獨／5家飯店Buffet漲價！栢麗廳平日貴100元　彩匯最高漲280元

▲栢麗廳1/1起漲價。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

因應食材、人力及整體營運成本持續攀升，除了饗賓集團5大吃到飽品牌，5家飯店Buffet也在元旦漲價，其中晶華栢麗廳平日餐價上調100元，君悅凱菲屋平假日午餐調漲100元，台北美福飯店則是全餐期調整，最高貴280元。

晶華酒店栢麗廳

晶華酒店栢麗廳為持續維持餐飲品質並因應整體成本上漲，1月1日起調整平日餐價，周一至周五午餐從1580元漲到1680元，下午茶從1080元漲到1180元，周一至周四晚餐從1680元漲到1780元，漲幅為100元。周五晚餐及假日全天維持原價。

▲君悅酒店凱菲屋1/1起調整了午餐價格。（圖／君悅酒店提供）

君悅酒店凱菲屋、彩日本料理

君悅酒店凱菲屋調整了午餐價格，周一至周五從1680元漲到1780元，周六、周日及國定假日從1980元漲到2080元，漲幅為100元。彩日本料理周一至周五從1480元漲到1580元，周六、周日及國定假日從1680元漲到1780元。

老爺酒店Le Café 咖啡廳



老爺酒店Le Café 咖啡廳除了平日下午茶維持原價，其他餐期上漲100元至200元。周一至周五午餐從1380元漲到1580元，周一至周四晚餐從1480元漲到1580元，周五晚餐從1580元漲到1780元。周六、周日及國定假日午餐、晚餐從1580元漲到1780元，下午茶980元漲到1080元。

▲美福大飯店彩匯自助餐廳各餐期價格上漲30元至280元。（圖／台北美福大飯店提供）

美福大飯店彩匯自助餐廳

美福大飯店表示，因應食材、人力及整體營運成本持續攀升，為反映成本，不得不調整價格，彩匯自助餐廳各餐期價格上漲30元至280元，平日與假日早餐從860元漲到890元，周一至周五午餐從1600元漲到1680元，晚餐從1900元漲到2080元。周五及假日下午茶從1200元漲到1380元；周六、周日午餐從1800元漲到2080元，晚餐則從2000元漲到2280元。