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隱身花蓮舊監獄旁的法式甜點！招牌脆甜石頭＋酸甜草皮令人驚豔

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 紫色微笑

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳品勻

「邊境法式點心坊」一直是我們的口袋名單，這次終於來訪，親自體驗這間備受推薦的甜點店。原本好奇它究竟有多厲害，結果一試之下，果然名不虛傳！雖然位於花蓮，但甜點水準媲美台北一流名店，品質絲毫不遜色。更棒的是，這裡不收服務費，只接受現金支付，價格相對親民。店面雖然不大，卻提供豐富的甜點選擇，難怪成為許多人的心頭好！

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交通停車
自行開車：Google導航輸入邊境法式點心坊即可到達。
停車場：對面有付費停車場，開車來很方便。

菜單價位

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲店裡的飲料單！我們點了瑪黑茶搭配櫃上的蛋糕。

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

這裡的甜點選擇超多！
從法式千層、馬卡龍、閃電泡芙到生巧克力應有盡有，每一款都像藝術品一樣精緻！甜點價格約在200元上下，雖然不算便宜，但用料實在，口感層次豐富，完全對得起這個價位，許多老饕吃過都讚不絕口！一般的甜點店因為怕銷售的量不夠大，所以一次只會推出幾種而已，看看甜點櫃上（有常溫及冰的），少說有二十來種甜點可選擇，真的好厲害！

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

空間環境

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲位在花蓮監獄的舊址對面，店家對面還可以看到監獄的牆面與守衛亭。

主廚從法國學成歸國後，在家鄉花蓮開起了法式點心坊
門口還有證書呢！平日下午來此，店裡幾乎滿座，這就是好吃的證明啦！整間店裝潢很簡單，走黑白灰的色調。牆上有一些攝影作品，後面廚房就是製作甜點的地方。

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

心得評價

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

招牌必點有哪些？
最左邊的有金字塔造型的黃色「馬斯洛三角形」，聽說是邊境法式點心坊的招牌甜點，最底部是餅乾派皮，中間是百香果口味的乳酪蛋糕，加上最上層百香果口味的慕斯。

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲常溫櫃中有鹹的口味的鹹塔。

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲旅人蛋糕，就是大家常聽到的磅蛋糕。

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲可麗露。

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲橘條火柴棒。

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

這個蛋糕名字叫「踏青」名字特別，造型也特別！
真的像是藝術品！一黑一白之中，又有不同的內餡，每一層都有不同的口味，微微的酸甜的口味，味道的層次也很豐富，非常棒！一旁的很像石頭的，也是脆脆甜甜的！軟硬搭配的口感真的很不錯。

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

覆盆子香草千層
三層酥脆的派皮，中間是香草口味的內餡再用紅色的覆盆子醬點綴，吃的時候要平放再切開比較好。覆盆子的酸度平衡了香草內餡的甜，兩者搭配相得益彰，加上夾層的酥皮香脆可口，脆中帶軟的組合口感很棒！

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲這時候來杯瑪黑茶搭配，真的太棒了！一壺茶加上二塊蛋糕才480元，真的超棒的！

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

▲來的當天剛好碰上有人報佳音！也算是很特別的意外驚喜！

▲▼邊境法式點心坊。（圖／部落客紫色微笑授權提供）

這家店的甜點水準真的不輸台北名店！
尤其是焦糖閃電泡芙，外酥內滑，甜而不膩，完全是夢幻級的美味。另外，水果千層蛋糕的奶油細緻、不甜膩，搭配新鮮水果，讓人忍不住一口接一口！總結來說，這間店不只好拍，甜點更是無可挑剔，難怪會成為花蓮甜點控的最愛！

小提醒
店內只收現金，不收服務費，建議準備好現金再來喔！如果是假日來訪，建議提前規劃時間，以免等太久！

邊境法式點心坊

地址：花蓮市明智街73號
營業時間：11：00－18：30（周一公休）
電話：03－8315800

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