出示SUPER JUNIOR高雄演唱會門票享優惠　高雄洲際4餐廳85折

▲吃得到日本傳統「藁燒」料理　高雄洲際日式餐廳晚上還有光雕投影 。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄洲際WA-RA日式餐廳。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

韓團SUPER JUNIOR 20周年世界巡演將於1月23日至25日於高雄登場，高雄洲際酒店推出應援優惠，只要出示高雄場實體門票，館內4家餐廳套餐與單點都能享有85折。

韓團SUPER JUNIOR 20周年世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》，將於1月23日至25日於高雄登場，高雄洲際酒店應援計畫，首先是持高雄場實體門票，前往SEEDS大地義式餐廳、HAWKER好客南洋餐廳、WA-RA日式餐廳、湛露中餐廳，皆享套餐與單點85折優惠。

▲Delicatesse洲際烘焙坊限定推出「海洋橙花檸檬蛋糕」。（圖／高雄洲際提供）

▲Delicatesse洲際烘焙坊限定推出「海洋橙花檸檬蛋糕」。（圖／高雄洲際提供）

高雄洲際酒店 Delicatesse 烘焙坊特別推出期間限定「海洋橙花檸檬蛋糕」，將SUPER JUNIOR專屬應援色結合海洋意象，以寶藍色鏡面淋面優雅呈現。內餡選用空氣感十足的輕盈慕斯，與細膩的檸檬橙花風味優雅交織。

1月23日至25日期間，持門票於BL.T33大廳酒吧用餐，就送專屬應援特調2選1。

▲六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出新春餐飲優惠。（圖／六福萬怡酒店提供）

▲六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出新春餐飲優惠。（圖／六福萬怡酒店提供）

另外，迎接馬年新春，六福萬怡酒店推出新春餐飲優惠，館內敘日全日餐廳即日起至2月12日，在官方Facebook粉絲專頁上的指定貼文「按讚＋分享」即享雙人優惠價，午晚餐期75折起，下午茶77折。（周一至周四午晚餐、週五午餐2,600元，周五晚餐、周六/日3,200元，周五下午茶1,666元，假日下午茶1,836元）

