」旅客入場，座位與站立名額有限。