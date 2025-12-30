開箱米蘭安凡尼飯店！閣樓房超夢幻　金庫變SPA、搭老爺車玩市區

▲米蘭安凡尼帕拉佐莫斯科瓦飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／義大利報導

住飯店的最大樂趣，就是能透過飯店所在街區、建築、美食了解當地歷史文化。美諾酒店集團旗下的「米蘭安凡尼帕拉佐莫斯科瓦飯店」（Avani Palazzo Moscova Milan Hotel）不僅建築曾是火車站，在房內陽台就能看復古路面電車緩緩駛過的可愛街景，還能在金庫改造的Spa中享受三溫暖放鬆身心。

▲飯店入口外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

米蘭安凡尼帕拉佐莫斯科瓦飯店位於有米蘭最新城市天際線景觀的Porta Nuova區，與時尚綠洲Corso Como街區附近。飯店建築前身曾為米蘭首座火車站，經過建築師巧手改造，成為結合歷史文化與現代時尚的特色旅宿空間。

▲▼「AVANI SUPERIOR ROOM」設計為樓中樓房型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲乾濕分離浴室。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店共有65間客房與套房、共5種房型，融合現代美學與極簡風格，以柔和的白色與米色為主調，營造出舒適寧靜的氛圍。如「AVANI SUPERIOR ROOM」就設計成挑高樓中樓空間，一樓為主要起居與衛浴空間，二樓則設有沙發與電視，甚至貼心提供健身器材，彷彿住進童年夢想的閣樓中，在秘密基地盡情放鬆身心。

▲書桌前方窗景能欣賞路面電車與街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從房間陽台可看到米蘭可愛的路面電車行駛而過。（圖／記者蔡玟君攝）

客房更設有一座戶外陽台，部分陽台正面對飯店前方的十字路口，可欣賞米蘭可愛的復古路面電車行駛而過的可愛景象，旅客也能藉由搭乘路面電車，自在地穿梭米蘭大街小巷中，欣賞不同風景。

▲▼健身房與SPA空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

入住米蘭安凡尼帕拉佐莫斯科瓦飯店除了能享受豐盛的早餐吃到飽外，飯店地下室設有健身房、「AmaTi Spa」，Spa空間運用昔日火車站原有的金庫改造，旅客可透過預約方式使用三溫暖、土耳其浴（Hammam）與按摩浴池，使用完後還有躺椅、茶點能享用。

飯店同時規劃多元且道地的體驗行程，例如可以搭乘精心修復的1971年Fiat 500老爺車遊覽城市，宛如走進電影場景般難忘，或可參加私人購物導覽，飯店會事先了解賓客喜好與需求，打造專屬購物行程；另有結合社群風格的拍照體驗，在歷史悠久的市中心街景中，捕捉最具米蘭風情的瞬間。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

航班選擇方面，國泰航空近年積極佈局歐洲航網，除了今年新開慕尼黑、布魯塞爾直飛航點，「香港－米蘭」也已改為天天都有航班，並規劃在每年夏天（約6月至10月期間）推出「香港－羅馬」航線，方便旅客規劃為雙點進出，探索義大利不同城市風光。

▲國泰航空商務艙可180度平躺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空特選經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空以A350-900機型執飛，機上提供能180度平躺的商務艙、有「輕商務艙」體驗的特選經濟艙，以及經濟艙選擇，從香港出發的菜單更加入香港美食餐飲特色，例如商務艙菜單與香港米其林餐廳合作，將特色港點、精緻料理搬上萬呎高空，宵夜更能吃到國泰航空招牌雲吞麵；而特選經濟艙除了在菜單中加入港式料理特色，宵夜選擇還包括美味蛋塔，為旅客打造一場高空饗宴。