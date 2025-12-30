「賤兔主廚」金度潤與阿舍乾麵合推新品牌　首款商品明年第1季上市

▲「賤兔主廚」金度潤餐廳招牌「紫蘇油拌麵」。（圖／微風集團提供）

記者黃士原／台北報導

《黑白大廚：料理階級大戰2》近期開播，米其林一星「賤兔主廚」金度潤再次回鍋，料理檯面上竟放著來自台灣的「究濃紅燒牛肉麵」，雖然不是當作比賽食材，但也牽起與業者合作緣分，阿舍乾麵今日宣布與主廚合資推出新品牌「DOKIM」，預計明年第1季推出首款商品。

▲金度潤在《黑白大廚：料理階級大戰2》料理檯面上，竟放著來自台灣的「究濃紅燒牛肉麵」。（圖／取自Netflix Threads）

米其林一星「賤兔主廚」金度潤再度參加《黑白大廚：料理階級大戰2》比賽，雖然未能成功晉級，但他在料理檯面上竟放著阿舍乾麵的「究濃紅燒牛肉麵」，馬上引起台灣網友熱議。不過主廚透露，他並沒有把它當成料理用到的食材，而是根據上次比賽經驗，現場錄影時間很長，就帶著這包朋友送的牛肉麵，想說如果餓了可以煮來吃。

▲「賤兔主廚」金度潤在《黑白大廚：料理階級大戰2》比賽中的菜色。（圖／記者黃士原攝）

金度潤雖然被淘汰，但也引起阿舍乾麵的注意，馬上致電尋求合作的可能性，由於主廚就很愛麵食，雙方聯繫上後並進行討論，決定合資推出新品牌「DOKIM」，首款商品將還原主廚餐廳裡的招牌菜色「紫蘇油拌麵」，不是比賽的那道寬麵，但阿舍乾麵也不排除上市的可能性。

▲築間引進韓國名店「中央韓鍋酒舍」。（圖／記者黃士原攝）

另外，築間餐飲集團搶攻韓食市場，首度以代理模式引進海外餐飲品牌，正式將韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶進台灣，首店進駐台北信義區ATT 4 FUN，招牌醒酒湯共有4款，價格380元至450元，牛腸火鍋1280元起、牛腩火鍋1180元起。

▲牛腩湯。（圖／記者黃士原攝）

▲雪濃湯。（圖／記者黃士原攝）

中央韓鍋酒舍全台首店選址台北信義區ATT 4 FUN，鎖定都會消費族群與國際客群，提供「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗。築間表示，為了忠實呈現韓國在地傳統風味，韓國總部技術團隊親自來台監製，導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，消費者不必飛往韓國，也能在台灣品嚐到道地的韓式醒酒湯。

▲牛腸火鍋。（圖／記者黃士原攝）

牛腸火鍋（小份1280元、大份1680元）使用的牛腸經過多道繁複工序處理，加入韓國總店秘製辣醬預拌入味，入鍋後內臟膏脂與醬香層層釋放，湯色由清透逐步轉為濃郁紅潤，展現近似奶油般的醇厚口感與鮮辛層次。牛腩火鍋（小份1180元、大份1580元）選用頂級牛肉，搭配自家慢熬高湯。