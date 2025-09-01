礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡　京都風懷舊小店隱身巷弄

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

宜蘭總是充滿驚喜，尤其是那些藏身在角落的小咖啡館，大多數人總是被網美風的裝潢吸引，但如果願意稍微偏離主路，深入巷弄之中，常常會遇見一些更有溫度、更有故事的小店，而「珈琲方島」就是這樣的存在。外觀低調，甚至有些與周遭的鐵皮建築格格不入，夾在兩棟毫不起眼的房子之間，反而更顯得獨特。

交通方式

▲距離礁溪火車站步行7分鐘，鄰近湯圍溝公園與奕順軒；周末夜間營業適合搭配夜市或溫泉之旅。

環境

走進木門那刻，時間彷彿也跟著慢了下來，簡潔的日式風格空間裡，飄著淡淡的咖啡香與木質氣息。沒有多餘的裝飾，只有手沖的水聲、咖啡師專注的身影，以及幾位旅人安靜地享受著眼前的甜點與飲品。空間中的「留白美學」——沒有過多擁擠的裝飾，每一處擺設都像是經過精心挑選，木質桌椅搭配白牆與自然光線，讓人彷彿置身京都的老屋裡。

吧台設計是整間咖啡館的視覺焦點，虹吸壺、磨豆機與濾杯器具陳列整齊，形成一種職人工具台般的美感。當虹吸壺升溫，氣泡與香氣在玻璃容器中翻騰，這段過程吸引每位來客駐足。

店內備有自助飲水與濾掛包、咖啡豆販售區，濾掛包標示豆種與風味輪，包裝素雅，常見旅人購作紀念帶走。點單與沖煮均在吧台完成，無號碼牌與震動器，一切都以對話與互信為基礎，由店主親自遞送，顯現「咖啡是對話」這一理念。

餐點介紹

餐飲選項簡而精，每日供應一至兩款自製甜點，搭配數款單品咖啡與果實酒，無任何花俏品項，主打風味純粹與呈現誠意。

耶加雪菲 果丁丁（230元）

耶加雪菲屬於衣索比亞經典豆種，果丁丁（Gedeb G1）為其中品質極佳的批次。選用淺焙、水洗處理，透過虹吸壺方式沖煮，呈現出清新柑橘香氣、白花調與莓果風味。入口明亮而不刺舌，尾韻乾淨無雜感，冷卻後轉為葡萄柚皮與果乾香氣，風味層層展開。虹吸壺的物理真空萃取方式，強調精準加熱與完整釋放香氣特質，讓這款耶加雪菲不只是好喝，更能喝出節奏與變化，是淺焙單品中的上乘表現。

伯爵磅蛋糕（120元／片）

搭配的伯爵磅蛋糕外層帶有微微焦香，切面鬆軟濕潤。香氣以奶油為底，佛手柑茶香貫穿其中，茶香不浮誇，卻於咀嚼過程中逐漸浮現。店家選用有機伯爵茶葉與北海道奶油，不加糖霜、不額外裝飾，強調本味與質地。口感不乾不膩，是那種即使單吃也能輕鬆完食的好磅蛋糕。與耶加雪菲的清亮酸香一搭一唱，形成酸香與奶香交錯的美味節奏。

珈琲 方島 Coffee Fangdao

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段90巷2－1號之2

營業時間：平日 11：00－17：30／周六、日 11：00－17：30、18：30－21：00（周三休息）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

