台灣人一年出國2.45次！最愛去日韓　「高頻快閃」成旅遊新日常

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人平均每人每年出境2.45次。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Trip.com今（5日）公布《台灣旅遊趨勢報告》及Trip.Best旅遊指南排行榜。報告指出，台灣人出國旅遊呈現「短程化」、「年輕化」與「體驗導向」三大趨勢，日本與韓國仍是最受台灣旅客青睞的目的地；同時，旅遊偏好也從一線城市逐步延伸至二線目的地。展望2026年，體驗式旅遊仍將是市場核心動能。

▲▼台灣人出國趨勢。（圖／Trip.com提供）

▲▼台灣人出國趨勢。（圖／Trip.com提供）

▲▼台灣人出國趨勢。（圖／Trip.com提供）

根據Trip.com統計2025年航班數據，台灣旅客平均每人每年出境2.45次，高於日本與韓國，顯示高度旅遊成熟度。從航程結構來看，短程航線占比達59%，中程為37%，長程僅5%；熱門出境目的地前10名全數位於亞洲，日本、韓國穩居前兩名，其後依序為中國大陸、越南、泰國、香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡與澳門。

數據也顯示，台灣旅客平均飛行時間約3.7小時，低於全球平均4.63小時，反映對「飛行時間短」旅遊型態的明確偏好，「高頻快閃」已成為主流。從年齡結構來看，千禧世代占47%、Z世代占26%，為出境旅遊主力，X世代則占24%，顯示旅遊市場明顯年輕化，旅遊內容也由「走馬看花」轉向重視深度體驗。

▲▼沖繩叢林樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沖繩叢林樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

在「Trip.Best」旅遊指南排行榜中，香港迪士尼樂園、日本環球影城與東京迪士尼系列仍居台灣旅客最愛景點前段班，顯示大型主題樂園的跨世代吸引力。值得注意的是，韓國釜山與日本沖繩相關景點表現亮眼，釜山海雲台藍線公園、明洞商圈訂單與瀏覽量成長數倍，沖繩景點訂單量年增幅更超過1600%。

住宿選擇上，台灣旅客偏好設計感飯店，占比達8%，高於其他亞洲主要市場。國旅部分，台中與南投瀏覽量年增幅分別達126%與220%，成為成長最快地區。

國際旅客入境數據，台北、高雄、新北、台中與宜蘭最受歡迎，行程集中於交通便利的指標城市，並以台北為核心向中南部延伸，顯示國際旅客對台灣城市旅遊與生活風格體驗的高度興趣。

