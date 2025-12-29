路易莎新品牌「白霧時光」開幕　現烤麵包披薩與輕食全天供應

▲路易莎集團「白霧時光」今日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／新北報導

迎接品牌即將邁入20周年，路易莎集團推出全新時尚風格餐飲品牌「白霧時光」，占地超過200坪的空間裡，將咖啡生活串聯複合飲食，提供現烤麵包、披薩，以及數十款輕食，從早午餐、義大利麵到豬肋排與牛排都有，提供消費者全日餐飲生活體驗。歡慶開幕，明年1月底前全店消費88折。

今日正式開幕的「白霧時光」旗艦概念店，位於新板傑仕堡，占地兩百多坪、挑高超過7米、多功能的開放空間，落地窗外綠意盎然，別具度假休閒情趣，現場有手沖咖啡、創意料理、現烤麵包與披薩等，還有微醺酒品，提供消費者全日餐飲生活體驗。

▲餐桌區域（用餐有限時）。（圖／記者黃士原攝）

不同於大眾對過往咖啡館的既定印象，「白霧時光」想要營造一種更自由、更有層次的全新體驗，除了餐桌區域（用餐時光有限時）外，大部分自由區域設置高低階梯座位，重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落，彼此互不干擾，卻能共享生活節奏。

白霧時光創意源自路易莎董事長暨創辦人黃銘賢近20年來的夢想，他提到，當初開設第一家咖啡店時，原本想提供現烤麵包等豐盛早午餐，配上精品咖啡的幸福感，尤其是在阿爾卑斯山下白霧晨曦中享用更是美好，但沒錢只能創立小店賣咖啡。

▲咖啡吧與調酒吧。（圖／記者黃士原攝）

近年來路易莎集團多品牌餐飲發展成熟， 旗下已有文青火鍋「丹生炊事」、茶食館「玖仰」、蔬食餐廳「光焙若蔬食」、牛排館「青焰炭火熟成牛排」、泰式料理「初泰」、麵包坊「Louisa BAKERY」，讓黃銘賢可以實現20年前的夢想，在同一空間裡提供咖啡、調酒、現烤麵包、披薩，以及數十種創意料理，從早午餐、義大利麵到豬肋排與牛排都有，提供消費者全日餐飲生活體驗。

▲早午餐「日出」。（圖／記者黃士原攝）

▲早午餐「藍海」。（圖／記者黃士原攝）

餐飲設計上，「白霧時光」結合地中海風味、義式料理與台式元素等各種風味，平價的早午餐全天提供，試營運的人氣餐點「日出」（售價218元），內容包括雲朵蛋、魯邦吐司、德式脆腸、薑黃蜂蜜優格醬，以及奶油野菇、綜合生菜、法式手切香脆薯條、薯格格、爐烤時蔬任選兩種，另可用50元加購花椰巧達濃湯、曼哈頓海鮮清湯。

另款人氣餐點則是「藍海」（售價288元）內容有歐姆蛋、奶油法棍、鮸魚、馬告奶油醬，以及奶油野菇、綜合生菜、法式手切香脆薯條、薯格格、爐烤時蔬任選兩種，同樣可用50元加購花椰巧達濃湯、曼哈頓海鮮清湯。

▲經典豬肋排。（圖／記者黃士原攝）

▲麵包區供應多款歐式麵包。（圖／記者黃士原攝）

▲瑪格麗特披薩。（圖／記者黃士原攝）

正餐則有人氣海鮮燉飯、牛五花義大利麵與經典豬肋排等，滿足不同時段用餐需求。現場烘焙的是對腸胃友善的魯邦種麵包。

▲美式三重奏，一次可品飲淺、中、深焙3種焙度。（圖／記者黃士原攝）

▲西西里咖啡。（圖／記者黃士原攝）

咖啡飲品主打「美式三重奏」，一次可品飲淺、中、深焙3種焙度，感受不同產區層次與風格；水果西西里咖啡選用獨特淺焙咖啡豆，融合新鮮水果的清爽酸香，白霧水果茶則以當季鮮果搭配嚴選茶品。

▲Potato Corner西門店位於捷運站6號出口旁。（圖／記者黃士原攝）

另外，以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，自8月登台後，已經開了6家分店，接下來即將進駐西門町。代理業者富錦樹集團透露，將趕在今年（2025）結束前開幕。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市，以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名。今年8月初首度登台，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。