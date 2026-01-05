台中新開幕餐廳「所SUO」揉合台式靈魂　花雕豬、烏魚子入麵

▲尊鴻餐飲集團於台中西區推出全新品牌「所SUO」，以現代義大利麵為核心。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中勤美商圈再添美食地標！旗下擁有「HUN混」、「JAI宅」、「杉SHAN」等超人氣品牌的尊鴻餐飲集團，於台中西區推出全新品牌「所SUO」，該品牌以「現代義大利麵」為核心，大膽將台式靈魂如花雕酒、烏魚子、脆皮五花豬融入義大利料理，打造出兼具藝術美感與味覺衝擊的全新食尚空間。

▲「所SUO」選用大地色系作為視覺主軸。（圖／業者提供）

「大地色系＋勃艮第紅」打造秩序美感

為了體現品牌對生活美學的堅持，「所SUO」邀請國際知名設計團隊「艾洛設計（AURORA DESIGN）」親自操刀，由90後傑出設計師楊雪婉以「現代簡約與溫暖秩序」為靈感。

空間設計上，選用大地色系作為視覺主軸，並巧妙融合木質肌理與工業風水泥質感，呈現自然與現代的完美平衡。亮點在於空間中點綴的「勃艮第紅」卡座，搭配復古金屬燈具，營造出既放鬆又不失質感的用餐氛圍，讓顧客走進店內便能放慢步調，沉浸在美學場域中。

▲現刨烏魚子．海味炸吻仔魚扁麵。（圖／記者黃士原攝）

台味花雕豬、烏魚子與義麵的「靈魂碰撞」

「所SUO」主打將熟悉的台式香氣提取，拆解其中的酸、香、辣，再與專業義式烹飪工藝揉合。以下為5款推薦餐點。「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵（385元）」將牛肋、牛肚與牛筋等食材，透過牛肋汁與奶油慢火細煨，再讓香氣滲透麵體。糯米椒與乾辣椒交織出清爽辛香，最後由酸奶醬點綴出靈魂酸度，層次感分明。

「現刨烏魚子．海味炸吻仔魚扁麵（330元）」以干貝魚湯為底韻，酥炸吻仔魚的焦香與現刨烏魚子的鹹鮮相互映襯，最後滴入九層塔油帶出草本芳香。「法式焦糖洋蔥．蛤蜊雞湯燉飯（350元）」用慢火炒製的焦糖洋蔥與蛤蜊雞湯交織出甘甜，佐以奶油與乾酪，賦予絲滑圓潤的口感。

▲花雕酒漬奶油起司燉豚。（圖／記者黃士原攝）

「花雕酒漬奶油起司燉豚（350元）」以花雕酒醃漬的梅花豬肉，有著酒香、奶香、醋香3層風味。「油潑辣籽爆香魷魚（250元）」以油潑辣籽與花椒勾勒出麻辣香氣，再加入「爆米香」增添脆度，最後以檸檬的酸味來收尾。

▲白花椰佐優格乾酪醬。

▲西西里檸香．慢熬鮮蝦燉飯。（圖／記者黃士原攝）

▲炙烤黑糖布蕾無花果沙拉。（圖／記者黃士原攝）

跨界藝術共生

「所SUO」的藍圖不止於餐飲，未來將持續探索生活的美學邊界，預計定期推出主題不同的藝術限定餐食與潮流聯名計畫，讓這裡不僅有特製麵包及輕量Café文化，更有充滿生命力的周邊禮盒。

▲路易莎集團新品牌「白霧時光」占地超過200坪。（圖／記者黃士原攝）

另外，迎接品牌即將邁入20周年，路易莎集團推出全新時尚風格餐飲品牌「白霧時光」，占地超過200坪的空間裡，將咖啡生活串聯複合飲食，提供現烤麵包、披薩，以及數十款輕食，從早午餐、義大利麵到豬肋排與牛排都有，提供消費者全日餐飲生活體驗。

▲早午餐「日出」。（圖／記者黃士原攝）

不同於大眾對過往咖啡館的既定印象，「白霧時光」想要營造一種更自由、更有層次的全新體驗，除了餐桌區域（用餐有限時）外，大部分自由區域設置高低階梯座位，重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落，彼此互不干擾，卻能共享生活節奏。