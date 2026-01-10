龍潭早市限定「巨無霸紫米飯糰」！60元加大版塞滿配料不手軟

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

清晨的市場，永遠是城市最有生命力的地方，這次來到龍潭市場逛早市時，覺得肚子有點餓，看到路口的「薏起養生」攤位看起來乾乾淨淨，應該可以嘗試一下，這裡賣的不是炸物、也不是重口味早餐，而是用心熬煮的養生甜品、鹹粥與飯糰，低糖、健康且零負擔，將古老的養生智慧，如紅棗桂圓、薏仁等，注入了年輕化的產品設計中，嘗試之後覺得很不錯！

交通資訊

自行開車：導航可直接設定「龍潭市場」或「中正路196號」，市場周邊有收費停車場，建議早上9點前到，停車相對容易。大眾交通：從中壢火車站可搭乘往龍潭方向公車於「龍潭市場」或「中正路」附近站牌下車，走3至5分鐘即可抵達。

▲攤位視覺非常清爽，以淡綠與白色為主色系，與傳統市場攤位形成鮮明對比，讓人一眼就能看到亮點。

價目表

除了原本販售的養生飲品之外，現在還有飯糰和鹹粥系列，因為我們還要逛市場，捨棄了想吃的芋頭鹹粥，點了方便好攜帶的飯糰，或許以後如果有內用座位會比較方便享用鹹粥。

▲工作檯面整齊，食材透明可見，製作過程也可以看得到，飯糰的配料也很多。

▲可以清晰看到飯糰的各種配料，例如鹹香肉鬆、甜肉鬆、酥脆油條、菜脯等，擺放整齊，展現出店家對衛生的要求與自製餡料的自信。

▲店家專注地準備餐點，每一種配料都夾得滿滿，真的是相當豐盛。

▲攤位上標示著「嚴選食材」、「低糖低卡0負擔」、「不含防腐劑」、「手工熬煮」、「新鮮水果」等健康承諾，讓客人對食材來源與製作過程感到安心。

▲飲品的種類相當多種，左邊是一碗35元，三杯100元，右邊是一瓶100元，闆娘說右邊的配料給得比較多，所以算起來差不多。

紅棗桂圓100元

如店家所標榜的低糖，甜度處理得非常恰當，沒有傳統養生甜湯的厚重糖膩感，湯體不會過於稀薄，帶有微黏稠的質感，冰涼著喝也很不錯，但幾乎都在吃料的感覺，真的是料很多，下次再買碗裝的試試，不然這沒什麼湯。

▲飲品多採透明塑膠瓶裝，可以看到紅棗與桂圓的沉澱物，色澤呈現溫暖的琥珀色，也有新鮮水果製成的水果飲品。



紫米飯糰50元、加大60元

原本想說二人一起享用選擇加大，個頭比拳頭還要大上不少，紫米的外觀呈現飽滿的深紫色，隱約可見米粒的顆粒感，剛拿到手時，傳遞而來的溫熱感，紫米吃起來更有嚼勁和Q度，口感豐富且扎實，飽足感極高。店家將米飯控制得鬆緊適中，不會過度黏牙，也不會一咬就鬆散；一口咬下，米飯的Q彈與油條的脆、肉鬆的香在口中交織，鹹香的肉鬆與其他古早味配料，帶來豐富的鹹味層次，真的很滿足。

用餐心得

來到龍潭市場，除了熱鬧的市場小吃，其實也值得慢下來，試試像薏起養生這樣的街頭攤位，用創新的方式，重新定義了古早味飯糰與養生飲品，讓健康不再是難以親近的口號，而是能每天輕鬆享用的美味早餐，上班族也可以快速購買，相當方便且能快速外帶。

薏起養生

地址：桃園市龍潭區中正路196號

電話：0970－168300

營業時間：07：00～12：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

