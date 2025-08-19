Q彈手拉麵＋羊油辣椒！知本濃郁系砂鍋羊肉麵藏身鐵皮小屋

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

這一次來到台東跑了超多的銅板美食，還有許多在地推薦的隱藏小吃。但最讓我印象深刻跟出乎意料的（甚至可以說是我這次來到台東的第一名美食）就是這間位於知本的「老傳長砂鍋手工牛羊肉麵」。那個湯頭真的超級的濃郁，加上肉的份量也算多，整碗吃下來真的很過癮。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

砂鍋手工牛羊肉麵

台東的知本不只擁有沁人心脾的溫泉，還藏著一間讓老饕一吃就上癮的手工牛羊肉麵。這家店沒有華麗裝潢，卻用一鍋砂鍋熱氣與扎實的手工麵條，征服了我的味蕾！

菜單



餐點介紹

▲光是辣椒也有分牛油辣椒跟羊油辣椒。

▲如果同樣是水餃控的話，他們的水餃，我也是蠻推的。

現點現煮

這裡的特色是現點現煮的砂鍋羊肉麵，砂鍋上桌時還咕嚕咕嚕地冒著熱氣，光是香味就讓人忍不住吞口水。湯頭以中藥與蔬菜慢火熬煮，喝起來溫潤不燥，連怕膻味的朋友也能安心大口吃羊肉！

▲湯頭真的超級的濃郁，加上肉的份量也算多，再搭配那一塊羊骨，邊吃邊吸裡頭的骨髓，真的很過癮。

牛肉麵也相當美味

不只羊肉，就連牛肉本身水準也很高。我真的很愛他們的湯頭，麵條口感真的很Q彈，最重要的就是每一條麵都吸滿了湯的精華，整體下來真的挑不出任何一個缺點。

▲手工麵條是另一亮點，寬版帶點波浪形的手拉麵條吸飽湯汁，入口Q彈又帶嚼勁，每一口都很過癮。

老傳長砂鍋手工牛羊肉麵

地址：台東縣台東市知本路三段90－1號

電話：0977－167959

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►翻越山河只為一碗手打烏龍麵！藏身台東深山秘境的職人麵店

►巴拉圭闆娘扎根台東！舊糖廠藏南美洲家鄉味 起司脆餅綿密濃郁

►高懸墾丁森林坐擁360度山海景視野！秘境餐廳俯瞰整座南台灣