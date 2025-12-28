北海道唯一不凍湖旅遊指南　參拜冰雪神殿、漫遊百年鐵橋

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者蘇相云

冬天的支笏湖，沒有喧囂，也沒有打擾，安靜，比想像中更安靜。偌大的北海道曠野森林靜止著，只有湖面仍緩緩流動，連水波拍打岸邊的聲音都壓低了音量，如果你嚮往的旅行不是打卡與喧鬧，而是一場靜靜聽見雪落水聲的對話，那麼支笏湖的冬天，一定會讓你相信，安靜也是風景的一種。

水的侘寂哲學

在日式美學中，「侘寂」是對不完美的包容，是對不確定的無聲接受，而支笏湖的冬天，正是這種侘寂的具體化。不絢爛奪目，而是低調、寂靜、耐心等待你靠近。走在湖畔，不知不覺就沉入當下，感受時間緩慢流過的軌跡，進入一種內在靜觀的禪意狀態，即便沒有安排好的體驗劇本，也沒有必拍的打卡角度，卻每個角落都不願放過，輕輕地探索著，靜靜地思索著。

日本最清澈、安靜的湖泊之一

隨著冬季氣溫驟降，支笏湖區彷彿進入另一場沉靜的夢境，擁有全日本最純淨的水質，長年以來被評為日本水質最佳的湖泊之一，支笏湖其一是沒有大型河流流入，湖水主要來自地下湧泉和降水，其二湖泊深度極深，水質交換慢，但水體非常穩定，其三則是湖泊周圍沒有大規模的都市開發，因此污染極低。

支笏洞爺國立公園

1949年，洞爺湖、支笏湖、羊蹄山、登別、定山溪一同劃入支笏洞爺國立公園，孕育出火山、火口湖、森林與溫泉交錯的自然景觀。其中，洞爺湖以熱鬧的溫泉街、旅館、足湯與慶典活動成為家庭與團體的度假勝地；相較之下，支笏湖則保留低度商業化氛圍，旅館與店家稀少，取而代之的是原始步道與生態中心，靜謐孤寂，適合喜愛獨旅、攝影或深度親近自然的人們，在騎馬、釣魚、潛水或露營中體驗屬於自己的寧靜天地。

支笏湖

從JR千歲車站西口4號巴士站搭乘前往支笏湖的空4巴士，約45分鐘後便抵達支笏湖溫泉街。支笏湖位於支笏洞爺國立公園內，是北海道唯一不凍湖，也是火山崩塌形成的破火山口湖，四周環繞惠庭岳、風不死岳與樽前山等火山群峰，以清澈深藍的湖水「支笏湖藍」聞名，並被譽為日本最潔淨的湖泊之一。平日遊人稀少，溫泉旅館、小型咖啡店、土產店與湖邊步道點綴其間，沿著步道漫步，彷彿來到隱世桃源，鳥鳴、水波與偶爾經過的攝影師，共同編織出一曲靜謐而和諧的自然樂章。

支笏湖慢旅行五景

支笏湖的經營理念是堅持以低商業開發策略吸引觀光客，即便是巴士班次和起訖車站，都顯得零星與低頻率，並透過保留自然原貌，讓旅人親身體驗湖水與感受自然環境的變化，漫步其中的人往往會驚呼，這世界原來彼此默契十足，誰都不想擾動這份靜謐。

支笏湖湖畔園地

這是一片緊鄰湖水的開放空間，木棧道、觀景平台、露天長椅，以及完全被白雪覆蓋的湖畔草坪，多數人通常對支笏湖的認識，來自冬季湖面不結冰、不結凍與湖水極度清澈的特性，我向前一看，湖水確實清澈得驚人，就連湖底的圓潤石頭，都能一顆顆清楚描繪它的色調與形狀，湖面則映照周圍的惠庭岳與樽前山，湖心毫無波瀾，四周圍安靜得彷彿時間都停止了流動，有一些不怕冷的人，正在慢悠悠地散步著，靜靜感受湖面的微風。

支笏湖神社

支笏湖神社是一個隱藏湖畔森林之間的神秘場所，供奉著山神和水神，儘管不大，卻是支笏湖地區的守護神，神社參道覆滿白雪，石燈籠與木製拜殿在積雪中顯得莊嚴靜謐，彷彿一座遺世獨立的冰雪神殿，參拜過後，站在鳥居這側向湖景望去，雲霧繚繞的支笏湖景色更顯神秘，是一個感受自然能量的絕佳地點。

支笏湖自然中心

支笏湖展望台

▲本想朝著湖畔制高點的支笏湖展望台走去，沒想到登山步道被厚厚的積雪覆蓋，繼而轉向湖畔步道盡頭的支笏湖親水公園。

山線鐵橋

紅色的山線鐵橋橫跨於湖邊，是北海道明治時期開拓時的歷史遺跡，承載著昔日運輸木材的記憶軌跡，如今紅色鐵橋已停止使用，成為一處攝影勝地，特別是冬季時，紅橋覆蓋白雪，與湖面倒影交相輝映，猶如一幅活靈活現的水墨畫。

支笏湖親水公園

親水公園的湖畔步道沿湖而建，鋪設平緩的石板坡道供人漫步至水邊，近距離觸碰湖水的透徹與冰涼，或許是因為積雪過多，走過來的人少之又少，我深吸一口氣，清冷的空氣讓肺部瞬間清醒過來，在這兒坐了許久，湖畔隨著光線變化閃爍著不同的色澤，一股獨享湖泊景致的喜悅油然而生。

後記

走在湖畔，我不禁想起人與自然的關係，我們總是用自己的步調解讀世界，卻忘了自然本身就是一種語言，無須過多修飾，無須填補空白。冬天的支笏湖，正是如此純粹地呈現一種空白與靜止的美，讓人不自覺沉浸在當下，卻也象徵著堅韌、純粹與永恆的流動，這一刻，我的思緒被攫住了，自然界的某些事物，或許比人類更倔強，也更自由。

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

