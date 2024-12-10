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龍潭湖風景區一日遊懶人包！環湖步道＋秘境神宮多角度賞靜謐湖景

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 紫色微笑

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者蘇相云

位於宜蘭市近郊的「龍潭湖風景區」得天獨厚、三面環山，除了美麗的龍潭湖景，一旁有環湖步道可以沿著湖面散步，欣賞靜謐的湖景和附近的湖光山色，生態環境維持得很不錯，也是鯝魚的生態保護基地。這裡不但可以探龍潭湖不同角度之美，沿途有許多景點可以造訪，像是熱門的龍潭湖畔悠活園區白色貨櫃屋、小朋友喜愛的大碗公溜滑梯，還有玉里臭豆腐等美食，附近的潭酵天地觀光工廠也是人氣很高的景點。

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停車資訊＆交通方式
設有收費停車場18：00至次日08：00不收費，在旁邊的Herbelle龍潭湖畔悠活園區消費可折抵停車費。公車搭乘1783、綠15路線於「龍潭站」下車後步行5分鐘即可抵達。

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲大門口旁就是收費停車場及公共廁所。

是宜蘭面積最大的湖泊
位於宜蘭礁溪的龍潭湖，湖面將近20公頃，三面環山，湖光山色，風景秀麗，是昔日「蘭陽十二勝之一」。不需要門票，非常受宜蘭人歡迎，可以沿著環湖步道，散步欣賞龍潭湖美景，或是垂釣、湖區內還有輕艇基地，也可以走上附近的小山，從山頂俯瞰湖區風光。

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲在這裡走一圈約2.8公里，或是租借腳踏自行車走也很不錯。

景觀眺望平台步道
位於龍潭湖中央，環湖步道上連接龍潭湖兩端，是長約250公尺的木棧道，行走在步道上可以用不同的角度欣賞龍潭湖之美，特別是天氣好的時候，非常推薦來走一走，這裡的生態環境也維持得很不錯，是適合鯝魚生長的環境，這一小區很適合來個生態教育之旅。

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

黃帝神宮
龍潭湖周邊廟宇眾多，可能是風水不錯的地方，所以有好幾座廟宇設立於此。其中位於山上的黃帝神宮也是個眺望龍潭湖美景的地方，可以開車上山，但因單向通行，而且常有旅人健行，所以開車要非常小心，站在這裡登高望遠，湖區風光，令人心曠神怡。

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

大碗公溜滑梯
這裡有個非常適合親子來玩的「大碗公溜滑梯」，又名「龍掌坡」，外型看起來就像是一個大碗，磨石子材質表面很平滑，適合當作溜滑梯玩耍，因而得名，是全台15大特色溜滑梯之一，沒有固定的滑道，小朋友都會爬上至高點然後往下滑，這個溜滑梯超級歡樂，只要天氣好來到一旁一定可以聽到小朋友的歡笑聲。

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

附近景點美食住宿

龍潭湖花蓮玉里臭豆腐
位在龍潭湖入口處，用的是花蓮玉里臭豆腐，一旁也有龍潭湖停車場，非常好找。炸得金黃香酥的臭豆腐，外表比較偏淺，外皮香酥內餡鬆軟，但還是保留一定口感，感覺味道不重，加上紅、白蘿蔔絲與泡菜和九層塔的配色與調味，有點像是泰菜中的青木瓜絲，也多了幾分清爽的風味。

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

Herbelle龍潭湖畔悠活園區
為「宜蘭台塑觀光工廠（台塑悠活園區）」，也是宜蘭高人氣免費觀光工廠，用了73個貨櫃組成巨型白色波浪狀貨櫃屋，在藍天白雲綠地的襯托下還滿壯觀的，同時也變成了一個夢幻的拍照景點，建築物的賣場以販售台塑生醫的相關產品為主，建物除了有個挑高11米的觀景平台可以將龍潭湖美景盡收眼底。

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

潭酵天地觀光工廠
這裡是一個以醋為主題的觀光工廠，不但門票免費，最新三層樓高的迴旋溜滑梯、醋醋小火車、長頸鹿，超好玩，還有全台唯一的巴薩米克醋、免費試飲與產醋產線也可以參觀，附近景點有亞典菓子工場、超品起司烘焙工坊一起玩。

▲▼龍潭湖風景區懶人包！多角度欣賞靜謐湖景、特色「大碗公溜滑梯」 超受在地人歡迎。（圖／部落客紫色微笑提供）

龍潭湖風景區

地址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村環湖路1號
營業時間：全天候24小時開放

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關鍵字： 龍潭湖風景區 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 紫色微笑

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