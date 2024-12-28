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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者黃亭詠

海女小屋八幡窯在日本中部地方三重縣伊勢志摩這一帶，來這裡不但可以一嚐傳統炭烤海鮮，這裡不光只是享用餐點而已，也有機會打扮成海女，體驗到日本傳統的海女文化！這次我們來的是海女小屋はちまんかまど ，現在也有日英文官網也可以預約，這裡雖然偏遠，除了開車自駕遊最方便，現在也有免費的接駁公車，從鳥羽車站搭乘彩繪接駁專車，大約30分鐘即可抵達。

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海女小屋八幡窯交通位置

距離伊勢自動車道、伊勢二見鳥羽線、第二伊勢道路鳥羽南、白木IC15分鐘；近鐵／JR鳥羽站1號出口有前往「海間巴士」的免費接駁車，車程約25分鐘，因為這裡地處偏遠，所以開車自駕遊的方式比較適合。

海女的日文叫做「あま」，英文寫做「Ama」就是阿嬤啦！

海女指的就是潛入海底，捕撈貝類或採摘海藻的女性，這些人數稀少的海女，多數活躍於鳥羽．志摩地區。海女可以憋氣約50秒，潛入海中捕撈鮑魚、蠑螺等貝類或伊勢龍蝦，遵守海女漁法自古流傳下來「不捕撈尚未長大的生物」的規則，以確保資源的永續。這家海女小屋（兵吉屋）真的就是退休的海女所經營。

海女小屋八幡窯消費金額及用餐須知

目前官網的日文、英文資訊都越來越完整了，可以好好利用。根據最新Tabelog 網站上及中英文官網的資訊 （2024年11月） ，目前來店消費預算每人有三種方案可選：

A. Tea time set （輕食 時間）

Duration：50 minutes

Start：Am10：00至Am11：30、Pm13：15至Pm16：20

Fee：2800JPYEN／1person

B. Standard set （午餐 標準餐點）

Duration：1 hour and 15minutes

Fee：4500JPYEN/1person

C. Deluxe Seafood set （其他豪華餐點）

Duration：1 hour and 15minutes.

Fee：8,500JPYEN／1person

官網資訊（可信用卡付款）

海女小屋八幡窯空間環境

▲目前大約可以容納100人左右。

▲小屋原本就是海女在岸上休息時的地方，後來擴建改為小餐館，一旁就是海洋。

▲一進入屋內，目光馬上被這盤滿滿的貝類海鮮所吸引，沒想到它就是我們的午餐。

海女小屋八幡窯心得評價

▲屋內一樣很簡樸，以前用來生火取暖的地方，現在可是成為炭烤海鮮的場地。

▲阿嬤們親自用炭火烤海鮮給客人，客人只要坐在一旁等著吃就好了。

▲等待貝類料理時，就先端上美味生魚片，同時也有白飯可以無限享用。

▲第一批炭烤扇貝上場了，海女們會一一將貝類分到每個人的餐盤裡。

▲隨著鐵網上的貝類越來越多，滿屋子都是碳烤的香氣。

▲這扇貝還帶點湯汁，真的是鮮美。

▲最後還有伊勢龍蝦湯。

▲接下來海女阿嬤們開始表演傳統舞蹈，類似像留聲機播放出來的歌曲，簡單的肢體律動，圍著炭火堆繞圈圈。

▲一旁還有些紀念品。

▲就算是兩個人也會有人接待哦！來這裡可要先預約。

海女小屋餐後心得

這頓飯真的吃得太高興了，不但品嚐到新鮮的炭烤海鮮，也體驗到海女變裝秀；日文不錯的朋友，還可以和她們閒話家常，一定會很有收穫的。

海女小屋八幡窯

地址：819 Osatsucho, Toba, Mie 517-0032日本

營業時間：10：00 – 16：00

官網：Tablelog



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