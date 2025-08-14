坐落山海間的忘憂咖啡廳！走進都蘭神秘沙灘小徑享受海風下午茶

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記

我一直都很喜歡台東都蘭那種獨特的慢活步調，總覺得這裡的山與海，藏著許多不為人知的故事與美好。去過都蘭許多海景咖啡廳，但這間「拉法鋼琴咖啡屋」默默地躺在我的口袋名單裡好一陣子了，當我真正踏入這裡，才發現它遠比我想像中更加迷人，簡直是為懂得品味靜謐時光的人而存在。

拉法鋼琴咖啡屋 空間介紹

從都蘭海岸線轉進一條小徑，沿著蜿蜒的坡道向上，拉法鋼琴咖啡屋就這樣靜靜地隱身在翠綠山林與湛藍大海之間。它的外觀樸實卻充滿歲月感，彷彿一棟從土地中自然生長出來的老屋，與周遭的自然景致完美融合。沒有華麗的招牌，只有那股溫潤的氣息，引導著我推開木門，走進這片秘密花園。

▲走進拉法鋼琴咖啡屋，彷彿走進一場「海邊生活風」的夢。

▲幾張白色陽傘下的小圓桌錯落在草地上，椰子樹輕輕搖曳，遠方就是藍得不像話的太平洋。陽光穿過椰葉灑下來，整個人立刻放鬆。

開放式座位區

這裡的特色是「開放式座位區」，不管你是想坐著放空、還是賴在吊床上盪來盪去，海景永遠是你最好的背景。不只適合情侶約會，也超適合閨蜜打卡或一人沉思。

拉法鋼琴咖啡屋 菜單

飲品甜點介紹

水果茶／美式咖啡

拉法咖啡不只好拍， 飲品與甜點也超有水準！一壺晶瑩剔透的紅茶，融合檸檬與果粒，冰涼透心、香氣撲鼻，配著海風喝真的很療癒。

芒果塔

▲外觀真的蠻美的，搭配盤飾還畫上巧克力花瓣，完全可以當藝術品欣賞！口味上見仁見智，我自己覺得沒什麼記憶點。

沙灘小徑

咖啡廳一旁藏著一條被綠意包圍的小徑，只要順著繩索慢慢走下去，就可以直接走到沙灘！海風迎面吹來的那一刻，真的超級浪漫。提醒大家這條小路坡度略陡，地面也有些濕滑，走的時候記得牽好同行的小孩、長輩，穿雙好走的鞋更安心！

拉法鋼琴咖啡屋

地址：台東縣東河鄉舊部路47鄰14－8號

電話：0975－188856

低消：每人一杯飲品

營業時間：10：00－18：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

