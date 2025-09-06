忘憂咖啡廳藏身埔里山林！樓中樓大空間享受日式「重箱」早午餐

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

好久沒有來介紹中部旅遊景點了！這次來朝聖的是在2024年全新開幕、搖身一變成為中台灣旅遊新亮點的「日月町複合式商場 Hizuki Town」，園區集結了許多在地與創新品牌，還有一間全台唯一以咖啡廳為定位的「WIRED CAFE 南投日月町店」，不僅有獨特的日式料理、早午餐、下午茶，近期也推出了全新的日月町限定「重箱系列」套餐，光看照片就讓我食指大動了！

用餐空間

▲店家位於主建築物的二樓，還有兩層樓的樓中樓空間，整體設計帶有濃濃的日系簡約感，環境舒適又寬敞。

▲這次用餐坐的是二樓的空間，整體非常愜意舒適，不難想像，如果是假日加上好天氣，這裡用餐時段應該是一位難求喔！

用餐規則說明

採用掃碼點餐的方式，每人低消200元，平日不限用餐時間，假日則限時90分鐘，很貼心的是，他們的飲品跟甜點也可以選擇要餐前先上還是後上喔！

▲餐具跟備品區也放在二樓的角落，採自助式的體驗，別忘了吃完要自己拿去回收台喔。

重箱系列套餐

從去年開幕以來，就主打一款「重箱系列套餐」，我先前一直不懂什麼叫「重箱」，後來一查才知道這其實是一種日本傳統漆器，過去多用於天皇接待貴賓，店家特別引進這樣的概念，把客人的餐點放進裡面，就是希望來日月町放鬆的旅客也能感受到一份尊榮與誠意。我自己是覺得，把那個瓷器一層層打開來時，好像在解除封印或是像在拆禮物一樣，有滿滿的儀式感！

鮭魚紙包燒早午餐

▲這次我來吃的是重箱系列全新推出的人氣餐點「鮭魚紙包燒早午餐」。

每層都是不同滋味

第一層是清爽的蔬果沙拉搭配優格醬、西班牙烘蛋與醃漬蔬菜，開胃又健康。第二層則是口感鮮嫩的鮭魚，用紙包起來的方式呈現，搭配烤蔬菜與靈魂醬汁，可以完整吃得出蔬菜的自然甜味跟鮭魚的鮮美。

丹麥法式吐司

由於這款套餐沒有主食，店家特別讓客人選兩種吐司，分別是低麩質的米吐司以及丹麥法式吐司，我原本想選米吐司，但被告知已賣完，只好改選丹麥法式吐司，幸好也不錯吃！酥香外皮搭配扎實麵包體，與鮭魚一起吃，意外成為美味搭配。

雞腿蔬菜湯咖哩

另一款同樣有滿滿日式風情的料理，就屬這道雞腿蔬菜湯咖哩了！菜單上寫說這款湯咖哩是來自北海道，與一般濃稠咖哩不同，北海道的湯咖哩是以「湯」為主，且會加入許多辛香料。但我吃完是覺得，這款雞腿蔬菜湯咖哩並沒有太多的辛香料調味，以蔬菜熬製的湯底，口感更偏向台灣大眾都可接受，更清爽順口且香氣十足。

▲看看這口嫩煎雞腿肉，鮮嫩肉汁搭配大量蔬菜，是道好吃又營養的餐點，夏天吃也無負擔！

西瓜果昔

由於我點的是套餐，飲料我選了這款看起來好拍又好喝的夏日限定必點！使用新鮮西瓜與牛奶打製，顏色粉嫩自然，甜度適中，清涼解渴又有少女心滿滿的視覺感。

抹茶黑糖果昔

▲另外一款抹茶黑糖果昔，則是使用了「抹茶＋黑糖＋香蕉」這款讓人意想不到的創意組合。

▲飲品頂層再撒上黃豆粉，口感香濃中帶有清新果香，絕對是抹茶控不能錯過的一款特調飲品。

季節芒果甜甜圈

同樣是最近最新推出的甜品！使用日本麵粉手作的甜甜圈體，口感Q彈不油膩，內餡擠入濃郁的芒果卡士達與新鮮芒果，外層再放上一層新鮮芒果與芒果淋醬，給人滿滿的芒果大平台！

▲搭配香草冰淇淋一起吃，冰涼香甜，口感超有層次，如果喜歡甜甜圈又愛芒果，點這款絕對沒錯！

WIRED CAFE 南投日月町店

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235之8號

營業時間：09：00－18：00

