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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳品勻

位於基隆的「國立海洋科技博物館」（基隆海科館）是北部值得去的室內親子景點！海洋科技博物館門票200元，6歲以下免費入園。有迷你雙層巴士遊園區好可愛，館場中最受歡迎的是兒童廳，從遊戲中認識海洋世界，其他像深海展示廳、海洋科學廳、海洋劇場等也是精彩有趣，具有豐富的知識探索及互動遊戲的樂趣。

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門票價位

▲未滿6歲兒童，免費入園。

交通停車

搭乘大眾工具：

1.大都會客運：搭乘「2088基隆女中（八斗子）－市府轉運站」，起點台北市板南（藍）線市政府站，約40分鐘於海科館站（終點站）下車。

2.首都客運：搭乘「1579八斗子-台北」，起點捷運圓山站，29公里，約30分鐘於海科館（碧水巷）站下車。

3.基隆市公車：搭基市公車103至海科館（碧水巷）站即可到達。

4.基隆客運：

搭乘「791國家新城-福隆」，於八斗子或海科館（碧水巷）站下車。

搭乘「R66七堵車站-海科館」，於八斗子或海科館（碧水巷）站下車。

自行開車：Google地圖輸入「國立海洋科技博物館」即可到達。

停車場：「國立海洋科技博物館」共有7處停車場，開車來很方便。

▲圖片來源：國立海洋科技博物館官網

基隆海科館園內免費接駁車

周一至周五，每小時一班次，每周一、除夕休館停駛，暑假期間每日皆有行駛。

假日行駛日期：每周六、日，及行政院人事行政總處公告之放假日。



迷你雙層遊園巴士

「國立海洋科技博物館」的遊園巴士超可愛，之前在「潮境公園」也有看到，這裡搭一次80元／人，會繞海科館園區外2圈，真是太療癒了！

海中搜救艇RB－02

海洋職涯探索基地－RB02搜救艇登艇體驗，清潔費用50元。畫面中的這船來頭可不小，它可是救人無數的海中不倒翁搜救艇RB－02英雄啊，應該向它行個致敬禮才對！因為在海中執行搜救任務近20年，所以2020年除役後，來到海科館展開它的新任務，展開海洋教育的推動，讓更多朋友認識它。這台最特別的地方在船體像不倒翁，在海面上傾倒翻覆時，能在10秒內自行翻正，第一次聽到這樣的船。

▲這是執行任務的水上摩托車。

▲我們像是劉姥姥進大觀園一樣，每一項都津津有味！

▲這是駕駛艙，是整艘船的指揮中樞。

▲寢室艙，就連身高180、190的大漢也是得這樣窩在這樣的空間睡，真的很辛苦啊！

▲這個空間其實也是這艘不會沉的奧秘喔，因為裡面充滿空氣形成氣室，萬一翻覆了自然就有浮力了。

▲如果風浪太大影響視線，這時駕駛就會爬到這裡來操作！但因風浪大這裡就會曝露在狂風暴雨之中，非常危險。

▲執行任務時，可以把人從這裡拉上來！每一個小地方都有設計上的巧思！

▲船上還有很多這種小地方，讓我們大開眼界！也充滿驚喜感。



▲看完這個很特別的展，真的對這群海上英雄豎起大拇指啊！

主題館

主題館就像一艘貨櫃輪！

與屏東的海生館一樣，位於基隆的海科館，一南一北，共同為台灣的海洋文化留下珍貴美好的紀錄，兩者的定位不同，但都非常有知識性與娛樂性。

▲北火大廳。



▲這裡的前身是北部火力發電廠。

主題館

海科館常設展廳主要位置，包含兒童廳、海洋環廳、海洋文化廳、深海展示廳、海洋科學廳、船舶與海洋工程廳及水產廳等，共七大常設展。

錢鰻溜滑梯

位於基隆海科館大廳，全長32.8公尺、垂直高度11.5公尺的滑梯，由5樓溜至2樓僅需4秒鐘，超過3層樓高的高度一定非常刺激啊，看到彩繪了嗎？這是號稱是全世界第一座錢鰻溜滑梯！

▲入館後13歲以上才能玩，溜1次50元。（詳情以海科館為主）。

兒童廳

▲以海洋生物為設計主軸的兒童遊戲區！這裡讓小孩玩到不想回家呢！

每個展區有不同的主題

展覽内容十分豐富。透過有趣的互動裝置、影片，從遊樂獲得知識，光是主題館就能待上一整天。海科館以海洋科技應用、永續發展及人力與海洋關係等展覽內容為主，在這裡用不一樣的角度看待海洋、與海互動，其實也很有趣！

▲利用海洋垃圾的創作，算是種美麗的錯誤吧！

8K海洋劇場

海洋劇場可是全台灣最大的IMAX銀幕

也是全台首座的8K劇院，這裡每天定時都會放映海洋相關的影片，不過不能拍照！所以簡單的留下紀念就好。這次看了水起這部影片，這部紀錄片以台灣四季的水景作為觀察點，循著水流動的軌跡，記錄地球暖化下人們生活與水的關係，非常值得一看。

探索館

▲對面就是八斗子漁港。



台灣是海洋國，但我們對這片海真的了解的不夠！如今藍色的海洋有可能會對能源發展有重大的影響，當然要來好好了解一番啊！這裡同時也是藍海綠能探索基地-北北基推動中心，「藍海綠能探索基地」展示綠能在海洋的可能應用，包括海洋能、離岸風能、太陽能的創能，載具的運動創能、節能與儲能及其應用，極具科普能源素養意涵，適合全民探索。

這個「海洋能源實現基地」特展，介紹台灣的在地海洋環境特色與豐富的能源蘊藏，同時也介紹台灣周邊離岸風力發電資源與產業，包括海洋能、離岸風能、太陽能、智慧節能與電梯儲能等，基地展示內容涵蓋創能、儲能與節能，都是最近最熱門的話題。

這裏好玩的地方在於透過互動的遊戲，讓一般人更能深入了解深奧的科技，所以大人小孩都可以玩得很開心，台灣是全世界最有發展潛力的風場之一，所以近年來風力發電也是台灣的顯學了！透過小遊戲可以更了解其中奧妙。

▲來來回回的潮汐也可以產生動能來發電喔！



▲水下機器人的操作。

▲這套可是真是模擬高雄港內的行船路線的軟體，真的超棒的，臨場感十足，來當個小小船長吧！

▲利用風為動力的風帆船操作遊戲！玩這個可不簡單！要注意風向與船隻的對應變化關係，很有趣喔！

▲海底有不少垃圾堆積，會破壞海中生物的發展！所以我們要幫忙淨灘一下，免得被帶入海中影響它們的發展。

▲結合VR 了解風機運作的原理。

▲海中的波浪一來一回也可以產生動能來發電喔！

好玩嗎？

穿梭在「國立海洋科技博物館」各館區，加上餐廳用餐，體驗活動、和餵食活動、專人說明介紹，約花一整天。我們比較喜歡海科館，可以安排較長時間，很適合帶小朋友來玩。若是年齡太小或腳力不好的長輩，不用參觀所有場館，大約安排半天即可！



國立海洋科技博物館

地址：基隆市中正區北寧路367號

電話：02－24696000

營業時間：09：00～17：00

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C

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