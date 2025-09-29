大阪萬國博覽會進入到數！朝聖「台灣館」平板海＋巨型電子生命樹

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

你們知道嗎？去參觀「台灣館」真的會感動到哭，因為我們真的做得很好，很努力用盡一切被世界看見，每一個細節都在吶喊我們是台灣！來萬博，一定要來看看，台灣人強調「共好」的精神，以「連結世界，共創未來美好生活」為主軸，滿滿台灣意象都在展示著科技之島的驕傲，來自那小小多山的國家。

Tech World 台灣館

位於大阪萬博會場的W展區，場館編號為W02鄰近西側入口，台灣館一天大約接待3、4千人參觀，可預約小團導覽參觀也能現場排隊。

▲沒預約到導覽也不用傷心，台灣館非常貼心，還有中英文線上導覽。

策展理念

策展理念就是以「連結世界 共創未來美好生活」為策展理念，規劃「生命」、「自然」、「未來」三大劇場。這些充滿科技元素的應用中，相同的語言就是晶片，TECH WORLD用晶片向世界發出共好的邀請。一入場，每個人會發一支智慧手環，請好好戴上，參觀結束後，手環會記錄過程中產生的心動數據，透過數據演算，打造專屬你的台灣觀光行程。

努力爭取站上國際舞台

台灣在國際上屢屢被打壓，無法以正式名稱參展，這次還是台日雙方共同協議出來的方法，由台灣對外貿易發展協會在日本設立的「玉山數位科技株式會社」，以企業館名義取得大阪萬博的參展資格，並以「TECH WORLD」展館亮相。雖然以民間機構參展，但論聲光效果，論科技，論影片內容，都不輸其他國家館，而且也是唯一有送紀念品的館，台灣人就是這麼大方親切，我們就是這麼棒！

寶島台灣

雖然我們不能說自己國家名字，但入場後，你會看到滿滿的台灣意象，這些無一不吶喊著我來自台灣！從建築外觀以群山為概念，採用可回收金屬環保綠建材，外觀藉由金屬板切折出有如群峰蜿蜒之山稜折線，產生山之陰影面及向陽面。白天可反射陽光，閃耀著迷人的光芒；到了夜晚，從館內透出柔和的光芒，與星空交相輝映，宛如一座寶山，傳遞台灣人堅韌的精神與生命力，滿滿的台灣意象。

生命劇場：跨媒體互動展演

重現台灣多元生態樣貌與生命力，以巨型圓柱投影加上串接華碩560台Chromebook協力聯合運作，搭配動畫故事讓科技產品搖身一變，如同花海般地律動，栩栩如生，呈現展演所需的高定位精度瞬間轉動及瞬間定位停止技術。

▲很沉浸式的跨媒體互動展演，現場看會很震撼很驚艷。

▲展場上設計許多互動環節，平板上停留著蝴蝶，用手輕輕一點，蝴蝶就會跨越重重平板飛到生命樹上。

▲到三樓才會知道生命樹真的好巨大，平板海非常壯觀！

自然劇場：360度環形螢幕 五感體驗的臨場感動

一進去自然劇場就聞到濃郁的木頭香氣，接著使用11台高畫質4K雷射投影機，以及弧形牆面投影打造的360度環形螢幕，帶你認識台灣玉山的各種美，還有好山好水好台灣。

蘭花小徑：蝴蝶與蘭花的虛實共演

根本科技武力的展示！將台南聞名國際的蝴蝶蘭透過實體花卉與MicroLED透明顯示器搭配互動，體驗虛實整合的視覺效果，讓虛擬蝴蝶在實體的蘭花裡翩翩起舞。

▲甚至用到奈米花漆噴射染色技術將圖騰表現在花瓣上。

▲還有象徵螢火蟲的隧道。

AI藝廊

與故宮合作，使用FindARTs擬真藝屏（友達）打造如美術館的藝術空間，看似靜態的畫作隨著時間恣意變換，藉由畫作帶大家穿越時代與文化，看到台灣各地的城鄉風景，展示台灣的多元面貌。

未來劇場：互動及立體影像技術

來這裡才知道生活中所見所為無一不被晶片圍繞，而目前全世界有超過九成的先進晶片生產基地集中在台灣。實際晶片的展示，手機晶片與生活所需的種種晶片。

晶片牆

這就是台灣製造的「晶片牆」也是網美打卡勝地！透過13公尺寬2.4公尺的超長型Mini LED螢幕結合動態互動感測技術，揮手、觸碰都會有所反應與互動，美到讓人驚艷，大家都爭著拍照。

▲最後看段影片，開啟對未來生活，科技可以帶來的多重想像。

AI互動式體驗

還記得入場時配戴的智慧手環嗎？將手環貼上感應區，就可以根據參觀者心動曲線透過演算法，規劃屬於你的台灣旅程建議，這很有趣，可以把影片下載作紀念。

渺小的台灣

雖然我們已經這麼努力被世界看見，但連一個國家名字都沒有，參觀的過程中，光是想到這件事就很值得哭了，我只能說當一個台灣人，很幸福但也很辛苦。

▲離場時，竟然還有小禮物可以拿！觀展禮會不定期更換，充分展示台灣人親切好客又大方的個性。

▲當然少不了很台的伴手禮區跟美食區啦！

▲身為台灣人，就不去跟大家擠了。

大阪萬國博覽會｜Tech World 台灣館

地址：大阪夢洲人工島

時間：2025／04／13－2025／10／13

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

