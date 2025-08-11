米其林必比登完整名單明公布　全台10家新入榜潛力店家搶先看

▲蘇來傳開業至今已有70年。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

米其林指南將於明天公布必比登推介完整名單，由於在這之前，米其林今年1月至7月，每月都公布多間新入選餐廳，他們可能後續獲得星級、綠星及必比登等肯定，以下就根據官方定義，挑選出10家必比登推介潛力店家。

什麼是新入選餐廳？這是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，他們有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

米其林指南對於必比登推介定義，則是以合理價格提供3道菜美食的餐廳，店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用，一家必比登推介餐廳，以合理的價格卻吃得豐盛，也會帶給客人十足的滿足。

▲蘇來傳肉圓。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

蘇來傳（台北）

開業至今已有70年，原本在三水街，後來搬到和平西路三段巷弄內，菜單就賣肉圓、油粿、四神湯、肉粽、綜合湯、薏仁湯和豬肚湯這幾樣傳統小吃。形似杯子的肉圓，是用每日現磨的在來米糊製成，並以油泡保留其彈性，內餡是豬胛心肉、香菇、栗子等，加上店家自製的黑醬，鹹甜交織。

地址：台北市萬華區和平西路三段176巷4號

電話：02-2302-6595

▲「江牛樓」牛肉麵店是由曾經營拉麵店的日籍主廚所開設。（圖／取自米其林指南網站）

江牛樓（台北）

日籍主廚曾經營拉麵店，為向遊客傳達台灣牛肉麵的美味，因此開設這家店。較於傳統紅燒牛肉麵，這裡的湯頭以昆布、海鹽及醬油調味，側重牛骨和醬油風味，並添加花椒增添香氣，牛肉則以昆布和醬汁浸泡，肉質軟嫩多汁。

江牛樓

地址：台北市大同區民樂街6號

▲功夫上海手工魚丸店內的醬汁、魚丸及餛飩，都由老闆親手製作。（圖／取自米其林網站）

功夫上海手工魚丸（台中）

門口以懷舊攤車作爐台，配上古典音樂，營造出獨特氛圍。店內的醬汁、魚丸及餛飩，都由老闆親手製作，其中上海蔥油拌麵用上台中水湳市場的生麵，口感極佳，僅以蔥段煮出自然鹹香，清爽且滋味十足。雪菜魚丸是另一招牌，湯底加入炒過的雪菜，搭配軟綿的旗魚魚丸。

功夫上海手工魚丸

地址：台中市西區中美街380號

電話：0932-618-038

▲「東引釣客」菜單設計以海釣海鮮料理為主，並有少量馬祖特色菜。（圖／取自米其林網站）

東引釣客（台中）

老闆是專業釣手，以其熱愛的海釣地點東引島為餐廳命名。菜單設計以海釣海鮮料理為主，並有少量馬祖特色菜。每天新鮮送達的海鮮，除了來自東引，也有澎湖、屏東後壁湖、新竹南寮等地。

東引釣客

地址：台中市西區向上路一段96-2號

電話：04-2301-1931

▲私房雞肉飯 。（圖／取自魚麗共同廚房臉書）

魚麗共同廚房（台中）

餐廳以家常菜為發想，取用在地小農的新鮮食材，根據時令每月調整菜餚。廚房團隊傳承老師傅手藝，同時鑽研食譜，讓幾近失傳的經典老菜得以復刻。招牌雞肉飯選用台灣冠軍米，雞腿肉鮮嫩多汁，拌以腴潤的雞油，香氣與風味俱佳。

魚麗共同廚房

地址：台中市北區德化街417號

電話：04-2225-9811

▲川泰號虱目魚丸。（圖／取自米其林指南官網）

川泰號虱目魚丸（台南）

老闆曾在魚丸店工作超過30年，招牌脆丸使用純虱目魚漿製作，經過長時間反覆捶打，特具脆度與彈性。綜合湯品包含數款店家自製的丸類，還有新鮮的虱目魚肚和魚皮，食用時蘸點帶黃豆醬香的豆瓣醬，更加美味。滷肉飯油脂豐盈，結合香菜香氣，滋味令人難忘。

川泰號虱目魚丸

地址：台南市中西區大同路一段222號

電話：06-216-0928

▲蓮霧腳羊肉湯的羊皮卷。（圖／取自米其林指南官網）

蓮霧腳羊肉湯（台南）

傳承超過70年的老店，選用當日直送的溫體羊肉，也提供羊肝、羊頭皮等特殊部位。僅在假日販售的羊皮卷充滿彈性與膠質，搭配秘製醬汁，深受老饕喜愛。羊肉湯採用熬煮至少4小時的當歸湯底，搭配口感軟嫩的羊肉片，想吃點主食的朋友可以再點一碗麵線做搭配。

蓮霧腳羊肉湯

地址：台南市新化區中正路361號

電話：0937-789-004

▲在「傳家鹹粥」可品嘗鹹粥、虱目魚小吃、肉燥飯等街頭美食（圖／取自米其林指南網站）

傳家鹹粥（台南）

位於台南安平區，在這裡可品嘗鹹粥、虱目魚小吃、肉燥飯等街頭美食，空間帶有濃厚的懷舊氛圍，讓人彷彿回到昔日時光。招牌的虱目魚粥和滷魚肚，特選每日新鮮魚貨，後者的調味恰到好處，充分表現魚肉的鮮甜風味。店家自製的肉燥飯以肥肉為主，帶些許醬香，可加點半熟蛋作搭配，帶來更濃郁滑順的口感。

傳家鹹粥

地址：台南市安平區慶平路410號

電話：06-293-6960

▲「繭 小料理」套餐以日式酒食的形式呈現。（圖／取自米其林指南網站）

繭 小料理（台南）

位於靜謐的巷弄內，推開白色木門，映入眼簾的是帶有日式風格的空間。設有晚餐套餐及宵夜單點，9道式套餐採用主廚每日在市場選購的食材，以日式酒食的形式呈現，菜餚小巧精美，味道淡雅輕盈。

繭 小料理

地址：台南市中西區府前路二段206巷6號

▲永筵小館的滑蛋蝦仁。（圖／捲捲＆土豆拿鐵）

永筵小館（高雄）

前身為雲來坊家鄉小館，也曾得到必比登推介，第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，空間比以往更加寬敞舒適，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上，老闆娘也一樣會依照人數與菜色提供建議。

永筵小館

地址：高雄市前金區成功一路528號

電話：0966-205-757