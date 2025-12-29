島語桃園台茂店今開幕！9大餐檯必吃菜色一覽　雪蟹腳無限供應

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，7月停業進行升級大改裝，今天以「島語」重新跟大家見面，餐檯一樣規劃為9大區，提供近200道菜色，《ETtoday新聞雲》整理出40多道必吃菜色。

▲島語桃園台茂店今日（晚餐）開幕。（圖／記者黃士原攝）

島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。

▲島語桃園台茂店座位從原本海港的300個座位數，減少成為270個。（圖／記者黃士原攝）

島語第3店是由原本漢來海港台茂店改裝升級、更換品牌的全新餐廳，從原本海港的300個座位數，減少成為270個，讓客人擁有更舒適、寬敞的用餐區域，同時，台茂購物中心也將原本餐廳前的其他專櫃全數撤離，提供島語作為候位區使用。

▲鱈蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

▲松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

▲沙公。（圖／記者黃士原攝）

島語桃園台茂店9大餐區同樣提供近200道菜色，《ETtoday新聞雲》整理出40道必吃菜色供大家參考。

鮮區（海鮮）：鱈蟹腳、法國海螺、野生沙公、松葉蟹腳。其中雪蟹腳肉量豐厚不空殼，採急速活凍保鮮技術，鎖住原始鮮甜肉汁與綿密肉質。

▲迷迭香羊排。（圖／記者黃士原攝）

▲戰斧豬排。（圖／記者黃士原攝）

炙區（西餐鐵板）：現烤美國肋眼（1490元餐期供應菲力牛排）、戰斧豬排、迷迭香羊排，新菜魚子醬蒜香帆立貝可品嚐到貝柱的鮮嫩、裙邊的彈牙，雙重口感搭配進口頂級魚子醬。

▲雪絲海老揚。（圖／記者黃士原攝）

▲鮑魚天婦羅（左）、花枝蝦仁油條（右）。（圖／記者黃士原攝）

極區（炸物）：雪絲海老揚、竹炭炸蝦、炸生蠔、鮑魚天婦羅，主廚團隊還新研發古早味八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條。

▲生食級北海道干貝炙燒握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲比目魚側緣炙燒握壽司。（圖／記者黃士原攝）

盛區（日料）：鮭魚、生食級北海道干貝、星鰻、和牛、比目魚側緣等炙燒握壽司，還有每日從台東成功漁港直送的現流生魚片。

▲片皮烤鴨。（圖／記者黃士原攝）

▲甕仔雞。（圖／記者黃士原攝）

膳區（中式）：片皮烤鴨、名人坊鮑魚燒賣皇、長春捲、福園一品香東坡肉、鮑魚螺肉蒜、甕仔雞都不能錯過，極品佛跳牆則是新上市湯品。

▲XO醬鮮蚵煲。（圖／記者黃士原攝）

▲花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯。（圖／記者黃士原攝）

煲區（湯品）：花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯（使用松葉蟹腳）、XO醬鮮蚵煲（使用日本規格生食級鮮雞蛋、東石鮮蚵）。

▲現烤生蠔。（圖／記者黃士原攝）

▲烤香魚。（圖／記者黃士原攝）

爍區（烤物）：現烤生蠔、日式烤香魚、烤一夜干。

▲Gelato冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

▲奶黃水無月、紅豆銅鑼燒、芋芯冰糕、雪果花生麻糬。（圖／記者黃士原攝）

繽區（甜點）：現場製作韓國最新流行Gelato冰淇淋（6種口味），新增奶黃水無月、芋芯冰糕、紅豆銅鑼燒、雪果花生麻糬4款甜點。

▲好桃氣、蜂蜜拿鐵。（圖／記者黃士原攝）

沁區（飲品）：桃園店推出2款限定特調，好桃氣以伏特加為基底，搭配本土老字號黑面蔡楊桃汁、水蜜桃調和，交融著綠茶清香，佐餐小酌十分清香解膩。蜂蜜拿鐵使用高雄60年蜂蜜品牌－文誠蜂蜜調製。

▲果然匯台北新光站前店上周正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，在結束台北明曜店1年多後，饗賓餐旅旗下蔬食吃到飽品牌「果然匯」再展新分店，地點就在新光三越台北站前店13樓，日前正式開幕，餐檯提供100多道中西式蔬食料理，其中有7道為全新菜色。

「果然匯」是全台最大蔬食連鎖Buffet，追隨21世紀健康飲食風潮，堅持不用素食加工品，嚴選新鮮食材，透過異國料理方式來呈現，舉凡中式、義式、日式、東南亞、西班牙等風味，在這裡可以一次滿足。菜色都是使用台灣本地時蔬，除了讓吃素的人也能享受吃到飽的過癮之外，也吸引許多大口吃肉的葷客。