名古屋周邊美食！矢場町駅附近的炭烤鰻魚專賣　內有鰻魚三吃介紹

撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者黃亭詠
貪吃鬼熊熊安排這趟名古屋自由行已經設想了幾間必吃名古屋美食，其中又以矢場町駅附近這間炭焼き うなぎ・かしわ 登河栄店列入非吃不可名單，比起臺灣的鰻魚飯，日本鰻魚飯CP值更高，如果正在安排名古屋旅行，不妨將這間現點現烤的炭烤鰻魚列入名單中。
名古屋鰻魚
炭烤鰻魚和柏登川榮店菜單
炭烤鰻魚和柏登川榮店環境
▲因為座位非常少，強烈建議像我們一樣開店之前就先去排隊。
炭烤鰻魚和柏登川榮店食記
中黃金鰻（¥4300）
▲鰻魚的焦香與油脂香氣還有鹹鹹略甜的醬汁，當下有種終於吃到正港日本京都鰻魚飯的圓夢喜悅。
▲個人覺得是蛋捲，口感相當紮實而非濕潤那種，滿嘴的蛋香，超級滿足。
白燒鰻 （¥3980）
▲簡單鹽調味，碳烤後的香氣噴發，如果想單純吃鰻魚本身味到，點這個就對了，而且可以有一魚三吃的享受。
鰻魚三吃介紹
至於什麼是鰻魚三吃？一般來說是，將鰻魚飯劃分成三等份， 第一份就是品嚐享用原味，第二份則可搭配隨餐附上的海苔或芥末，第三份淋上熱高湯就變身為茶泡飯。
▲土瓶蒸 （¥1200）
▲內容物有蝦、雞肉、香菇、蔬菜。
▲湯非常的甘甜。
炭焼き うなぎ・かしわ 登河栄店
電話：+81 50－3138－5021
住址：愛知県名古屋市中区栄3－28－119
營業時間：平日 11：00－14：30 、17：30－22：00、六日 11：00－15：00 、17：30－22：00
＊部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團、部落格
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