ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

名古屋周邊美食！矢場町駅附近的炭烤鰻魚專賣　內有鰻魚三吃介紹

貪吃鬼熊熊

貪吃鬼熊熊 貪吃鬼熊熊

熊熊愛吃愛喝愛玩，每天用著童稚之心起床，張開眼看著世界，期盼著又能有什麼新發現; 很歡迎大家來熊窩當熊友，一起用著笑呵呵的人生觀探索這個美妙世界吧!

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者黃亭詠

貪吃鬼熊熊安排這趟名古屋自由行已經設想了幾間必吃名古屋美食，其中又以矢場町駅附近這間炭焼き うなぎ・かしわ 登河栄店列入非吃不可名單，比起臺灣的鰻魚飯，日本鰻魚飯CP值更高，如果正在安排名古屋旅行，不妨將這間現點現烤的炭烤鰻魚列入名單中。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

名古屋鰻魚
炭烤鰻魚和柏登川榮店菜單

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

炭烤鰻魚和柏登川榮店環境

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲因為座位非常少，強烈建議像我們一樣開店之前就先去排隊。

炭烤鰻魚和柏登川榮店食記

中黃金鰻（¥4300）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲鰻魚的焦香與油脂香氣還有鹹鹹略甜的醬汁，當下有種終於吃到正港日本京都鰻魚飯的圓夢喜悅。

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲個人覺得是蛋捲，口感相當紮實而非濕潤那種，滿嘴的蛋香，超級滿足。

白燒鰻 （¥3980）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲簡單鹽調味，碳烤後的香氣噴發，如果想單純吃鰻魚本身味到，點這個就對了，而且可以有一魚三吃的享受。

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

鰻魚三吃介紹
至於什麼是鰻魚三吃？一般來說是，將鰻魚飯劃分成三等份， 第一份就是品嚐享用原味，第二份則可搭配隨餐附上的海苔或芥末，第三份淋上熱高湯就變身為茶泡飯。

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲土瓶蒸 （¥1200）

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲內容物有蝦、雞肉、香菇、蔬菜。

▲▼ 名古屋美食炭烤鰻魚和柏登川榮店(附菜單)，矢場町駅附近，炭烤鰻魚專賣，內有鰻魚三吃介紹 。（圖／貪吃鬼熊提供）

▲湯非常的甘甜。

炭焼き うなぎ・かしわ 登河栄店

電話：+81 50－3138－5021
住址：愛知県名古屋市中区栄3－28－119
營業時間：平日 11：00－14：30 、17：30－22：00、六日 11：00－15：00 、17：30－22：00

＊部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►「合掌村點燈」最新懶人包！一篇搞定交通＆如何預約住宿
►整支霸氣斜躺麵上！南投獨家「茭白筍」拉麵　重口味激推大蒜豚骨
深掘屏東牡丹不一樣的風景！山頭上的潔白神社　坐擁蘭嶼絕美海景

關鍵字： 炭烤鰻魚和柏登川榮店 美食雲 美食情報 達人美食 日本美食 名古屋美食 鰻魚飯 國外特色系列 貪吃鬼熊熊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

DJ SODA「30秒泡湯片」！只包1條毛巾掉出車頭燈　站起來形狀全露

推薦閱讀

限時「免費戶外滑冰場」在台北！冰鞋護具租借不收費、入場方式看這

限時「免費戶外滑冰場」在台北！冰鞋護具租借不收費、入場方式看這

苗栗「幼幼版」觀海步道親民好走！遠眺大風車、賞落日最佳景點

苗栗「幼幼版」觀海步道親民好走！遠眺大風車、賞落日最佳景點

盤點台北7處「花海」親子公園！遊樂設施＆景觀特色一次看

盤點台北7處「花海」親子公園！遊樂設施＆景觀特色一次看

土城一日遊11處景點推薦！看水豚吃美食玩樂園、親子旅行首選

土城一日遊11處景點推薦！看水豚吃美食玩樂園、親子旅行首選

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366