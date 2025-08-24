第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場　超過50家品牌齊聚台北圓山花博

▲臺虎啜飲室大安特製漢堡。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

漢堡控注意！第2屆「漢堡嘉年華」8月30日於台北圓山花博廣場登場，集結超過50家品牌，從街頭餐車、炭火煙燻烤爐到星級飯店品牌都有，讓饕客們一次吃過癮，今年再加碼邀請各式異國風味的冰品、甜點和飲料，讓饕客邊吃邊消暑。

8月30日起連兩天登場的「漢堡嘉年華」，集結超過50家品牌，網羅台北人氣品牌The Oasis 綠洲、週末炸雞俱樂部、ABV Bar & Kitchen、IG打卡名店的春日糖餅、Parko Parco牛肚包等多家漢堡名店。餐廳品牌則帶來不同菜色，像是老井極上燒肉推出特製漢堡排，貳樓餐飲集團也首次出攤帶來市集限定創意漢堡。

▲Semi Club分號俱樂部的「熔岩漢堡排三明治」。（圖／業者提供）

嘻哈掛保證的SKRABUR黑膠漢堡，帶來全黑竹炭漢堡與街頭藝術結合；Semi Club分號俱樂部推出超浮誇「熔岩漢堡排三明治」，打卡畫面超吸睛，堪稱台北最時髦的早午餐漢堡代表。還有以時尚品牌為靈感的漢堡世家Burgerciaga、bark.Q黑皮德州煙燻燒烤、屠夫漢堡等。

▲寒舍艾美酒店「Tipsy Sparrow」的漢堡。（圖／業者提供）

除了名店以外，這次主辦單位還把飯店主廚們都帶來做漢堡挑戰賽，寒舍艾美酒店旗下新品牌「TIPSY Sparrow」，由米其林主廚與冠軍調酒師聯手詮釋美法菜系精緻料理，首次出攤就推出了店內不販售、僅此兩天的「米其林級蔬食漢堡」，使用「未來肉」詮釋漢堡與餐飲的全新可能性。

▲君悅酒店「酸菜牛肉麵起司漢堡」（左）與屠夫漢堡（右）。（圖／業者提供）

君悅酒店主廚把Cheers經典不敗的「雙寶牛肉麵」直接轉化，推出期間限定漢堡，使用台灣本地牛筋與牛腱，經蔥、薑、蒜爆香後，加入特製香料慢火細燉3小時，直至牛筋彈潤、牛腱軟嫩，醬香濃郁入味。外層選用布里歐麵包，內餡層層堆疊，還加上手炒酸菜提鮮解膩，搭配香煎美國手打牛肉漢堡排，還有特製辣豆瓣美乃滋增添台味辣韻。

▲老井極上燒肉漢堡排。（圖／業者提供）

說到漢堡餐車，希臘烤肉卷專賣的「柯基倚肉希臘餐車」絕對不能缺席，更有今年首次參展的「sunburn.」、一台從山到海的餐酒車，帶來以職人手工製作的歐式煎腸熱狗堡。以可可為主題的餐車品牌「巧克熊」，特別推出市集限定口味松露奶奶。

除了美味漢堡之外，現場好康活動也不能錯過，只要在社群媒體上打卡上傳活動照片，並按讚台市商業處粉專，就能立刻換取「漢堡嘉年華50元市集折價券」；現場購買餐點，還能再加碼帶走1個限量漢堡造型小夾。

▲高雄雄嗨調酒節9月13日至14日在愛河畔登場。（圖／取自高雄旅遊網）

另外，「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13日至14日在愛河畔登場，今年活動規模升級，集結逾70家風格酒吧、餐酒館與創意餐飲品牌，不僅邀請來自台北、台南及高雄3家入選「2025年亞洲百大酒吧」店家，更首度邀請日本頂尖調酒大師現場獻技交流，活動全區皆免費入場。

▲高雄雄嗨調酒節也網羅逾25家知名餐飲與餐車品牌，提供各式餐點。（圖／取自高雄旅遊網）

除了特色調酒，活動網羅逾25家知名餐飲與餐車品牌，從經典台味到創意料理一次滿足，包括南台灣人氣居酒屋「焼肉SHOJO」、歷史悠久的香腸品牌「黑橋牌」、鐵道人氣冰品「SNOW雪諾義式冰淇淋」、夏日必備「伯公仔綠豆蒜與傳統養生飲品」，以及手作漢堡、白糖粿、起司章魚燒、風味串燒、綿密雞蛋糕等美食。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。