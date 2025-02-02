台中大坑九號夜市開箱！首推舒芙蕾綜合蛋堡青蔥＋滿滿起司狂牽絲

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者柯珮萱

台中北屯又有全新景點！那就是全台第一家下午就能逛的超chill夜市「大坑九號夜市」，不僅夜市有結合活動表演，還有限定版的巨無霸美食，儼然是台中大坑的新地標！華少非常推薦大家如果有去大坑爬山，不妨來個大坑景點一日遊，下山就可以來這個夜市走一走！

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大坑九號夜市周邊環境

2025年最新登場的大坑九號夜市位於台中大坑9號步道附近，已成為台中必訪的夜市新地標，從市區延著文心路接東山路一路直行，還沒到紙箱王創意園區就可看到，夜市對面還有個超大的免費停車場跟諸多機車位，讓遊客無論開車或騎車都能輕鬆到訪，交通可以說是非常方便！

大坑九號夜市營業時間

從周三到周日每天都有，非常適合來個大坑一日遊跟愛好爬山的登山客，想像著白天爬山健行，晚上來逛夜市，能一次滿足運動與美食的享受。

大坑九號夜市內部環境

九號夜市雖然腹地不大，但擁有非常完善的規劃，包括公共廁所、垃圾回收區，還有室內的露營區，最特別的是，這家夜市共有近80個攤位，每一攤都絕無重複，涵蓋各式經典的夜市美食跟創意小吃，其他如遊戲攤位以及雜貨選物等，種類多元且多樣化，稱得上是夜市地小但五臟俱全。

▲特別的是，這個夜市還設有舞台表演區，不定時會舉辦的表演跟活動，民眾可以坐在露營風格的休息桌椅區，一邊用餐一邊欣賞表演，感受放鬆的chill氛圍。

大坑九號夜市－九大限定必吃美食

▲聯名推出了九大限定款的必吃美食，以下就來介紹這些超浮誇、超巨大的創意料理。

巨無霸燒烤（G1）

▲位於夜市一走進來就看到的巨無霸燒烤，主打全長45公分的超長大肉串，串上多種肉品，香氣十足，讓人忍不住想邊走邊吃。

▲調料口味方面，他們家的選擇性也非常豐富，包括黑胡椒、檸檬、辣味、椒鹽、椒麻、孜然等，應有盡有。

▲肉品選擇方面，因為都是主打45cm的巨無霸肉串，所以價格相比坊間夜市來得稍稍貴了一些。

▲我個人覺得很特別的是他們家還有烤章魚腳，是一款長度約30公分的海鮮串，肉質緊嫩Q彈，喜愛吃海鮮類的朋友絕對不可錯過。

海鮮粥（G6）

▲這家名為り味館的店，有一款超狂的巨無霸大碗公爆料海鮮粥，拿一個大碗公，用7種食材狠狠的堆疊在一起，層層風味造就一款霸王系美食。

霸王粥的七種食材

▲分別是蛤蜊、肉絲、虱目魚肚、干貝、扇貝、小花枝、蝦子，看著老闆娘一樣一樣的把食材鋪疊上去，宛如眾星拱月一般，光看就讓人食指大動。

▲最後再撒上點蔥花跟胡椒點綴提味，一款碗超狂的巨無霸海鮮粥就此誕生。

劉記噴水香腸（B7）

▲再來跟大家介紹這款咬下去會噴汁的香腸攤，3串香腸串在一起是否超浮誇。

▲老闆說這些香腸都是他們一根一根自己灌的，口感跟別人家的絕對不同。

▲再更近一點看，確實可以看到每一根香腸的肉質肥瘦比例都很均勻，手工的精髓跟功夫都藏在細節裡。

▲放在烤台上的時候真的讓人猛流口水只能說，這款45公分的超長噴水香腸，愛吃香腸的你，絕對絕對不能錯過。

來客牛排（H2）

▲說到夜市怎麼能沒有牛排呢？這家來客牛排外表看起來不起眼，跟一般夜市的牛排並無二異，但其實他們有一款超狂的35oz牛排。

▲這款牛排絕對是真正的巨無霸牛排，未調理前就已經讓我們看得瞠目結舌。

▲牛排煎烤過後，攤開平放完全把麵條給覆蓋住，甚至連鐵板都快放不下，肉食系動物絕對要吃爆。

▲換一個角度看，視覺效果更加驚人，醬料上可以選擇搭配黑胡椒醬、蘑菇醬或綜合醬，各有不同的風味。

馬德牛吉拿棒（A12）

口感我不敢說有多特別，但口味方面他們真的是選擇性非常多元，糖粉有9種口味，外加Nutella跟煉乳的沾醬，合共多達11種選擇，絕對能找到你的心之所好。

▲接下來介紹來自西班牙的小點心，近幾年在夜市越來越流行的吉拿棒。

▲老闆說他們家的吉拿棒跟別家不同之處，在於他們的麵團是純手工，口感上與機器壓的有顯著不同。

▲全長45公分的超長吉拿棒，外酥內軟，每一口都是幸福的滋味。

菓寶家糖葫蘆（C13）

菓寶家的糖葫蘆，都是用新鮮水果搭配純白糖手工製作而成，種類多元，包括番茄、白葡萄、紅草莓，白草莓、甚至不定時還有蘋果跟小黃瓜的口味，是神奇又絕妙的搭配！

▲10顆草莓組合而成的超長草莓糖葫蘆，全長45公分，不管是拍照打卡還是分食品嚐都非常適合。

何呷韓國煎餅（B9）

▲這間何呷韓國煎餅除了有販售海鮮煎餅、韓式泡菜煎餅、綜合蔬菜煎餅，還有一款8吋的巨無霸煎餅，要價僅僅195元。

▲老闆在專心煎烤時，我注意到了他身後的滿滿食材，基本上就是這款巨無霸海鮮煎餅的配料，滿滿的魷魚、蝦仁、干貝跟泡菜，也是這款煎餅口味層次豐富的關鍵。

▲酥香四溢的餅皮，插上韓國國旗後，對著店招牌拍照打卡，宛如置身韓國街頭。

吃貨手作雞蛋糕（C7）

上面介紹過巨無霸的香腸，現在來介紹一款45公分長的串串雞蛋糕，可以選擇包餡或無內餡，餡料選擇包括巧克力、卡士達、拉斯起司、黑糖麻糬，甚至連熱狗都可以放進去。

▲這款串串雞蛋糕同樣是9號夜市限定，每份5顆，口味不能混搭。



▲貓頭鷹造型的雞蛋糕，串成一串排排站，光看是不是就覺得萌度爆表。

張記蔥蛋堡（G2）

▲這家張記蔥蛋堡同樣在入口不遠處，就在巨無霸燒烤的正隔壁，主打的舒芙蕾綜合蛋堡絕對是九號夜市必吃款。

餐點共有5種選擇（價格都落在55元或65元這兩種）

▲值得一提的是，這家店的菜單還貼心地寫上英文，讓外國遊客也能知道自己吃了什麼，算是這間夜市攤販獨有的小巧思。

▲在煎台的一旁，放了滿滿的三星蔥，必須說，能在台中吃到三星蔥真的是很屌，而且價格一點也不貴。

▲餐點因為現點現做，需要等待一會兒時間，看著老闆在製作時，煎台上的蛋堡體逐漸膨脹成型，真的是一個很療癒的過程。

▲來看看這款舒芙蕾綜合蛋堡有多會牽絲，使用全熟蛋、三星蔥、起司、培根的絕妙搭配，只能說，現點現做的美味等再久都絕對值得。

遊樂設施

來到夜市怎麼能不玩樂，這裡的遊樂設施也是一個都不少！先來看幾款博奕性質的攤位，像是打彈珠、麻將賓果之類。此外，射飛鏢、套圈圈、子彈射擊等也應有盡有。

大坑九號夜市的評論

先前2024年底在試營運時，很多網友就有留言說這個夜市其實並不好逛，佔地很小，攤位數不多等等的網路負面評價，甚至用自己對某些攤位的私人感受去批評整間夜市，對此，我個人是覺得有點過於嚴苛。

整體心得

這間夜市的腹地不大是事實，但卻有走出自己的藍海之路，光是80個攤位沒有販售相同種類的餐點這件事，就值得被大力稱讚，更遑論結合活動表演，還安排座位區跟露營區供遊客休憩，有獨家限定的夜市美食，甚至連停車都是免費，種種好處都不用再多說。

而對於食物的味道跟夜市整體評價，就如同最近很紅的節目「夜市王」的名言，建議大家不用再被網路言論左右，反而可以親自來體驗一趟，畢竟「好不好吃，你說了算！」

大坑九號夜市

地址：台中市北屯區東山路一段383號

營業時間：17：00－12：00（周一、二公休）

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