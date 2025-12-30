功夫茶買1送1、可不可2杯88元起　手搖飲跨年優惠一次看

▲手搖飲跨年優惠。（圖／清心福全提供）

記者蕭筠／台北報導

迎接跨年及元旦，手搖飲推出限時優惠，功夫茶推蜜桃胭脂紅茶買1送1，清心福全4款經典奶茶第2杯現折10元，可不可熟成紅茶則有奶茶1+1組合88元起，CoCo百香雙響炮第2杯10元。

▲CoCo於外送平台推指定飲品買1送1。（圖／CoCo提供）

●Mr.Wish

Mr.Wish明天於Uber Eats有「五窨系列同品項買1送1」優惠，品項包括「五窨初茉綠茶」、「五窨粉粿奶綠」，各門市售完為止。

●CoCo

CoCo「大杯百香雙響炮第2杯10元」，2杯特價80元，開放糖度、冰量任選，須在線上平台領券後，再使用都可訂線上或官方LINE點餐，每人可領4張（共8杯飲料），各門市售完為止。還有「小湯圓奶茶（L）2杯99元」，現省21元，明天截止。

明年1月6日前於Uber Eats再享「四季春青茶」、「3Q奶茶」同品項買1送1；1月7日前於foodpanda則推「日焙珍珠奶茶買1送1」，實際依各店供應品項為準。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶門市即日起至明年元旦祭出「奶茶1+1優惠組」，99元組合提供半熟烏龍厚乳、熟成榛果歐蕾、胭脂歐蕾；88元組合有熟成歐蕾、白玉奶茶、胭脂奶茶，開放搭配單品茶包括半熟烏龍、熟成紅茶、胭脂紅茶、麗春紅茶任選1杯，分別只要99元或88元。

●清心福全

清心福全全門市明天起至明年1月6日推「4款經典奶茶第2杯現折10元」，品項包括錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶和粉圓奶茶，開放混搭，各門市售完為止。

●功夫茶

功夫茶門市於明年元旦限時1天祭出「蜜桃胭脂紅茶買1送1」優惠，每人單筆限購1組，各門市售完為止。