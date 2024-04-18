名古屋周邊美食！矢場町駅附近的炭烤鰻魚專賣　內有鰻魚三吃介紹

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撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者黃亭詠

貪吃鬼熊熊安排這趟名古屋自由行已經設想了幾間必吃名古屋美食，其中又以矢場町駅附近這間炭焼き うなぎ・かしわ 登河栄店列入非吃不可名單，比起臺灣的鰻魚飯，日本鰻魚飯CP值更高，如果正在安排名古屋旅行，不妨將這間現點現烤的炭烤鰻魚列入名單中。

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名古屋鰻魚

炭烤鰻魚和柏登川榮店菜單

炭烤鰻魚和柏登川榮店環境

▲因為座位非常少，強烈建議像我們一樣開店之前就先去排隊。

炭烤鰻魚和柏登川榮店食記

中黃金鰻（¥4300）

▲鰻魚的焦香與油脂香氣還有鹹鹹略甜的醬汁，當下有種終於吃到正港日本京都鰻魚飯的圓夢喜悅。

▲個人覺得是蛋捲，口感相當紮實而非濕潤那種，滿嘴的蛋香，超級滿足。

白燒鰻 （¥3980）

▲簡單鹽調味，碳烤後的香氣噴發，如果想單純吃鰻魚本身味到，點這個就對了，而且可以有一魚三吃的享受。

鰻魚三吃介紹

至於什麼是鰻魚三吃？一般來說是，將鰻魚飯劃分成三等份， 第一份就是品嚐享用原味，第二份則可搭配隨餐附上的海苔或芥末，第三份淋上熱高湯就變身為茶泡飯。

▲土瓶蒸 （¥1200）

▲內容物有蝦、雞肉、香菇、蔬菜。

▲湯非常的甘甜。

炭焼き うなぎ・かしわ 登河栄店

電話：+81 50－3138－5021

住址：愛知県名古屋市中区栄3－28－119

營業時間：平日 11：00－14：30 、17：30－22：00、六日 11：00－15：00 、17：30－22：00

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