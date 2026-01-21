日本Hello Kitty新幹線5月結束行駛　台灣人用JR Pass就能搭

▲日本Hello Kitty新幹線將於5月17日停駛。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

凱蒂貓迷注意了！JR西日本宣布，「Hello Kitty新幹線」只行駛到今年5月17日為止，並公布今年1月至5月行駛時刻表，同時從即日起推出一系列閉幕活動。台灣旅客若想搭乘，只要持有「JR關西廣域鐵路周遊券」，可透過售票機事先劃位搭乘「新大阪－岡山」區間。

Hello Kitty新幹線從2018年開始行駛以來，一直都是許多鐵道迷搶拍對象，粉色蝴蝶結塗裝車身外觀，不僅成為西日本至九州最美的移動風景，車上也提供一系列與列車行經的縣市相關的特色體驗。

▲▼Hello Kitty新幹線從外觀到車廂內都有滿滿凱蒂貓元素。（圖／記者蔡玟君攝）

例如在列車可以找到代表行經路線各縣特色設計的造型Hello Kitty，座椅頭枕也是Kitty造型，甚至地板也成為療癒的粉色。在1號車廂則設計成周邊商店、拍照打卡區，讓旅客在乘車同時也能買得過癮。

▲▼1號車廂是拍照打卡和周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

如今Hello Kitty新幹線即將於5月下台一鞠躬，即日起JR西日本也推出盛大的閉幕活動，如在列車的1號車廂設有留言板，讓粉絲留下搭乘回憶，乘車時會贈送車內限定貼紙當禮物，還有特別設計的拍照打卡裝置。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）