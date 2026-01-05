COLD STONE推草莓巴斯克、可麗露冰淇淋　限時第2件10元

▲COLD STONE推出2款全新甜點系冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE推出全新冰淇淋，有鹹甜草莓巴斯克冰淇淋、苦甜可麗露風味冰淇淋，並分別加入酥脆餅乾、蛋糕等配料，1月9日至3月5日限時販售。

▲可麗露戀曲（左）、草莓巴斯克（右）。

▲2款冰品皆放上甜點點綴。

「草莓巴斯克」把帶有微鹹乳酪的巴斯克蛋糕結合冰淇淋製成全新草莓巴斯克蛋糕風味冰淇淋，再拌入草莓、酥脆餅乾，最後放上草莓巴斯克蛋糕增添口感；「可麗露戀曲」則以全新苦甜可麗露風味冰淇淋做為基底，搭配酥脆餅乾、鬆軟蛋糕，頂部放上mini可麗露，神還原可麗露獨特風味與外型。

歡慶新品上市，COLD STONE直營門市1月9日、11日限定2天可享「中杯以上含桶裝冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸冰淇淋第2件50元」，不含脆餅並以價低者為優惠品項；1月10日酷聖石日則推「中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件10元」，不含脆餅及桶裝並以價低者為優惠品項。

▲CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」升級回歸。

另外，CREMIA冬季限定「甘王草莓冰淇淋」升級回歸熱賣中，選用日本福岡縣「甘王草莓」，比起一般草莓更大顆飽滿，口感酸甜多汁，加入北海道牛乳及鮮奶油製成濃醇霜淇淋，每支售價150元，並推出全新「草莓蘭朵夏餅杯」提供搭配，是以法式經典貓舌餅Langue de Chat為靈感製成。